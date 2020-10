Vrouw van adel ontkent brandstichting bij de buren

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een taakstraf van 240 uur geëist tegen een vrouw van Duitse adel, omdat ze brand zou hebben gesticht bij haar buren in de Haagse Prinses Mariestraat. Maria Z. ontkent dinsdag in de Haagse rechtbank: 'Ik heb veel respect voor justitie, maar ik heb het niet gedaan.' Volgens haar advocaat is zij het slachtoffer van 'roddel en achterklap'.

Er was een korte, hevige brand op 4 november 2018 aan de voordeur van het pand in de Prinses Mariestraat, een zijstraat van de Frederikstraat in Den Haag. Een getuige zag een soort vuurstraal, maar er was niemand in de buurt. Het vuur werd snel geblust, onder meer door de zestigjarige Maria Z. die ernaast woonde.

Zij kwam als verdachte in beeld door een video van een bewakingscamera. Daarop is te zien dat ze met een grote tak langsloopt, en korte tijd later is de cameralens naar boven gedraaid. Volgens het OM wilde de vrouw daarmee voorkomen dat de brandstichting werd gefilmd. Verder was het belastend dat juist de geheugenkaart van de camera boven haar deur kapot was, toen die eruit werd gehaald. 'Dit soort kaartjes kunnen niet spontaan breken', zei de officier van justitie.

Oud-minister

In de chique straat woonde ook een oud-minister die een dummy als camera had. De verdachte van de brandstichting moet dat geweten hebben, aldus de officier. Volgens hem waren de bewoners in gevaar geweest door het vuur. Hij eiste 240 uur taakstraf en reclasseringstoezicht, omdat er vrees is voor herhaling. 'Ik ben er niet gerust op.'

De advocaat stelde dat het een mysterie zal blijven hoe de brand is ontstaan. Maar verdachte Z. zou het in elk geval niet geweest zijn. De raadsman vroeg vrijspraak, omdat er geen enkel bewijs zou zijn. 'Deze zaak spreekt tot de verbeelding door de buurt, maar het is een menselijk drama. Er waren discussies over muurtjes en vuurkorven, maar dat is toch geen reden tot brandstichting?' De vrouw zei een trauma opgelopen te hebben door de hechtenis. Ze is verder behandeld voor een alcoholprobleem en angststoornis.

De rechtbank doet 20 oktober uitspraak.

