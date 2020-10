Hart voor Den Haag: verpleeg coronapatiënt in Bronovo

Nu het aantal coronapatiënten weer oploopt, moet het Bronovo-ziekenhuis in gebruik worden genomen als 'medische uitvalsbasis'. Daarvoor pleit de grootste partij in de Haagse gemeenteraad, Hart voor Den Haag. Door het tijdelijk weer in gebruik nemen van het Bronovo kan de druk bij andere ziekenhuizen in de regio worden verlicht, denkt die partij.

Raadslid Janice Roopram gaat woensdag tijdens de raadsvergadering in Den Haag een verzoek indienen aan het stadsbestuur om er bij alle belanghebbende partijen op aan te dringen het Bronovo in te richten als uitvalbasis. Dat betekent in de praktijk niet dat de operatiekamers weer open gaan, maar wel dat er mensen kunnen worden verpleegd.

Tijdens het begin van de coronacrisis liet het Haaglanden Medisch Centrum - waar het Bronovo onderdeel van is - al weten het liefst mensen onder te brengen op plekken waar acute zorg aanwezig is. Dat is in het geval van het HMC het Westeinde en Haga Leyenburg. 'Daar kun je ook het eenvoudigst de capaciteit uitbreiden, omdat die direct aansluit bij een al draaiende intensive care', aldus directeur Ingrid Wolf destijds in een verklaring. Maar, stelde zij ook: als er een noodsituatie ontstaat en het niet anders kan, is HMC bereid Bronovo open te stellen voor de opvang van coronapatiënten.

Agressie

Volgens raadslid Roopram is die situatie nu aan de orde. Zo huurt HMC extra beveiligers in om het personeel te beschermen tegen agressie op en rond de corona-afdeling. Aanleiding voor de extra beveiliging waren twee incidenten bij de overplaatsing van coronapatiënten naar ziekenhuizen buiten de regio.

Verder constateert het raadslid dat ziekenhuizen in Den Haag, Delft en Zoetermeer zo vol liggen dat operaties worden uitgesteld en patiënten naar ziekenhuizen binnen en buiten de regio worden overgeplaatst. Mensen zouden stress ervaren en niet meer naar het ziekenhuis durven te komen vanwege mogelijke besmettingen.

Spreiding

'De nood is aan de man', aldus het Hart voor Den Haag-raadslid. 'Eén van de oplossingen om de zorg op gang te kunnen houden, is de spreiding van patiënten. Mensen worden dan verplaatst naar ziekenhuizen waar het relatief rustig is, om er zo voor te zorgen dat de zorg overal zo optimaal mogelijk kan blijven. HMC Bronovo kan dienst doen als medische uitvalbasis en hiermee de ziekenhuizen in de regio ontlasten.'

De bedoeling is dat het Bronovo in 2024 gaat sluiten. Dat leidde in de omgeving en bij sommige partijen in de gemeenteraad tot kritiek. Desondanks zijn vorig jaar al enkele afdelingen gesloten. Het is nu alleen nog maar op doordeweekse dagen open en alleen voor 'planbare zorg'. Wel is het ook sinds eind augustus in gebruik als coronatestlocatie.