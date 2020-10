Kerauna-eidisie van Ut Groen-Geile Boekie met bekbedekkâh uitgereikt

Gangpaddanse, handsjel en bekbedekkâh. Het is een greep uit de woorden van de nieuwe editie van Ut Groen-Geile Boekie vannut Haags, ofwel de Haagse taalbijbel. Het boekje is - net als eerdere edities - omlijst met de legendarische Haagse Harry-tekeningen van Ruebs overleden broer Marnix. 'Geen nieuwe tekeningen natuurlijk. We hebben tekeningen die toepasselijk waren, gebruikt.' En als extraatje krijgen lezers een mondkapje bij het boek: de bekbedekkâh.

Dat Haagse Harry en Ut Groen-Geile Boekie iconisch zijn, dat weet burgemeester Jan van Zanen heel goed. Hij heeft bij zijn kennismaking met Den Haag al heel wat edities gekregen, vertelde hij bij de presentatie. Stralend nam de burgervader de nieuwe editie in ontvangst. Aan de Haagse uitspraak waagt hij zich niet. Wel zei hij toe die te gaan leren. Dat was niet aan dovemansoren gericht, Sjaak Bral en Robert-Jan Rueb hebben al een overhoring in petto op 6 oktober 2021, dan moet Van Zanen de Haagse woorden wel zo'n beetje kennen.

Burgemeester Jan van Zanen | Foto: Omroep West

De laatste editie van het boekje stamt uit 2007. 'Dat is alweer dertien jaar geleden, de boekjes waren op. En die prachtige pandemie vonden we een mooie aanleiding voor een nieuw boekje', zegt Robert-Jan Rueb lachend. 'We hadden toch niets beters te doen en we moeten ook een beetje geld verdienen.'

In het boekje is een coronahoofdstuk toegevoegd, met nieuwe woorden en hun definities, een muziek top 15 en een recept. 'En we steken de loftrompet voor de Haagse Irma Sluis (gebarentolk, red.).' Hoe ze al die woorden bedenken? 'Ik ga zitten en zoek naar Haagse definities van woorden. Soms met Sjaak samen en soms alleen, dan appen we', zegt Rueb. 'Het komt vanzelf, als je maar lang genoeg melig bent.'

De voorkant van de 'kerauna eidisie' van Ut Groen-Geile Boekie

Een greep uit de woorden van de nieuwe 'kerauna eidisie':