Maaslandse botenbrandstichter veroordeeld tot twee jaar cel

Ferass A. is veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk omdat hij meerdere boten en een botenloods in Maasland in brand heeft gestoken. De 25-jarige Maaslander stond maandag voor een zevental branden in juni 2018 terecht. De Haagse rechtbank vond hem niet schuldig aan alle branden.

Zelf ontkent A. dat hij de branden heeft gesticht. Hij weigerde gedurende het proces verklaringen af te leggen over de beschuldigingen en ook wilde hij niet meewerken aan psychiatrisch en psychologisch onderzoek. Ondanks zijn ontkenning en zwijgen vindt de rechtbank dat er in de meeste gevallen genoeg bewijs tegen de Maaslander is.

Bij elke brand werd A. gezien door de politie. Toen ze hem aanhielden, riep hij uit zichzelf: 'Ik heb niets in brand gestoken, ik gooide alleen maar een papiertje weg.' Volgens de rechtbank 'schreeuwt' het gedrag van de verdachte om een verklaring, maar wil hij die niet geven.

Onrust

De botenbranden en de brand in een botenloods zorgden voor veel onrust in Maasland. Sommige slachtoffers werden zwaar getroffen: bij een echtpaar ging een boot, die al meer dan een kwart eeuw als tweede huis werd gebruikt, in rook op. Een ander stel kon zich ternauwernood in veiligheid brengen toen de kap van hun boot in brand vloog. De man die in de boot sliep, werd net op tijd wakker en handelde volgens de rechtbank 'adequaat' doordat hij het vuur wist te blussen.

Er werd door het Openbaar Ministerie twee weken geleden drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk, geëist. Van het in brand steken van een steiger en een boot op 26 juni 2018 in Maassluis, werd de Maaslander vrijgesproken. Evenals van het aansteken van een autoband diezelfde nacht in Maassluis. De 25-jarige brandstichter moet van de rechtbank ook zo'n 15.000 euro schade vergoeden aan de slachtoffers.

