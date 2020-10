Pannenkoekenrevolutie begint in Den Haag: broer en zus brengen nieuwe smaken op de markt

'Voor mij zijn pannenkoeken het ultieme comfort food. Het is iets van vroeger, je moeder die pannenkoeken bakt', vertelt Ashwien. 'We zijn er mee opgegroeid. Het is iets wat iedereen kent, en wat ik ook ken in een andere variant. Bij ons thuis aten we veel roti’s, dat is ook een soort flat bread. Zoete pannenkoeken, dat is een Nederlandse traditie die we bij ons thuis ook hebben omarmd.'

Het avontuur begint als Ashwien veertig wordt. Hij werkt als strateeg bij Coca-Cola en wil iets anders met zijn leven doen. Met zijn passie voor pannenkoeken ligt het voor de hand dat hij zelf een pannenkoekenrestaurant opent. Alleen het startkapitaal is heel hoog. De Hagenaar gaat op zoek naar iets gezonds, wat op de huidige eettrend, 'glutenvrij en vegan' inspeelt. Zo komt hij op het betaalbare idee om een nieuw soort pannenkoekenmix met smaakjes te ontwikkelen. Gemaakt van speltmeel, groente en fruit.

'Wij willen andere smaken'

'We wilden ook meer variatie', vult Reena aan. Als jonge moeder van twee kinderen raakte ze op een gegeven moment uitgekeken op de stroop- en appelpannenkoeken. 'Voor de kinderen is dat heerlijk, maar wij wilden wat andere smaken.' Broer en zus duiken de keuken in en gaan experimenteren met pannenkoeken met toevoegingen van fruit en groente aan het meel. 'We hebben honderden pannenkoeken gebakken', verzucht Reena.

De eerste geslaagde smaakcombinatie was snel gevonden: rode bieten en venkel. 'Daarvan wisten we meteen, die blijft erin'. Ze lieten zich ook inspireren door de Surinaams-Hindoestaanse cultuur. 'De combinatie gember en kokos met rozijntjes dat is een hele bekende in onze cultuur. Daar worden beignets van gemaakt, Godjhia. Die smaak passen we toe met de pannenkoekenmix van 'Gember en Citroengras' en een topping van kokos met rozijntjes', legt Ashwien uit.

Pannenkoekentoppings

Het tweetal verzint niet alleen nieuwe smaken pannenkoekenmix, ze ontwikkelen tientallen recepten en variaties waarmee je de pannenkoeken kan beleggen. Het uitgangspunt is, dat het makkelijk te bereiden is. Reena: 'Ons doel is om ook te laten zien dat het niet hele ingewikkelde recepten zijn. Die tijd om moeilijke dingen klaar te maken hebben wij ook niet. Het zou oneerlijk zijn om van anderen te verwachten, dat ze zelf gecompliceerde pannenkoeken op tafel zetten. In de mix zelf zit al de smaak. Een topping kan heel eenvoudig zijn.'

Robe biet- en venkelpannenkoek met topping van geitenkaas, balsamico-azijn en rucola | Beeld: Omroep West

Er moest eindeloos geproefd worden. 'Daar werden Mark en Danny, onze partners, ook bij betrokken', vertelt Ashwien. Mark vult aan: 'Ik heb zeker een stuk of veertig pannenkoeken geproefd. Ik zat aan het einde van het selectieproces, dus veel smaken waren al uitgekristalliseerd. Danny en ik zaten op de bank en dan kwam er weer een combinatie mango en kardemom. En dan dachten we 'daar gaan we weer' maar ook die smaak is nu heel geslaagd.'

Mix met boerenkool

En waar je experimenteert met pannenkoeken, ontstaan natuurlijk misbaksels. 'We hadden een lekkere smaakcombinatie in gedachten kokos en bosbessen. Alleen, als je kokosmeel toevoegt dan doet dat iets met de gluten in je meel waardoor je pannenkoek uit elkaar valt als je aan het bakken bent. Het was dus uitproberen.'

De allervieste smaakcombinatie is volgens Ashwien de mix met boerenkool. Lachend protesteert Reena en stelt dat ze deze variant wel lekker vond en hem nog verder wil uitproberen. 'Misschien bij de volgende mixen die Panasch uitbrengt', zegt ze. 'Waar die vandaan komt? Dat is gewoon een samenvoeging van pannenkoeken en mijn naam', besluit Ashwien.

