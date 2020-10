Haagse Spuistraat op de schop om nog aantrekkelijker te worden voor bezoekers

De Spuistraat, een van de belangrijke winkelgebieden in het centrum van Den Haag, wordt grondig opgeknapt. De straat krijgt betere verlichting en slechte en lelijke panden worden door de eigenaren aangepakt. Desnoods worden die gesloopt en komt er nieuwbouw. Ook komt er een eigen 'huisstijl' die moeten zorgen voor meer rust in de straat en het aantal reclameborden moet drastisch omlaag.

Dat staat allemaal in een convenant dat de gemeente en de ondernemers hebben gesloten. Het doel daarvan is om 'het economische functioneren van de straat te bevorderen'. Ook moet de straat aantrekkelijker worden voor bezoekers. En het stimuleert bovendien de werkgelegenheid, schrijft het stadsbestuur aan de gemeenteraad.

Volgens het college is de economische betekenis van de binnenstad groot. Jaarlijks komen er 31 miljoen bezoekers. Er werken ongeveer 45.000 mensen. Het is ook nog eens 'het visitekaartje van de stad Den Haag'. 'De Spuistraat is voor winkelend publiek de spil in het Haagse centrum en verdient het meer aandacht van partijen om deze positie te versterken', stelt het stadsbestuur.

Aantrekkelijker

Al vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw werkt de gemeente samen met ondernemers aan het aantrekkelijker maken van het centrum. Dat moet ervoor zorgen dat er meer bezoekers komen die langer blijven en meer geld uitgeven. Daarom werden in het verleden hele straten en pleinen opnieuw ingericht. Dat loont, is nu de conclusie.

Over verbeteringen in de Spuistraat wordt al sinds 2017 gesproken. De coronacrisis zorgt ervoor dat er 'extra urgentie is ontstaan' om ook die te verbeteren. Een bureau dat samen met ondernemers en de gemeente een analyse heeft gemaakt, heeft een flink aantal punten gevonden die kunnen worden verbeterd. Zo moet de bevoorrading bijvoorbeeld buiten de winkeltijden gaan gebeuren.

Schoonmaken, verlichting en verbod op vlaggen

Ook zou er vaker en beter kunnen worden schoongemaakt, is de verlichting niet inspirerend, moet er een verbod moeten komen op vlaggen en borden op straat, kunnen sommige gevels veel mooier worden gemaakt en kunnen ook de ruimtes boven de winkels beter worden benut, onder meer door daar meer woningen te realiseren.

Verder zou de verbinding met de andere grote winkelstraten beter kunnen en moet er meer aandacht komen voor wat voor type winkel er wordt gevestigd. Doel van de plannen is dat de bezoekers de straat straks 'als herkenbaar en prettig' gaan ervaren. Want, schrijft het stadsbestuur, 'de Spuistraat vormt in dit perspectief het historische fundament van het kernwinkelgebied van de Haagse binnenstad'.

