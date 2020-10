Zorgen bij Reinier de Graaf: 'Als het zo doorgaat, komen we in de problemen met reguliere zorg'

Het aantal coronaopnames in onze regio stijgt hard en dat heeft gevolgen voor de reguliere zorg. 'Als het zo doorgaat, zoals we de laatste dagen zien, dan voorspel ik dat we de komende weken echt in de problemen komen om alle patiënten de zorg te kunnen bieden die ze nodig hebben', aldus Carina Hilders, directievoorzitter van het Reinier de Graaf ziekenhuis.

Tijdens de eerste golf, moesten veel geplande opnames en operaties wijken voor coronapatiënten. En als het aantal besmetting zo door blijft gaan, zullen steeds meer ziekenhuizen hun zorg moeten afschalen.

Het Delftse ziekenhuis kijkt per dag naar de situatie en of de reguliere zorg moet worden afgeschaald. 'We hebben een speciale task force ingericht met preventie- infectiedeskundigen, artsen, verpleegkundigen, iedereen die er over gaat: wat gaan we vandaag doen, en wat kunnen we morgen doen?’

Geleerd van eerste golf

Het Reinier de Graaf wil het liefst dat er zo min mogelijk reguliere zorg moet worden afgeschaald. 'Tijdens de eerste golf zijn we dat direct gaan doen en daar hebben we van geleerd. Namelijk dat het juist belangrijk is om bepaalde zorg gewoon te continueren. In die periode is gebleken dat kankerpatiënten bepaalde behandelingen niet meer konden aangaan, omdat hun ziekte inmiddels in een ver gevorderd stadium is.'

We staan elke dag klaar om te kijken, moeten we vandaag afschalen, of kan dat nog een dag wachten? - directievoorzitter Reinier de Graaf ziekenhuis

Desondanks kan het Reinier de Graaf niet garanderen dat ze helemaal niet zullen afschalen. 'We staan elke dag klaar om te kijken, moeten we vandaag afschalen, of kan dat nog een dag wachten?' Als het zo ver is, waar wordt er dan op afgeschaald en wie bepaald dat? Hilders: 'Een team van specialisten heeft vastgesteld wat per vakgebied kan wachten. Er zijn een heleboel dingen die niet vandaag of morgen hoeven.'

Tekort aan bedden en personeel

Daarnaast kan het ziekenhuis ook niet meer alle coronapatiënten opvangen. 'In tegenstelling tot de eerste golf, waarbij er meer druk lag op de ic's, komen we nu capaciteit op de klinische afdelingen tekort. Met alle ziekenhuizen binnen onze regio, kijken we hoe we dat kunnen opvangen: door soms patiënten over te brengen, binnen te halen of zelfs te verplaatsen naar buiten onze regio.'

Behalve een tekort aan bedden, is er ook een tekort aan handjes. 'We proberen ons personeel zo flexibel mogelijk in te zetten. Dat is goed voor de organisatie om zo alle uitdagingen waar we mee te maken krijgen op te vangen, maar ook voor het personeel. Zij worden we extra gemotiveerd.'

Psychosociale ondersteuning

'Vandaag is bijvoorbeeld een groep verpleegkundigen van de verlosafdeling als buddy op de ic aan het werk, zij vinden het ontzettend uitdagend om die zorg aan die COVID-patiënten te kunnen geven', vertelt Hilders trots. 'We hebben de laatste maanden ook veel gewerkt aan psychosociale ondersteuning, zodat we de mensen op de werkvloer maximaal ondersteunen om alles te doorstaan.'

