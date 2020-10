Coronavirus: Virusremmer remdesivir in Nederland is op

'Veel draagvlak' voor mondkapjesadvies ROC Mondriaan

Nu het aantal coronabesmettingen al een paar weken weer hard oploopt, adviseren De Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en het ROC Mondriaan hun studenten om mondkapjes in de scholen op te zetten. Dit in navolging van de middelbare scholen. Bij het ROC Mondriaan geldt dit advies met ingang van deze dinsdag.

'Het is een dringend advies aan alle studenten en medewerkers, om in het trappenhuis en op de gang een mondkapje op te zetten', legt bestuursvoorzitter Hans Schutte van het ROC Mondriaan uit. 'Niet in de klas, want daar zit iedereen op anderhalve meter van elkaar.' Maar er wordt niet gehandhaafd. 'Ik merk namelijk dat er heel veel draagvlak voor is om dit te gaan doen. Ik denk dat er zoveel draagvlak is dat dit vanzelf goed gaat.'

Leerlingen wordt dringend geadviseerd een mondkapje te dragen | Foto: ANP

Virusremmer remdesivir in Nederland is op

De virusremmer remdesivir is sinds zondag niet meer leverbaar aan ziekenhuizen. De voorraad die het RIVM voor Nederland beheerde, is op. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) bevestigde een bericht daarover van het Financieele Dagblad. Het medicijn wordt gebruikt bij ernstig zieke coronapatiënten. Het departement verwacht 'mogelijk vandaag of morgen nieuwe leveringen uit Brussel', zegt de woordvoerder.

De Europese Commissie heeft het middel centraal ingekocht voor de EU-landen. VWS heeft de laatste weken volgens de woordvoerder al steeds aangeklopt bij de commissie, omdat de voorraad van het RIVM snel slonk in verband met het stijgende gebruik van de virusremmer. De afgelopen weken loopt het aantal coronapatiënten snel op.

De ziekenhuizen hebben zelf geen voorraad remdesivir in huis. Ze moeten het middel bestellen bij het RIVM als ze dat nodig hebben. De woordvoerder weet niet hoeveel remdesivir er in Brussel is besteld voor Nederland. Hij wijst erop dat er wereldwijd een tekort is aan het middel, omdat de vraag groter is dan het aanbod.

'Anderhalve meter wordt bij mondkapje vergeten'

De invoering van een mondkapjesplicht is op het ISW aan de Irenestraat in Poeldijk vlekkeloos verlopen. Sinds maandag geldt in het hele land een een dringend advies voor het dragen van een mondmasker op middelbare scholen. De scholen van ISW in Westland gaan een stap verder: daar geldt een mondkapjesplicht.

In de pauze, bij het wisselen van de les en in de aula moet op het ISW een mondkapje gedragen worden. Bijna iedereen had er maandagochtend een bij zich, vertelt teamleider Jack Kerkhoven aan mediapartner WOS. 'Voor de zekerheid hadden we een paar doosjes met mondkapjes klaar staan, en ik heb er twee uitgedeeld.'

Kerkhoven ziet wel dat, nu de mondkapjesplicht geldt, niet iedereen het meer zo nauw neemt met de anderhalve meter afstand. 'Leerlingen denken dat het met een mondkapje op veiliger is. En dat is het gevaar van die dingen.'

Datacentersector start opleiding voor tekort technische vaklui

De datacentersector start vanwege de grote vraag naar vakkrachten een nieuwe opleiding voor technisch personeel. Door de coronacrisis zoeken meer mensen een baan en met de opleiding kan het tekort worden opgevuld, zeggen brancheorganisatie Dutch Data Center Association (DDA) en Eduvelopment, ontwikkelaar van brancheopleidingen.

'Buitenlandse coronagolf raakt transportsector en industrie'

De Nederlandse transportsector en industrie zijn kwetsbaar voor een nieuwe coronagolf in het buitenland. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een rapport over de impact van de coronacrisis, dat in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is opgemaakt.

Nederlandse bedrijven verkopen veel in het buitenland en daarnaast is Nederland een groot doorvoerland voor handel tussen de Europese Unie en de rest van de wereld. Volgens het CBS is ongeveer een derde van de Nederlandse werkgelegenheid en de economie direct of indirect verbonden aan de uitvoeractiviteiten.

'Je hoeft niet bang te zijn tijdens ouderenuur supermarkt'

Kwetsbare en oudere klanten in de Jumbo-supermarkt in Nootdorp maken graag gebruik van de speciale uurtjes waarop zij in deze coronatijd boodschappen mogen doen. Er zijn op verzoek van het kabinet sinds maandag een of twee 'ouderenuurtjes' per dag ingesteld. In de Nootdorpse supermarkt gaat het om twee speciale uurtjes; van 7.00 tot 8.00 uur en van 12.30 tot 13.30 uur.

Ouderen zijn blij met de speciale uren die voor hen zijn ingesteld in deze coronatijd I Foto: Erik Kooyman

'Je kunt nu makkelijk anderhalve meter afstand van elkaar houden', legt een mevrouw uit. 'Het is op dit tijdstip gewoon rustig, je hoeft niet bang te zijn.' Ook manager David Steendam van de Jumbo in Nootdorp heeft wel begrip voor dit idee. 'Iedereen moet zich veilig voelen', legt hij uit. 'Het is namelijk een serieuze zaak wat er aan de hand is.'

Speciale openingstijden voor ouderen en kwetsbaren bij de Jumbo in Nootdorp I Foto Omroep West

Een man noemt het speciale ouderenuurtje 'een geweldig fenomeen'. 'Al zou ik een uurtje later wat prettiger vinden', lacht hij. 'Maar ik ga expres vroeg, omdat ik denk dat het 's middags drukker is in de winkel. Mijn vrouw is ziek, dus ik wil geen risico nemen.'

Registratieplicht voor reizigers was niet uitvoerbaar

Het voorstel van het Outbreak Management Team om in de strijd tegen het coronavirus een registratiesysteem op te zetten van reizigers die ons land binnenkomen, is afgelopen zomer gesneuveld in een overleg van hoge ambtenaren en experts, het zogeheten Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO). Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB), aldus de NOS.

D66: ook mondkapjesadvies voor mbo en hoger onderwijs

Ook voor het mbo en hoger onderwijs zou er een dringend advies moeten komen om een mondkapje te dragen, vindt coalitiepartij D66. Op die manier zouden mogelijk meer studenten in het mbo, hbo en op universiteiten weer fysiek onderwijs kunnen volgen, stelt de partij.

Exportbedrijven verwachten impact coronacrisis tot ver in 2021

De impact van de coronacrisis zal volgens drie op de vijf Nederlandse exportbedrijven nog tot ver in 2021 voelbaar zijn. Dat meldt kredietverzekeraar Atradius die samen met ondernemersorganisatie evofenedex onderzoek deed naar de effecten van de coronacrisis op de export. Voor de studie zijn honderden bedrijven ondervraagd.

Kabinet start campagne om elkaar te helpen tijdens corona

Premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge geven dinsdag het startsein voor een campagne die mensen aanspoort elkaar aandacht te geven en stil te staan bij het verdriet dat het coronavirus heeft veroorzaakt. Onder het motto 'Aandacht voor elkaar', worden mensen opgeroepen elkaar door de tweede golf heen te slepen.

Meer dan 25.000 coronagevallen afgelopen week

De tweede coronagolf stopt vooralsnog niet. In de afgelopen week zijn meer dan 25.000 besmettingen vastgesteld. Het exacte cijfer komt dinsdagmiddag in de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat meldde vorige week dinsdag dat het in de zeven dagen ervoor 19.326 meldingen van positieve tests had gekregen. De week daarvoor steeg het aantal besmettingen met 13.471 en nog een week eerder kwamen 8265 coronagevallen aan het licht.

In de zes dagen sinds de vorige update is het aantal besmettingen met 22.920 toegenomen. Tussen zondagochtend en maandagochtend werden 4581 positieve tests geregistreerd, een nieuw dagrecord.

Onderzoek: 71 procent steunt mondkapjesplicht

Verplicht een mondkapje dragen in openbare binnenruimtes is een goed idee, vindt 71 procent van de Nederlanders. Dat valt op te maken uit onderzoek van DVJ Insights in opdracht van RTL Nieuws en het televisieprogramma Jinek. Voor het onderzoek werden meer dan duizend mensen bevraagd.

Vanwege het coronavirus geldt nu het dringende advies om in openbare ruimten als winkels, bibliotheken en horecagelegenheden een mondkapje op te doen.

Vier op de tien voor het onderzoek benaderde personen vinden dat de mondkapjesplicht ook op straat zou moeten gelden. Onder jonge mensen in de leeftijd 18 tot 34 jaar, geven zes op de tien aan voor een mondkapjesplicht buiten te zijn. Jinek had maandagavond een speciale uitzending over corona en jongeren.

Burgemeesters willen strakke, landelijke regie bij coronamaatregelen

Er moet een strakke, landelijke regie komen bij de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat is afgesproken in het Veiligheidsberaad, waarin de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's zitten, meldt de NOS. De burgemeesters waren maandagavond bijeen in Utrecht.

De Leidse burgemeester Lenferink, voorzitter van veiligheidsregio Hollands Midden, zei na afloop dat er geen concrete maatregelen zijn afgesproken. Een eventuele mondkapjesplicht, waar sommige burgemeesters voorafgaand aan het overleg op hadden aangedrongen, is niet aan de orde geweest. Ook over een avondklok is het niet gegaan.

Er zijn alleen afspraken gemaakt over de manier waarop de volgende stappen worden gezet in de strijd tegen het virus. Lenferink benadrukte dat het altijd even duurt voordat de effecten van nieuwe maatregelen zichtbaar zijn. Op basis daarvan kijken we dan hoe het verder moet, zei hij.

Burgemeester Henri Lenferink van Leiden bij het Veiligheidsberaad | Foto: ANP

Ziekenhuizen Noord-Holland en Flevoland schalen reguliere zorg af

Nagenoeg alle ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland schalen de reguliere zorg met 20 procent af om de zorg tijdens de tweede coronagolf zoveel mogelijk toegankelijk te houden, meldt het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ).

Ondanks de samenwerking met het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS), dat helpt om coronapatiënten over het hele land te verspreiden, lukt het de ziekenhuizen door de toename van het aantal coronapatiënten niet om de reguliere zorg op het normale niveau door te laten gaan. Niet-urgente afspraken, operaties en ingrepen worden uitgesteld. De spoedzorg gaat net als bij de eerste coronagolf gewoon door.

Quick Boys speelt bekerduel een week later

Het KNVB-bekerduel tussen Quick Boys en Roda'46 van komende dinsdag is verplaatst naar dinsdag 13 oktober. Meerdere spelers van de tegenstander uit Leusden hebben het coronavirus. In overleg met de KNVB is de wedstrijd daarom een week verschoven. De competitiewedstrijd van Roda ging afgelopen zaterdag ook al niet door.

