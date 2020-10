Overvallers Used Products Delft reden in gestolen Toyota Aygo

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 6 oktober. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op vrijdag 21 augustus even voor 18.00 uur zijn er twee medewerkers aanwezig in de winkel aan de Binnenwatersloot. Eén van hen staat voor in de winkel, de ander is achterin aan het werk. Plotseling komen de twee overvallers binnen. Ze doen de deur dicht en bedreigen het eerste slachtoffer met messen.

De medewerker moet meelopen naar het kantoor, waar hij en zijn collega geld moeten afgeven. Dat verdwijnt in een zwarte zak. Intussen komt een nietsvermoedende klant de winkel in. Hij ziet wat er aan de hand is op het moment dat de overvallers samen met de slachtoffers uit het kantoor komen.

Telefoons meegenomen

Op de balie staat een doos met telefoons. Eén van de overvallers pakt die doos en daarna rennen ze de winkel uit. Ze stappen in een zwarte Toyota Aygo die buiten klaar staat en rijden via de Binnenwatersloot rechtsaf de Phoenixstraat in.

De auto blijkt eind juli in Delft te zijn gestolen, net als de kentekenplaten die er tijdens de overval op 21 augustus op zaten. Mogelijk zegt de auto u iets in combinatie met de overvallers. Wellicht hebben ze er tussen eind juli en de dag van de overval mee rondgereden.

De auto die de daders gebruikten | Beeld: Politie

'Het was ingrijpend'

'Het gaat nu goed met de medewekers', vertelt de eigenaar van de winkel. 'Ze hebben er een paar weken last van gehad, want het was ingrijpend natuurlijk. Je bent aan het werk en ineens staat er iemand die je met een mes bedreigt. We hebben er met z’n allen over gepraat en de jongens zijn ook doorverwezen naar slachtofferhulp. Daar hebben ze de nodige gesprekken gehad.’

De overval heeft impact op het veiligheidsgevoel van het personeel: 'Je kijkt tegen zessen wel even naar buiten, van hoe of wat. Ik deed dat altijd al, omdat ik weet dat er meerdere winkels van Used Products zijn overvallen tegen sluitingstijd. Maar het op moment dat je het niet verwacht, gebeurt het juist wel. Dat is gewoon heel moeilijk', zegt de eigenaar.

Signalementen overvallers

De eerste man is 1,75 tot 1,80 meter lang. Hij heeft een slank tot normaal postuur, droeg een donkere pet, een zwarte zonnebril en een zwart mondkapje. Verder had hij een donkere trui aan, een grijze broek met zakken op de zijkant van de bovenbenen en zwarte schoenen met een witte rand. Ook had hij blauwe handschoenen aan.

Verdachte 1 | Beeld: Politie

De andere overvaller is zo’n 1,80 meter lang. Hij heeft een gezet postuur en droeg een opvallend grijs jack van Adidas met een blauwe capuchon en blauwe mouwen. Het blauwe deel van de jas is van glad materiaal. Er steekt een wit shirt onder de jas uit. Verder droeg de man een grijze joggingsboek, zwarte schoenen, een zonnebril en blauwe handschoenen.

Verdachte 2 | Beeld: Politie

Verdachte 2 | Beeld: Politie

Herkent u de verdachten?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem