Keukenhof plant met 7 miljoen bollen hoop voor volgend seizoen

De Keukenhof plant donderdag 7 miljoen bloembollen en hoopt daarmee in de lente weer bezoekers te kunnen trekken naar Lisse. Na het hele seizoen gesloten te zijn geweest door de coronamaatregelen, zet het bloemenpark in 2021 in op 750.000 bezoekers.

De kleurrijke bloemenzee in Lisse kon dit jaar alleen virtueel worden bekeken. 'We wilden zichtbaar blijven en hebben mensen blij gemaakt met mooie beelden van bloemen', vertelt een woordvoerder. 'Met 23 miljoen kijkers gingen de beelden de hele wereld over.'

Met het planten van de bollen wordt het nieuwe seizoen voor 2021 afgetrapt. Vanaf half maart kunnen bezoekers weer terecht in Lisse. Maatregelen zoals een tijdslot en tickets op dagbasis, moeten de toestroom spreiden. Normaal zijn tickets het hele seizoen te gebruiken. 'We zetten in op de helft van de bezoekers van 2019, toen hadden we er anderhalf miljoen. Dan hopen we weer positief te kunnen draaien', rekent de woordvoerder voor.

Focus op Europa

Er wordt onderzocht of met de succesvolle virtuele bezoeken ook geld verdiend kan worden, maar het liefst laat de Keukenhof zich in het echt bekijken. 'De focus ligt op omringende landen. Als verre reizen nog niet mogelijk zijn, behalve de noodzakelijke, zijn we afhankelijk van mensen die een dagtocht kunnen maken of een paar dagen naar Nederland komen. We richten ons dus op Europa en landen om ons heen, zoals Duitsland en België', vertelt de woordvoerder.

De Keukenhof is volgend jaar van 20 maart tot en met 9 mei geopend.