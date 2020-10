Ophef rondom aan- en uitkleedhulp in zwembaden niet nodig: 'Kinderen worden nooit aangeraakt'

De kinderen worden niet aangeraakt en worden niet geholpen met aan- en uitkleden. Dat benadrukt Michel Spaans, directeur van Hofspetters in Den Haag, naar aanleiding van het negatieve beeld rondom het deurbeleid bij meerdere zwemscholen. Ouders mogen niet mee de kleedkamer in. 'Dat is overal zo. Dat is het protocol. Kinderen worden niet aangeraakt. Nooit!'

Door de coronamaatregelen moeten ouders hun kinderen bij de ingang van het zwembad afzetten en mogen ze niet meer helpen met omkleden. Medewerkers van verschillende zwemverenigingen zijn afgelopen dagen door boze ouders op social media bedreigd en uitgemaakt voor 'pedofielen'. 'Iedereen is er klaar mee', reageert Spaans, 'maar de coronacrisis is gewoon nog niet klaar. We snappen dat het vervelend is, maar het is gewoon de regel: u mag niet naar binnen. Dat staat in het landelijk protocol.'

Over de situatie in de kleedhokken, waar volgens de kritiek vreemde mensen kinderen afdrogen en helpen met aan- en uitkleden, vertelt Spaans het volgende: 'Er wordt alleen toezicht gehouden, door onze eigen medewerkers. Dat toezicht is nodig als er een kind valt en de tanden uit de mond liggen, bijvoorbeeld. Aanraken, aankleden, uitkleden: dat mag niet.' Daarnaast benadrukt Spaans dat 99,5 procent van de ouders wel respect heeft voor de regels.

'Desnoods in badjas naar buiten'

Voor ouders die het echt spannend vinden, luidt het advies om de kinderen thuis om te kleden. 'Als het echt niet lukt, dan gaan de kinderen in hun badjas naar buiten, snel de warme auto in, maar zelfs dan worden ze niet aangeraakt. Nooit. Dat is verboden. Daarom hebben we twee toezichthouders per kleedkamer', leg Spaans uit. Verder staan in het bad 'lifeguards' die de boel extra in de gaten houden.

De zwemlesdirecteur vindt het jammer dat er een negatief beeld over de zwembaden naar buiten komt. 'Er wordt zoveel energie gestoken in de zwemlessen. Kinderen komen lachend naar buiten en hebben een leuke les gehad.' Tot slot is er volgens Spaans zelfs een voordeel te halen uit deze maatregelen: kinderen leren zichzelf eerder zelfstandig aan- en uitkleden.