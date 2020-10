Burgemeester Gouda vindt dertig mensen bij kerkdiensten 'onnavolgbaar en onterecht'

Onnavolgbaar en onterecht. Dat zegt de Goudse burgemeester Pieter Verhoeve (SGP) op Radio West in West Wordt Wakker over het feit dat er de komende tijd slechts dertig mensen toegelaten worden tijdens kerkdiensten. 'Vorige week maandag zei premier Mark Rutte nog dat er geen reden was om de hoeveelheid bezoekers van kerken en gebedsdiensten terug te schroeven.'

Afgelopen weekend ontstond verontwaardiging omdat de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst drie diensten hield met elk zeshonderd aanwezigen. Daarbij werd gezongen en werden geen mondkapjes gedragen. Dit terwijl het coronavirus aan een stevige opmars bezig is in Nederland.

Minister Ferd Grapperhaus ging daarop maandag in gesprek met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. Hij benadrukte tijdens dit overleg dat 'we allemaal weer even extra offers moeten brengen om het coronavirus er stevig onder te krijgen'. Na dit gesprek besloten de Nederlandse kerken vrijwillig om het aantal mensen dat wordt toegelaten per dienst opnieuw terug te schroeven naar dertig mensen. Ook zal er voorlopig niet meer samen gezongen worden.

Beeldvormingsincident

SGP-voorman Kees van der Staaij liet meteen op Twitter weten 'geschrokken te zijn van deze uitkomst'. 'Dit gaat wel heel erg ver en biedt geen enkele ruimte voor maatwerk. Heb het gevoel dat de koers hier meer wordt bepaald door commotie dan door rijp beraad.'

Dat gevoel heeft burgemeester Pieter Verhoeve van Gouda, eveneens lid van de SGP, ook. Hij spreekt van een 'beeldvormingsincident' in Staphorst. Er is geen sprake van een coronabrandhaard, benadrukt hij. De christelijke burgemeester vindt de beslissing om nu nog maar dertig man per kerkdienst toe te laten ook 'wat willekeurig'. 'Vorige week maandag zei premier Mark Rutte nog dat er geen reden was om de hoeveelheid bezoekers van kerken en gebedsdiensten terug te schroeven', zegt Verhoeve dinsdag op Radio West. 'Vervolgens is er een incident, ontstaat er verontwaardiging op Twitter en adviseert de minister alle kerken dringend terug te gaan naar dertig mensen. Ongeacht de grootte van een gebouw.'

'Moeilijk uit te leggen'

Daar zet de SGP'er Verhoeve vraagtekens bij. Als voorbeeld haalt Verhoeve de Sint-Janskerk in Gouda aan. Dit is qua vorm het langste kerkgebouw in Nederland: 123 meter lang met 1500 zitplaatsen. 'Doordeweeks mogen hier driehonderd mensen in, zaterdagavond is er een concert waarbij gezongen wordt - daarvoor is een ontheffing verleend - voor 250 mensen en zondag mogen er nu maar dertig mensen in. In precies hetzelfde gebouw! Ik vind dat moeilijk uit te leggen.'

Daarnaast zegt de burgemeester dat kerken zich, net zoals heel veel publieke instellingen de afgelopen periode, zeer zorgvuldig hebben opgesteld in deze coronatijd. 'Als je naar de Sint-Janskerk in Gouda gaat, moet je eerst vier drempels over voordat je binnen bent. Er wordt gecheckt wie je bent, hoe je gezondheid is, je moet je ontsmetten en je wordt naar je plaats begeleid... Heel zorgvuldig, zoals ook in bioscopen en theaters gebeurt. Dat gaat prima. Uit de laatste RIVM-cijfers blijkt ook dat theaterzalen, bioscoopzalen en kerken nauwelijks besmettingshaarden zijn. Die brandhaarden bevinden zich vooral thuis.'

Niet klakkeloos luisteren

Grote vraag is of Verhoeve, door in te gaan tegen wat er nu is afgesproken, niet zelf onduidelijkheid veroorzaakt. 'Ik denk dat het gezond is in een democratie dat er niet altijd klakkeloos wordt geluisterd, maar dat er ook tegengeluid en tegendruk is. Sterker nog, het is mijn werk om ook iets te vinden van besluiten van hogerhand. Om te bekijken of iets uitvoerbaar en uitlegbaar is.'

Hij is het ermee eens dat je met elkaar het coronavirus moet zien te bestrijden. 'Maar dan helpt het wel als de regelgeving eenduidig is. Ik wil enerzijds dat we het virus heel serieus nemen en ons kneitergoed aan de afspraken houden. Maar ook dat we als overheid uitlegbaar en met wijs beleid omgaan met de kwetsbare sectoren in de samenleving. Want dit is niet alleen een volksgezondheidscrisis, maar ook een sociale crisis. Mensen hebben elkaar ook nodig en moeten elkaar kunnen blijven ontmoeten.'

