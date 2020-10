Student Josephine in de race voor museumprijs met uitvinding voor blinden

EYE CAN(T) SEE ART bestaat uit een toolkit met verschillende themakaarten. De ziende leidt hiermee de slechtziende of blinde door de tentoonstelling. Op de kaarten staan bijvoorbeeld instructies om objectief een kunstwerk te beschrijven. Maar er worden bijvoorbeeld ook kritische vragen gesteld over kunst, om zo samen in een gesprek een beter beeld te schetsen van het kunstwerk.

Daarnaast is het mogelijk om met behulp van stoffen de textuur van het kunstwerk te laten voelen. En met een tekenpad kan de slechtziende of blinde een poging wagen om het schilderij na te tekenen. Ook heeft de toolkit een app, waarin meer wordt verteld over het kunstwerk, de kunstenaar en de achtergronden. De kaarten zijn geïnspireerd op bestaande observatie- en communicatietechnieken om met elkaar, zonder oordeel en gelijkwaardig, te observeren wat er in het kunstwerk te zien is.

Vrijheid, creativiteit en verdieping

Museumbezoekers met een visuele beperking zijn vaak afhankelijk van speciale rondleidingen en lang niet elk museum is er op ingesteld. De slechtziende Jessica de Vroege is dan ook heel erg te spreken over de toolkit: 'Het geeft heel veel vrijheid. Dat vind ik er zo mooi aan. Het wakkert ook creativiteit aan, voor zowel de ziende als de slechtziende. Het geeft toch een verdiepende en bijzondere museumervaring dan dat je alleen naar de kunstwerken kijkt.'

Het Rotterdamse Chabot Museum werkt nu nog met een prototype, maar hoopt dat de toolkit kan worden doorontwikkeld zodat in de toekomst ook andere musea er gebruik van kunnen maken. Directeur Jisca Bijlsma: 'De ervaring van kijken wordt veel bewuster, want je komt met elkaar in gesprek over kunst. Je neemt meer tijd om naar kunst te kijken. Je doet samen nieuwe ontdekkingen op. Je hebt de mogelijkheid om dieper door te dringen tot in wat er te zien is in het museum. Voor beiden is het een aanvulling op het museumbezoek.'

Stemmen op de winnaar

Behalve Josephine de Vries en het Chabot Museum zijn ook het Leidse Museum De Lakenhal en Museum Martena genomineerd voor de RAAK Stimuleringsprijs, die donderdag wordt uitgereikt. Voor die tijd kan er nog gestemd worden op het beste idee. De winnaar gaat er met een prijzengeld van dertigduizend euro vandoor. De nummers twee en drie krijgen respectievelijk twintig- en tienduizend euro om hun project verder te ontwikkelen en uit te voeren.