GGD Hollands Midden gaat testcapaciteit verdubbelen

De GGD Hollands Midden gaat binnen twee weken twee keer zoveel coronatesten afnemen. Door onder meer de opening van een grotere testlocatie in Leiden - in plaats van de teststraat in Leiderdorp - kan de organisatie straks 2400 mensen per dag testen.

De GGD kon de testcapaciteit enige tijd niet opvoeren omdat de laboratoria die de monsters analyseren de groeiende vraag niet aankonden. Hierdoor moeten mensen die zich willen laten testen nu soms enkele dagen wachten voor er plek is. De tekorten aan testmaterialen in de laboratoria nemen af en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft toestemming gegeven de testcapaciteit weer verder uit te breiden.

Om die groei mogelijk te maken, opent de GGD een nieuwe testlocatie in Leiden. Dit wordt geen teststraat, maar een binnenlocatie in een kantoorgebouw aan de Plesmanlaan. De locatie in Leiden komt in de plaats van de teststraat bij het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp. Hier kon de GGD dagelijks maximaal 370 tests afnemen, in Leiden moeten ongeveer 1500 mensen per dag terecht kunnen. De nieuwe testlocatie wordt maandag 12 oktober in gebruik genomen.

100.000 coronatests

Om de groei mogelijk te maken, gaat de GGD Hollands Midden deze week 36 nieuwe medewerkers inwerken. De organisatie maakt bekend dat het deze week de grens van 100.000 afgenomen coronatests zal bereiken. 'Hoewel de aanleiding verre van positief is, is de GGD blij dat zoveel mensen gehoor hebben gegeven aan de oproep zich bij klachten te laten testen,' vertelt de GGD.

