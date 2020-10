Rijnsburg naar hoofdtoernooi KNVB-beker, Noordwijk, Ter Leede en Lisse uitgeschakeld

Rijnsburgse Boys heeft in de laatste voorronde van de landelijke KNVB-beker met 2-3 gewonnen van Sparta Nijkerk, dat uitkomt in de derde divisie. Door de overwinning hebben 'de Uien' zich geplaatst voor het hoofdtoernooi waaraan ook de profclubs deelnemen. Competitiegenoot Noordwijk ging op eigen veld na het spelen van een verlenging met 2-3 onderuit tegen eersteklasser Sliedrecht. Na 90 minuten voetbal stond het 2-2.

FC Lisse heeft in eigen huis met 0-3 verloren van SteDoCo uit Hoornaar. Ook Ter Leede is niet terug te zien in het hoofdtoenooi van de beker. De Sassenheimers verloren op bezoek bij tweededivisionist Excelsior Maassluis met 4-1. Bij een 2-0 stand bracht Yassin Kaabouni zijn ploeg nog terug in de wedstrijd. Het mocht uiteindelijk niet baten.

Excelsior Maassluis - Ter Leede: 4-1 (2-0)

1-0 Van Mil

2-0 De Winter

2-1 Kaabouni

3-1 Ouali

4-1 Van den Beemt

FC Lisse - SteDoCo: 0-3 (0-1)

0-1 Tiebosch

0-2 Verheul

0-3 Dos Santos

Noordwijk - Sliedrecht: (1-1)

0-1 Van 't Hoog

1-1 Roshanali

2-1 De Kruijs

2-2 Van Harlingen

2-3 Van Harlingen

Sparta Nijkerk - Rijnsburgse Boys: 2-3 (1-0)

1-0 Plet

1-1 Magan

1-2 Spruijt

1-3 Van der Moot

2-3 Burgerhout

Niet alle bekerwedstrijden werden dinsdag afgewerkt. De overige clubs, waaronder Rijnvogels, spelen op woensdag hun wedstrijd. Voor Quick Boys is er een uitzondering gemaakt. De Katwijkers spelen pas volgende week omdat meerdere spelers van tegenstander Roda '46 last hebben van corona.

Woensdag:

FC Rijnvogels - UNA

Dinsdag 13 oktober

Quick Boys - Roda '46

Regioteams al zeker van hoofdtoernooi

Katwijk, Quick, Westlandia, Scheveningen en ADO Den Haag zijn al zeker van het hoofdtoernooi. Voor de eerste ronde van de KNVB-beker is afgelopen zaterdag al geloot. De volgende wedstrijden worden gespeeld van maandag 26 tot en met woensdag 28 oktober:

ADO Den Haag - Sparta Rotterdam

Westlandia - SteDoCo

Quick - N.E.C.

Scheveningen - Almere City

Rijnsburgse Boys - Excelsior Maassluis

DTS EDE / Unitas - Quick Boys / Roda'46

Katwijk - HFC / O.S.S.'20

Rijnvogels / UNA - Excelsior'31 / Groene Ster

De ploegen die actief zijn in de groepsfase van de Champions League of Europa League stromen pas in de tweede ronde van het bekertoernooi in. Ajax, AZ, Feyenoord en PSV zitten daarom de volgende ronde pas in de koker.

LEES OOK: Sander de Brito Roque: Topscheidsrechter of amateurvoetballiefhebber?