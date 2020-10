Coronavirus: HagaZiekenhuis zegt tot 30 procent reguliere zorg af

Ouderenuurtje

Sinds vandaag is het ouderenuurtje in supermarkt. Dit vinden ze er in Nootdorp van.

Overbrengen patiënten van ziekenhuizen verloopt moeizaam

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meldt dat het overbrengen van patiënten uit Randstedelijke ziekenhuizen naar andere plaatsen moeizaam verloopt. De NZa houdt toezicht op de zorgmarkt in Nederland. Er wordt dan gekeken naar zowel zorgaanbieders als verzekeraars.

'Ziekenhuizen geven aan dat hun bedden vol raken, maar dat het hen onvoldoende lukt patiënten te spreiden', zegt een woordvoerder. van NZa. Regio's binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) hebben afspraken gemaakt over de spreiding van coronapatiënten, maar volgens de NZA worden die afspraken niet overal nagekomen.

Ondernemers Alphen willen uitstel belastingbetaling

De Vereniging van Ondernemingen in Alphen aan den Rijn (VOA), doet een dringend beroep op de gemeente Alphen aan den Rijn om ondernemers langer de tijd te geven om uitgestelde lokale belastingen terug te betalen. 'Landelijk is die termijn gisteren verruimd naar 36 maanden op verzoek van de hele Tweede Kamer', schrijft de vereniging. 'Wij vragen u op lokaal niveau hetzelfde te doen. Eén lijn trekken is niet alleen duidelijk, het vergroot ook de overlevingskansen van onze ondernemers.'

LEES OOK: Horecazaken gestart in crisistijd: 'Corona biedt kansen'

HagaZiekenhuis schaalt 20 tot 30 procent reguliere zorg af

In het HagaZiekenhuis kan 20 tot 30 procent van de reguliere zorg niet doorgaan. De druk op de verpleegafdelingen is door het oplaaiende coronavirus te groot geworden om alle zorg te blijven bieden.

Het gaat volgens het ziekenhuis vooral om operaties die uitgesteld kunnen worden. 'We vinden het vervelend voor de patiënten die moeten wachten op hun operatie', vertelt een woordvoerder van het Haga. Spoedzorg en bijvoorbeeld oncologische zorg gaan nog wel gewoon door, zo vertelt het ziekenhuis. Ook de poliklinische zorg gaat vooralsnog volledig door, maar dit gebeurt nog steeds voor een deel op afstand.

Het HagaZiekenhuis is niet het enige ziekenhuis dat minder reguliere zorg kan bieden. Maandag maakte het overlegorgaan tussen ziekenhuizen en huisartsen al bekend dat de ziekenhuizen overvol liggen en dat er 10 tot 20 procent minder zorg geboden kan worden. Ook worden patiënten verplaatst naar regio's waar nog wel voldoende plek is om de zorg zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan.

LEES OOK: Ziekenhuizen in de regio overvol: spreiding patiënten en afspraken uitstellen

WHO waarschuwt voor ‘coronamoeheid’ in Europa

Steeds meer Europeanen zijn de beperkende maatregelen tegen het coronavirus zat en kampen met 'pandemiemoeheid'. Directeur Europa van Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Hans Kluge geeft overheden daarom het advies goed naar hun inwoners te luisteren en samen een oplossing te vinden.

De afgelopen acht maanden sinds de uitbraak van het virus hebben burgers 'enorme offers' gebracht, zegt de Belg in een verklaring. 'Dat heeft ons allemaal uitgeput.' Het is in deze omstandigheden volgens hem normaal je apathisch of gedemotiveerd te voelen.

GGD Hollands Midden verdubbelt testcapaciteit

De GGD Hollands Midden gaat binnen twee weken twee keer zoveel coronatesten afnemen. Door onder meer de opening van een grotere testlocatie in Leiden - in plaats van de teststraat in Leiderdorp - kan de organisatie straks 2400 mensen per dag testen.

Om die groei mogelijk te maken, opent de GGD een nieuwe testlocatie in Leiden. Dit wordt geen teststraat, maar een binnenlocatie in een kantoorgebouw aan de Plesmanlaan, waar ongeveer 1500 mensen per dag terecht kunnen. De nieuwe testlocatie wordt maandag 12 oktober in gebruik genomen.

Beveiligingsbranche maakt zich zorgen over mondkapjesplicht

De beveiligingsbranche maakt zich zorgen over een eventuele mondkapjesplicht en wil als die plicht er komt duidelijke regels, zegt de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL). De brancheorganisatie wijst op de korte lontjes bij burgers en vreest meer agressie en geweld als mensen 'nog meer in hun persoonlijke levenssfeer worden beperkt'.

'Als we met zijn allen mondkapjes moeten gaan dragen in binnenruimtes, dan zal dat in het begin nog een zoektocht zijn', denkt Leon Vincken, directeur van de vereniging die 130 particuliere beveiligingsbedrijven in Nederland vertegenwoordigt. Nu is het nog niet normaal om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes. Daardoor leidt het dringende advies van de overheid ook tot verwarring, vindt Vincken.

Hart voor Den Haag: verpleeg coronapatiënt in Bronovo

Nu het aantal coronapatiënten weer oploopt, moet het Bronovo-ziekenhuis in gebruik worden genomen als 'medische uitvalsbasis'. Daarvoor pleit de grootste partij in de Haagse gemeenteraad, Hart voor Den Haag. Door het tijdelijk weer in gebruik nemen van het Bronovo kan de druk bij andere ziekenhuizen in de regio worden verlicht, denkt die partij.

Raadslid Janice Roopram gaat woensdag tijdens de raadsvergadering in Den Haag een verzoek indienen aan het stadsbestuur om er bij alle belanghebbende partijen op aan te dringen het Bronovo in te richten als uitvalbasis. Dat betekent in de praktijk niet dat de operatiekamers weer open gaan, maar wel dat er mensen kunnen worden verpleegd.

Lichte afname aan coronabesmettingen

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 4548 positieve tests gemeld. Dat is iets minder dan de 4575 positieve tests van de dag ervoor. Dit waren er aanvankelijk 4581, maar dit is naar beneden bijgesteld.

Over de hele week gemeten is het aantal positieve besmettingen wel gestegen. In de afgelopen zeven dagen zijn 27.485 nieuwe gevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vorige week meldde het instituut 19.326 positieve tests en in de week daarvoor 13.471.

Verder werden 925 mensen in een ziekenhuis opgenomen. Een week eerder waren dit er nog 601. Het aantal mensen dat aan de gevolgen van het coronavirus afgelopen week is overleden kwam uit op 89.

Corona-app vanaf zaterdag landelijk gebruikt

De app CoronaMelder wordt zaterdag 10 oktober landelijk geïntroduceerd. Dat laat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) weten. De wet over de app werd dinsdag aangenomen in de Eerste Kamer. De Tweede Kamer stemde er begin september al mee in.

De corona-app | Foto: ANP

De app werd de afgelopen tijd in vijf regio's in Nederland getest, vanaf zaterdag kan iedereen er gebruik van maken. De app vertelt de gebruiker wanneer deze in de buurt is geweest van een besmet persoon. De Jonge vindt het 'mooi dat het gebruik van de CoronaMelder door beide Kamers wordt omarmd'.

In een aantal andere landen wordt al gebruik gemaakt van een soortgelijke app. 'We moeten alles op alles zetten om verspreiding van het virus de kop in te drukken', zegt De Jonge. 'De app kan daarin een belangrijke rol spelen, hoog tijd om die nu ook in Nederland te gaan inzetten.'

Soldaat van Oranje wacht nog op ontheffing

De makers van de musical Soldaat van Oranje zitten nog in onzekerheid of ze weer kunnen opstarten na de verscherpte coronamaatregelen van vorige week. De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft nog geen ontheffing voor de TheaterHangaar in Katwijk gegeven, laat een woordvoerder van de musical dinsdag weten.

De cast en crew wil woensdag weer beginnen maar omdat er nog geen duidelijkheid is over een ontheffing is het niet duidelijk hoeveel publiek er in de zaal mag zitten. 'We hadden het eigenlijk al wel verwacht, maar we hebben nog geen idee', aldus de woordvoerder.

Soldaat van Oranje ligt sinds eind september stil vanwege coronabesmettingen binnen de cast. Zo'n vijftien acteurs werden positief getest op het coronavirus. Alle voorstellingen tot deze week werden daarom geannuleerd.

Sinds uitbreken crisis 143 boetes in Den Haag

Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn in Den Haag door handhavers 143 boetes uitgedeeld en ruim 1500 officiële waarschuwingen gegeven voor het overtreden van de noodverordening. De meeste van die boetes - officieel strafbeschikkingen - werden uitgeschreven in het Zuiderpark: 34. Daarna volgen Loosduinen (25), Scheveningen (12) en de Schilderswijk (11). In 22 gevallen ging het om minderjarigen.

De gemeentelijke handhavers zijn niet bij mensen naar binnen gegaan om te controleren of ze zich wel aan de regels hielden, blijkt uit antwoorden van burgemeester Jan van Zanen op schriftelijke vragen van het raadslid Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij. Of de politie dat wel heeft gedaan is niet bekend. Aan ondernemers zijn geen boetes gegeven. Wel werden 57 formele waarschuwingen gegeven. Een zaak moest sluiten.

‘Geef Zuiderparktheater ook corona-ontheffing’

Het Zuiderparktheater moet ook een ontheffing krijgen zodat daar ondanks de coronacrisis voorstellingen kunnen worden gehouden. Daartoe pleit de Haagse Stadspartij. Niet alleen is de capaciteit van dit theater drie tot vijf keer zo groot als de meeste theaters met een ontheffing, maar het betreft hier ook nog een openluchttheater. ‘Onbegrijpelijk’ dat het daarom toch niet open mag, aldus raadslid Peter Bos. Hij wijst erop dat als het theater dicht moet blijven, de geplande voorstellingen van Harrie Jekkers niet kunnen doorgaan.

Vorige week werd duidelijk dat in de regio Haaglanden 21 grote theaters en poppodia meer dan dertig bezoekers mogen blijven ontvangen. Zij krijgen een ontheffing omdat deze instellingen volgens voorzitter Jan van Zanen van groot belang zijn. Het Zuiderparktheater valt daar niet onder. Bos: ‘Het heeft 1.200 zitplaatsen, maar bood de afgelopen maanden met veel minder stoelen toch een coronaproof-programma en voldeed keurig aan alle voorschriften. Het heeft laten zien dat de anderhalve meter-regel ruim kan worden gegarandeerd. Bovendien is het risico op besmetting in de buitenlucht minimaal.’

De Haagse Stadspartij dient morgen in de raadsvergadering een motie in om alsnog een ontheffing aan het openluchttheater Zuiderpark te verlenen.

'Kamervoorzitter voorlopig tegen verhuizing Tweede Kamer'

Kamervoorzitter Khadija Arib wil vanwege de coronacrisis een streep zetten door de verhuizing van de Tweede Kamer. Dit blijkt uit een brief die staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken) heeft gestuurd naar leden van het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer. Dat bevestigen bronnen na berichtgeving in De Telegraaf.

In de brief spreekt de staatssecretaris zijn 'verbazing' uit over een 'ambtelijke' mededeling die de afgelopen dagen namens Arib zou zijn gedaan. De voorzitter zou vanwege corona een verhuizing nu niet zien zitten. Op de planning staat dat de Kamer verhuist naar het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken. De verhuizing is tijdelijk, totdat de renovatie van het Binnenhof compleet is. Door de coronacrisis zou Arib de verhuizing willen uitstellen.

'Horecapersoneel test vaakst positief op corona'

Van alle horecamedewerkers die zich vanaf juni lieten testen op corona, heeft één op de twintig het virus opgelopen. Daarmee is de horeca de beroepsgroep met het hoogste percentage positieve tests. Dat meldt BNR op basis van analyses die het maakte van cijfers van het RIVM.

Vakbond FNV Horeca zegt de cijfers serieus te nemen, maar ze ook in perspectief te plaatsen. 'Een groot deel van het horecapersoneel is jong, en komt elkaar ook op andere plekken tegen, bijvoorbeeld thuis', zegt FNV-bestuurder Edwin Vlek. 'Het wil dus niet zeggen dat zij ook daadwerkelijk besmet zijn geraakt in de horeca.'

Toch neemt de vakbond het signaal serieus en wil het er alles aan doen om het virus verder in te dammen. 'Wij dringen er bij horeca op aan om het advies van de overheid over te nemen en werknemers en gasten een mondkapje te laten dragen, en de 1,5 meter afstand te blijven houden. We willen mondkapjes niet verplichten, omdat we vertrouwen op de moraal en het gezonde verstand van mensen.'

Burgemeester Gouda: dertig mensen bij kerkdienst 'onnavolgbaar'

Onnavolgbaar en onterecht. Dat vindt burgemeester Pieter Verhoeve (SGP) van Gouda over het feit dat er de komende tijd slechts dertig mensen toegelaten worden tijdens kerkdiensten. 'Vorige week maandag zei premier Mark Rutte nog dat er geen reden was om de hoeveelheid bezoekers van kerken en gebedsdiensten terug te schroeven.'

Nadat er afgelopen weekend veel ophef ontstond over de kerkdiensten in Staphorst met zeshonderd bezoekers besloten de kerken na overleg met minister Ferd Grapperhaus om vrijwillig nog maar dertig kerkgangers toe te laten. De christelijke burgemeester vindt de beslissing om nu nog maar dertig man per kerkdienst toe te laten 'wat willekeurig'.

Mondkapje verplicht in overheidsgebouwen Krimpenerwaard

Het dragen van een mondkapje wordt een nieuwe huisregel voor overheidsgebouwen in Krimpenerwaard. De verplichting geldt niet alleen voor het gemeentehuis, maar ook voor sporthallen en andere gebouwen die in beheer zijn van de gemeente.

Burgemeester Roel Cazemier legt uit waarom de gemeente voor de nieuwe huisregel heeft gekozen. 'We hopen op deze manier bij te dragen aan de veiligheid van onze inwoners en medewerkers. Want veiligheid staat bij ons voorop. Ook kunnen we zo meehelpen om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreid. We hopen dat iedereen begrip heeft voor deze maatregel en hieraan meewerkt.'

Mensen die gebruik maken van een van de sporthallen in de gemeente moeten op het moment dat ze hal betreden een mondkapje op hebben. Alleen tijdens het sporten zelf mogen ze deze afzetten.

Transportsector: werkgelegenheid in 2022 weer op niveau

De transportsector denkt dat de werkgelegenheid in de tweede helft van volgend jaar weer aantrekt. Vanaf 2022 zal de werkgelegenheid dan weer op het niveau van voor de coronacrisis zijn. Maar dat gebeurt alleen als de overheid ook ondersteuning biedt, zeggen brancheverenigingen Transport en Logistiek Nederland, de Vereniging Verticaal Transport en vakbonden FNV en CNV in een arbeidsmarktanalyse.

De sector is volgens de organisaties hard geraakt door de coronacrisis. In het tweede kwartaal van dit jaar daalde de omzet in het beroepsgoederenvervoer over de weg met gemiddeld 9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook neemt het aantal transportondernemers dat niet genoeg werk heeft toe, zeggen ze. Dat zal waarschijnlijk leiden tot een daling van 6 procent in het aantal werknemers begin volgend jaar.

Meerderheid in Eerste Kamer voor corona-app

Ruim twee derde van de leden van de Eerste Kamer lijkt voor de wet te gaan stemmen die het gebruik van de app CoronaMelder mogelijk maakt. Dinsdagmiddag wordt er over de wet gestemd. Het lijkt er op dat naast coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie geven ook GroenLinks, PvdA, SP en SGP aan hun leden te adviseren om voor het wetsvoorstel te stemmen. Dan zouden zeker 52 van de 75 senatoren de wet steunen.

De corona-app | Foto: ANP

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) moet wel nog een aantal vragen beantwoorden. Vooral de thuisisolatie van tien dagen die mensen in acht moeten nemen als ze een melding krijgen via de app dat ze in de buurt van een besmet persoon zijn geweest is nog onderwerp van discussie.

Inmiddels hebben volgens het ministerie van VWS ruim 1,3 miljoen mensen de CoronaMelder geïnstalleerd op hun mobiele telefoon. Het is nog niet bekend wanneer de app landelijk van kracht wordt. Dat wordt na de stemming bekend.

Horeca kijkt met afgrijzen naar lange rijen voor nachtwinkels

Door de horeca eerder dicht te gooien en het aantal bezoekers te beperken worden coronaproblemen niet opgelost. Voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) keek afgelopen weekend met afgrijzen naar de lange rijen voor de supermarkten en nachtwinkels nadat de cafés en restaurants om 22.00 uur hun deuren moesten sluiten. Hij pleit voor het terugdraaien van de beperkingen.

KHN waarschuwde al eerder dat door de vervroegde sluitingstijd het samenkomen van mensen zich verplaatst naar publieke ruimtes, illegale feesten en naar de privésfeer, met alle handhavingsproblemen van dien. Dit terwijl in de horeca de ondernemers strenge protocollen moeten volgen. Volgens KHN is de horeca onderdeel van de oplossing, geen oorzaak van het probleem.

SER: Nederland staat aan vooravond van grote omscholing

Nederland staat aan de vooravond van een grote omscholingsoperatie, zegt Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad in de podcast Betrouwbare Bronnen. 'We zijn aan het kijken hoe we mensen die hun baan kwijtraken kunnen laten doorstromen naar sectoren waar mensen nodig zijn. De zorg staat met dikke stip op nummer één.'

Volgens een schatting van de SER zijn er in 2040 circa twee miljoen zorgmedewerkers nodig, nu werken er 1,4 miljoen mensen in de zorg. De coronacrisis legt een vergrootglas op de problemen die er al waren op de arbeidsmarkt, zegt Hamer, zoals de verhouding tussen vaste en flexibele banen, maar ook de tekorten in bepaalde sectoren, zoals de zorg, techniek en het onderwijs. 'Dat stond al op de agenda, corona maakt de urgentie van die agenda groter.'

'Run op commerciële soa-tests door corona'

Commerciële bedrijven die soa-zelftests aanbieden, doen zeer goede zaken in coronatijd. Mensen blijken massaal over te schakelen op deze manier van testen, omdat bij veel GGD'en de soa-zorg is afgeschaald. Dat meldt BNR na een rondgang onder een aantal van deze bedrijven.

GGD-personeel is massaal nodig voor het testen op het coronavirus en het bron- en contactonderzoek. Bij de commerciële aanbieder Testalize is de vraag naar zelftests dertig procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Soapoli-online noteert zelfs een toename van 45 tot vijftig procent.

'Veel draagvlak' voor mondkapjesadvies ROC Mondriaan

Nu het aantal coronabesmettingen al een paar weken weer hard oploopt, adviseren De Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en het ROC Mondriaan hun studenten om mondkapjes in de scholen op te zetten. Dit in navolging van de middelbare scholen. Bij het ROC Mondriaan geldt dit advies met ingang van deze dinsdag.

'Het is een dringend advies aan alle studenten en medewerkers, om in het trappenhuis en op de gang een mondkapje op te zetten', legt bestuursvoorzitter Hans Schutte van het ROC Mondriaan uit. 'Niet in de klas, want daar zit iedereen op anderhalve meter van elkaar.' Maar er wordt niet gehandhaafd. 'Ik merk namelijk dat er heel veel draagvlak voor is om dit te gaan doen. Ik denk dat er zoveel draagvlak is dat dit vanzelf goed gaat.'

Leerlingen wordt dringend geadviseerd een mondkapje te dragen | Foto: ANP

Virusremmer remdesivir in Nederland is op

De virusremmer remdesivir is sinds zondag niet meer leverbaar aan ziekenhuizen. De voorraad die het RIVM voor Nederland beheerde, is op. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) bevestigde een bericht daarover van het Financieele Dagblad. Het medicijn wordt gebruikt bij ernstig zieke coronapatiënten. Het departement verwacht 'mogelijk vandaag of morgen nieuwe leveringen uit Brussel', zegt de woordvoerder.

De Europese Commissie heeft het middel centraal ingekocht voor de EU-landen. VWS heeft de laatste weken volgens de woordvoerder al steeds aangeklopt bij de commissie, omdat de voorraad van het RIVM snel slonk in verband met het stijgende gebruik van de virusremmer. De afgelopen weken loopt het aantal coronapatiënten snel op.

De ziekenhuizen hebben zelf geen voorraad remdesivir in huis. Ze moeten het middel bestellen bij het RIVM als ze dat nodig hebben. De woordvoerder weet niet hoeveel remdesivir er in Brussel is besteld voor Nederland. Hij wijst erop dat er wereldwijd een tekort is aan het middel, omdat de vraag groter is dan het aanbod.

Ziekenhuisapotheken krijgen tijdelijk toestemming om de virusremmer remdesivir onderling uit te wisselen. Normaal mogen ziekenhuisapotheken niet met elkaar handelen in geneesmiddelen. In dit geval is uitwisseling wel toegestaan, in elk geval tot en met 31 december, omdat sommige ziekenhuizen nog voldoende remdesivir op voorraad hebben, terwijl in andere ziekenhuizen tekorten ontstaan.

'Anderhalve meter wordt bij mondkapje vergeten'

De invoering van een mondkapjesplicht is op het ISW aan de Irenestraat in Poeldijk vlekkeloos verlopen. Sinds maandag geldt in het hele land een een dringend advies voor het dragen van een mondmasker op middelbare scholen. De scholen van ISW in Westland gaan een stap verder: daar geldt een mondkapjesplicht.

In de pauze, bij het wisselen van de les en in de aula moet op het ISW een mondkapje gedragen worden. Bijna iedereen had er maandagochtend een bij zich, vertelt teamleider Jack Kerkhoven aan mediapartner WOS. 'Voor de zekerheid hadden we een paar doosjes met mondkapjes klaar staan, en ik heb er twee uitgedeeld.'

Kerkhoven ziet wel dat, nu de mondkapjesplicht geldt, niet iedereen het meer zo nauw neemt met de anderhalve meter afstand. 'Leerlingen denken dat het met een mondkapje op veiliger is. En dat is het gevaar van die dingen.'

Datacentersector start opleiding voor tekort technische vaklui

De datacentersector start vanwege de grote vraag naar vakkrachten een nieuwe opleiding voor technisch personeel. Door de coronacrisis zoeken meer mensen een baan en met de opleiding kan het tekort worden opgevuld, zeggen brancheorganisatie Dutch Data Center Association (DDA) en Eduvelopment, ontwikkelaar van brancheopleidingen.

'Buitenlandse coronagolf raakt transportsector en industrie'

De Nederlandse transportsector en industrie zijn kwetsbaar voor een nieuwe coronagolf in het buitenland. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een rapport over de impact van de coronacrisis, dat in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is opgemaakt.

Nederlandse bedrijven verkopen veel in het buitenland en daarnaast is Nederland een groot doorvoerland voor handel tussen de Europese Unie en de rest van de wereld. Volgens het CBS is ongeveer een derde van de Nederlandse werkgelegenheid en de economie direct of indirect verbonden aan de uitvoeractiviteiten.

'Je hoeft niet bang te zijn tijdens ouderenuur supermarkt'

Kwetsbare en oudere klanten in de Jumbo-supermarkt in Nootdorp maken graag gebruik van de speciale uurtjes waarop zij in deze coronatijd boodschappen mogen doen. Er zijn op verzoek van het kabinet sinds maandag een of twee 'ouderenuurtjes' per dag ingesteld. In de Nootdorpse supermarkt gaat het om twee speciale uurtjes; van 7.00 tot 8.00 uur en van 12.30 tot 13.30 uur.

'Je kunt nu makkelijk anderhalve meter afstand van elkaar houden', legt een mevrouw uit. 'Het is op dit tijdstip gewoon rustig, je hoeft niet bang te zijn.' Ook manager David Steendam van de Jumbo in Nootdorp heeft wel begrip voor dit idee. 'Iedereen moet zich veilig voelen', legt hij uit. 'Het is namelijk een serieuze zaak wat er aan de hand is.'

Speciale openingstijden voor ouderen en kwetsbaren bij de Jumbo in Nootdorp I Foto Omroep West

Een man noemt het speciale ouderenuurtje 'een geweldig fenomeen'. 'Al zou ik een uurtje later wat prettiger vinden', lacht hij. 'Maar ik ga expres vroeg, omdat ik denk dat het 's middags drukker is in de winkel. Mijn vrouw is ziek, dus ik wil geen risico nemen.'

Registratieplicht voor reizigers was niet uitvoerbaar

Het voorstel van het Outbreak Management Team om in de strijd tegen het coronavirus een registratiesysteem op te zetten van reizigers die ons land binnenkomen, is afgelopen zomer gesneuveld in een overleg van hoge ambtenaren en experts, het zogeheten Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO). Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB), aldus de NOS.

D66: ook mondkapjesadvies voor mbo en hoger onderwijs

Ook voor het mbo en hoger onderwijs zou er een dringend advies moeten komen om een mondkapje te dragen, vindt coalitiepartij D66. Op die manier zouden mogelijk meer studenten in het mbo, hbo en op universiteiten weer fysiek onderwijs kunnen volgen, stelt de partij.

Exportbedrijven verwachten impact coronacrisis tot ver in 2021

De impact van de coronacrisis zal volgens drie op de vijf Nederlandse exportbedrijven nog tot ver in 2021 voelbaar zijn. Dat meldt kredietverzekeraar Atradius die samen met ondernemersorganisatie evofenedex onderzoek deed naar de effecten van de coronacrisis op de export. Voor de studie zijn honderden bedrijven ondervraagd.

Kabinet start campagne om elkaar te helpen tijdens corona

Premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge geven dinsdag het startsein voor een campagne die mensen aanspoort elkaar aandacht te geven en stil te staan bij het verdriet dat het coronavirus heeft veroorzaakt. Onder het motto 'Aandacht voor elkaar', worden mensen opgeroepen elkaar door de tweede golf heen te slepen.

Meer dan 25.000 coronagevallen afgelopen week

De tweede coronagolf stopt vooralsnog niet. In de afgelopen week zijn meer dan 25.000 besmettingen vastgesteld. Het exacte cijfer komt dinsdagmiddag in de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat meldde vorige week dinsdag dat het in de zeven dagen ervoor 19.326 meldingen van positieve tests had gekregen. De week daarvoor steeg het aantal besmettingen met 13.471 en nog een week eerder kwamen 8265 coronagevallen aan het licht.

In de zes dagen sinds de vorige update is het aantal besmettingen met 22.920 toegenomen. Tussen zondagochtend en maandagochtend werden 4581 positieve tests geregistreerd, een nieuw dagrecord.

Onderzoek: 71 procent steunt mondkapjesplicht

Verplicht een mondkapje dragen in openbare binnenruimtes is een goed idee, vindt 71 procent van de Nederlanders. Dat valt op te maken uit onderzoek van DVJ Insights in opdracht van RTL Nieuws en het televisieprogramma Jinek. Voor het onderzoek werden meer dan duizend mensen bevraagd.

Vanwege het coronavirus geldt nu het dringende advies om in openbare ruimten als winkels, bibliotheken en horecagelegenheden een mondkapje op te doen.

Vier op de tien voor het onderzoek benaderde personen vinden dat de mondkapjesplicht ook op straat zou moeten gelden. Onder jonge mensen in de leeftijd 18 tot 34 jaar, geven zes op de tien aan voor een mondkapjesplicht buiten te zijn. Jinek had maandagavond een speciale uitzending over corona en jongeren.

Burgemeesters willen strakke, landelijke regie bij coronamaatregelen

Er moet een strakke, landelijke regie komen bij de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat is afgesproken in het Veiligheidsberaad, waarin de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's zitten, meldt de NOS. De burgemeesters waren maandagavond bijeen in Utrecht.

De Leidse burgemeester Lenferink, voorzitter van veiligheidsregio Hollands Midden, zei na afloop dat er geen concrete maatregelen zijn afgesproken. Een eventuele mondkapjesplicht, waar sommige burgemeesters voorafgaand aan het overleg op hadden aangedrongen, is niet aan de orde geweest. Ook over een avondklok is het niet gegaan.

Er zijn alleen afspraken gemaakt over de manier waarop de volgende stappen worden gezet in de strijd tegen het virus. Lenferink benadrukte dat het altijd even duurt voordat de effecten van nieuwe maatregelen zichtbaar zijn. Op basis daarvan kijken we dan hoe het verder moet, zei hij.

Burgemeester Henri Lenferink van Leiden bij het Veiligheidsberaad | Foto: ANP

Ziekenhuizen Noord-Holland en Flevoland schalen reguliere zorg af

Nagenoeg alle ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland schalen de reguliere zorg met 20 procent af om de zorg tijdens de tweede coronagolf zoveel mogelijk toegankelijk te houden, meldt het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ).

Ondanks de samenwerking met het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS), dat helpt om coronapatiënten over het hele land te verspreiden, lukt het de ziekenhuizen door de toename van het aantal coronapatiënten niet om de reguliere zorg op het normale niveau door te laten gaan. Niet-urgente afspraken, operaties en ingrepen worden uitgesteld. De spoedzorg gaat net als bij de eerste coronagolf gewoon door.

Quick Boys speelt bekerduel een week later

Het KNVB-bekerduel tussen Quick Boys en Roda'46 van komende dinsdag is verplaatst naar dinsdag 13 oktober. Meerdere spelers van de tegenstander uit Leusden hebben het coronavirus. In overleg met de KNVB is de wedstrijd daarom een week verschoven. De competitiewedstrijd van Roda ging afgelopen zaterdag ook al niet door.

Teruglezen wat er maandag in het nieuws was rond het coronavirus? Dat lees je hier.