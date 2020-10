'Als iedereen zich gewoon aan de coronaregels gaat houden, zijn we zo klaar.' Dat benadrukt Martin Schalij van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Maar op dit moment trekt een deel van de mensen zich weinig aan van alle voorschriften en de gevolgen daarvan zijn in de ziekenhuizen goed te zien, stelt hij. Het aantal coronapatiënten dat moet worden opgenomen, neemt zo sterk toe dat de reguliere zorg weer moet worden afgeschaald.

Verschillende ziekenhuizen hebben aangegeven geplande operaties en andere afspraken vanwege de coronadrukte te moeten afzeggen. Het HagaZiekenhuis in Den Haag liet dinsdag weten twintig tot dertig procent van de reguliere zorg te moeten afschalen.

'In een paar weken tijd hebben we veel meer patiënten opgenomen dan verwacht', vertelt Schalij bij Radio West. 'We hebben nu al meer dan honderd patiënten in de regio op verschillende afdelingen liggen. Dat betekent dat er heel veel extra personeel moet worden ingezet om die patiënten goed te behandelen.'

'Uiteindelijk kom je klem te zitten'

De twintig tot dertig procent afschaling van reguliere zorg, waarvan het HagaZiekenhuis spreekt, is volgens de voorzitter van het ROAZ pas het begin. 'Als het aantal opnames blijft stijgen, moet er nog meer afgeschaald worden. We hopen van niet, natuurlijk. Maar in zo'n geval kijken we eerst naar operaties en opnames die veilig uitgesteld kunnen worden.'

'Maar op een bepaald moment kom je echt klem te zitten en zal je toch weer een beroep moeten doen op de doktoren en het verplegend personeel dat nu beschikbaar is', vervolgt Schalij. 'Dat betekent dat een deel van de mensen van de reguliere afdelingen wordt gehaald.' Toch is de situatie volgens Schalij minder erg dan in het voorjaar. 'Toen werden ook de poliklinieken gestopt en dat soort zaken. Dat doen we nu niet. Er zijn programma's die zeker doorgaan.'

Feestjes

Er zijn nu ook minder mensen opgenomen op de intensive care dan tijdens de eerste coronagolf. 'Dat is op dit moment goed nieuws. Alhoewel je ook de ic-opnames geleidelijk ziet toenemen. Maar het is minder heftig dan in het voorjaar. Maar ook op de ic's in de regio liggen inmiddels meer dan twintig mensen. Dit betekent dat ook daar weer extra personeel voor nodig is.'

De grote vraag is of er strengere maatregelen genomen zouden moeten worden om het tij te keren. 'We hopen dat iedereen zich gewoon aan de regels gaat houden', benadrukt Schalij. 'Dan zijn we zo klaar. Dan gaat het gewoon goed. Als mensen dat niet willen doen en toch gewoon feestjes geven en dat soort dingen, dan blijft het aantal coronabesmettingen doorstijgen en ontkom je er op een bepaald moment niet aan om iets anders te doen.'

