Vriendengroep beroofd en bedreigd met messen en vuurwapen in Leids park

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 6 oktober. Meer zaken zijn hier te vinden.

De vrienden zijn op dinsdagavond 29 september in het Roomburgerpark in Leiden. Daar is een container die wordt gebruikt als hangplek voor jongeren. Ze zijn er die avond als enigen. Het is rond 21.00 uur al donker als er plotseling drie mannen bij de container staan.

Twee van hen hebben een mes bij zich, de derde een vuurwapen. Hij laadt dat door en ze eisen de persoonlijke spullen van de vriendengroep. Ze worden zo ernstig bedreigd, dat ze besluiten mee te werken: ze geven hun portemonnees en geluidsbox af. 'Je denkt: wat kan ik doen? Maar je kunt weinig doen. Het is een situatie van leven of dood op zo'n moment', zegt het slachtoffer.

Weggevlucht

Op een gegeven moment ziet één van de jongens kans om weg te rennen richting de tennisvereniging, om daar alarm te slaan. Een van de daders pakt hem nog vast, maar hij rukt zich los en zet het op een rennen. Ook zijn drie vrienden kunnen op dat moment vluchten. Ze willen zo snel mogelijk wegkomen en laten hun fietsen daarom staan.

De beroving heeft een behoorlijke impact op de vriendengroep. 'Op dit moment gaat het wel goed, we zijn weer steeds vaker met elkaar. We letten wel op waar we hangen, we zijn niet meer in de omgeving van het Roomburgerpark. Op donkere plekken zijn we niet graag meer. Mijn vrienden zijn wat jonger dan ik en zij ervaren het nog wat heftiger', vertelt het slachtoffer. 'Ik vind het heftig dat zulke jonge jongens aan zulke wapens kunnen komen en ze ook gebruiken', zegt hij over de messen en het vuurwapen die de overvallers bij zich hadden.

De container ligt midden in het park | Beeld: Omroep West

Signalementen daders

Dader 1 is 18 à 19 jaar oud en ongeveer 1,85 meter lang. Hij heeft een lang en dun postuur en droeg een grijze gewatteerde jas van The North Face, op heuplengte en van een glimmende stof. Mogelijk droeg hij eronder een zwarte trui, want er kwam een zwarte capuchon onder de jas vandaan. Verder droeg hij een zwarte skinny spijkerbroek tot enkelhoogte, en zwarte Nikes met een wit logo. Hij had een blauw mondkapje op. Zijn zonnebril had een gouden montuur met zwarte pootjes. Hij sprak Nederlands met een accent. Deze man had een mes bij zich.

Dader 2 heeft een donkere huidskleur, ook hij sprak met een accent. Hij is ongeveer 17 jaar oud en zo’n 1.65 lang. Hij heeft een breed en bol postuur. Deze man was volledig ingepakt: hij had zijn capuchon strak dichtgeknoopt en een blauw mondkapje op. Hij droeg een zwarte gewatteerde bodywarmer, van een glimmende stof en een metaal grijze rits. Verder droeg hij een zwarte sweater van polyester met een capuchon, een zwarte trainingsbroek met wit logo mogelijk van het merk Black Banana's, zwarte schoenen en zwarte wollen handschoenen. Ook deze man had een mes bij zich.

Mogelijk gevlucht in Volkswagen Golf

Dader 3 is 19 à 20 jaar oud en ongeveer 1,80 meter lang. Hij had een witte capuchon op en een zwarte trui aan. Hij droeg een zwarte spijkerbroek, een wijd en lang model. De onderkant hing over de schoenen. Hij droeg een zwart mondkapje en zwarte vingerhandschoenen. Dit was de man met het vuurwapen.

De politie komt graag in contact met mensen die denken te weten wie de drie zijn aan de hand van de signalementen. Bent u getuige geweest van de beroving, of heeft u de drie weg zien vluchten? Misschien zeggen de signalementen u iets in combinatie met een Volkswagen Golf, mogelijk type 5. De twee middelste letters van het kenteken zijn bekend: ??-PP-??.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem