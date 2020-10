Noordwijk krijgt speciale kuuroord-status van 'heilzame zeebadplaats'

Beachclub O in Noordwijk | Foto: Maurice Hoogeveen

Noordwijk krijgt het predicaat 'heilzame zeebadplaats'. Dat is een soort kuuroord aan zee. De titel moet ervoor zorgen dat de badplaats meer wellness-toeristen trekt. De titel wordt woensdagmiddag officieel uitgereikt en overhandigd aan burgemeester Wendy Verkleij.

De kwalificatie heilzame zeebadplaats krijgt een kustgemeente als er, naast een schone zee, een bepaalde hoeveelheid mogelijkheden is voor wellness. In Noordwijk bieden veel hotels dit aan. Ook moeten er voldoende sportieve, culturele en culinaire activiteiten zijn voor de dagen dat de zon niet schijnt.

Noordwijk is de derde heilzame badplaats in Nederland, na Cadzand en Domburg. 'Het is natuurlijk ontzettend mooi als je je als badplaats steeds opnieuw kunt uitvinden en profileren', zegt wethouder Roberto ter Hark. 'Juist dat kuren zorgt ervoor dat Noordwijk veel meer een jaarrond-badplaats wordt.'

Duitse bezoekers

Vooral Duitse toeristen letten op het predicaat heilbad, weet wethouder Ter Hark: 'In Duitsland kun je zelfs voor bepaalde aandoeningen de kosten van een kuuroord vergoed krijgen.' Toch ziet hij ook mogelijkheden om meer Nederlanders te trekken: 'Ook in Nederland zijn steeds meer mensen bezig met gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk, en dan kan je in Noordwijk natuurlijk prima terecht.'

De gemeente heeft jarenlang naar de status toegewerkt, want je wordt niet zomaar een kuuroord. Maar met het behalen van de status houdt het werk niet op. 'We kunnen nu doorgroeien naar een volwaardig kuuroord en dat betekent dat we samen met organisaties en ondernemers hard moeten werken om de status waar te maken', aldus Ter Hark.

Ondernemers zien mogelijkheden

Lokale ondernemers zien ook mogelijkheden in de status van heilbad. 'Wij zien het als iets positiefs', zo reageert een woordvoerder van Hotel van Oranje, 'en we gaan er ook zeker op inspelen bij de komende verbouwing.' Het hotel staat al bekend om zijn uitgebreide wellness-faciliteiten.

Ook buiten het luxe segment zien ondernemers de voordelen. Rob van Wijnen is eigenaar van de even buiten Noordwijk gelegen Moon's Farm, een kruidenboerderij en retraite voor mindfullness. Ook hij ziet dat gezondheid steeds belangrijker wordt voor mensen. 'Zo'n predicaat als heilbad is een kapstok om ondernemers kansen te laten zien.' Van Wijnen verwacht dat hij zal profiteren van de onderscheiding.