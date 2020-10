Haagse student beroofd van kleding, telefoon en geld

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 6 oktober. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het slachtoffer woont in een flat aan de Waldorpstraat in Den Haag, waar veel studenten wonen. Op zaterdag 22 augustus krijgt hij via een WhatsAppgroep een uitnodiging voor een feestje bij iemand die hij niet kent. Het feestje is op de negentiende verdieping en hij besluit er langs te gaan.

Rond 3.00 uur, het is dan inmiddels zondag 23 augustus, stapt hij de lift in om naar huis te gaan. Dat is maar een paar verdiepingen lager. Er stappen nog meer mensen de lift in, die ook op het feestje waren. De 19-jarige man kent ze niet persoonlijk. Als hij uitstapt, lopen er een aantal mensen met hem mee. Ze dwingen hem de deur van zijn huis open te maken. Het slachtoffer is zo bang, dat hij dat doet.

Huis doorzocht

Vervolgens wordt het huis doorzocht. Er wordt spaargeld gevonden, een iPhone, twee dure koptelefoons en een aantal merkkledingstukken. Twee mannen zijn kort daarna gefilmd in de lift van de flat. Ze hebben een deel van de buit bij zich en daarom is de politie naar ze op zoek. De recherche heeft onderzocht of bewoners van de flat de mannen kennen, maar dat is niet het geval.

De verdachten | Beeld: Politie

Herkent u de verdachten?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem