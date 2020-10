Fred van Trigt (58) woensdagavond nieuwe burgemeester van Zoeterwoude

Tijdens een buitengewone raadsvergadering wordt Fred van Trigt woensdagavond beëdigd door de commissaris van de Koning, Jaap Smit. Erg feestelijk zal het niet worden vanwege alle coronamaatregelen, maar de installatie is wel te volgen via internet. Van Trigt volgt burgemeester Liesbeth Bloemen op die maar liefst ruim 15 jaar burgemeester van Zoeterwoude was.

Van Trigt was tot nu toe wethouder in Hillegom. 'Het is niet zo dat ik vanaf mijn geboorte al burgemeester wilde worden. Je groeit in het proces van politiek. Ik was eerst raadslid en toen wethouder en dan zie je hoe een burgemeester functioneert en dat wilde ik ook graag gaan doen', vertelde hij eerder tegen mediapartner Sleutelstad.

Van Trigt wordt nu burgemeester van de kleinste zelfstandige gemeente van Zuid-Holland met zo’n 8.500 inwoners. 'Ik word heel blij van Zoeterwoude. Het is een dorp waar het fijn wonen is en je hebt er nog de ruimte. Je zit zo in het groen. En het is een dorp met gemeenschapszin, waar mensen met elkaar betrokken zijn.' En net als burgemeester Bloemen begeeft ook Van Trigt zich graag onder de mensen. 'Natuurlijk moet er bureauwerk gedaan worden, maar belangstelling tonen tussen de mensen vind ik een hele belangrijke.'

Zelfstandigheid

Omdat Zoeterwoude zo klein is, ligt een gemeentelijke herindeling al jaren op de loer. Het dorp wil graag zelfstandig blijven en niet worden opgeslokt door de Leidse buurman. 'Samenwerken is sowieso noodzakelijk, dat geldt voor iedere gemeente. En hoe dat in de toekomst gaat zal moeten blijken. Vooralsnog is het een prachtige zelfstandige gemeente die veel samenwerkt en ze hebben het goed geregeld hier.'

'Blijf elkaar groeten'

Oud-burgemeester Liesbeth Bloemen is inmiddels met een heuse afscheidstoernee bezig. Door corona zat een uitgebreide receptie er niet in en dus gaat ze in plaats daarvan op bezoek bij Zoeterwoudenaren. 'Die agenda was na 3 oktober toch leeg, dus ik heb dat gewoon ingepland. Op zich is het jammer dat het zo moet, maar die op één-op-één gesprekken zijn ook leuk omdat je dan veel meer de tijd hebt.'

Ze heeft ook nog een boodschap aan 'haar' dorp: 'Zoeterwoudenaren, blijf Zoeterwouds. Blijf elkaar groeten, hou elkaar een beetje in gaten maar ook weer niet teveel. Het is een goud plekkie hier in de Randstad en dat kunnen we alleen samen zo houden. Dankjewel voor het vertrouwen in die 16 jaar.' De installatie Fred van Trigt is vanaf 20.00 uur live te volgen.