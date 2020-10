Fors lagere straf voor steker Grote Marktstraat: jaar cel en tbs

Luis P. is donderdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot één jaar jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 36-jarige P. stak vorig jaar november tijdens Black Friday opeens in op drie tieners in de Grote Marktstraat, in het centrum van Den Haag.

De straf van P. valt aanmerkelijk lager uit dan het Openbaar Ministerie (OM) twee weken geleden had geëist. Het OM wilde dat Louis P. vier jaar cel en tbs met dwangverpleging zou krijgen voor drie keer poging moord of doodslag.

De rechter sprak hem daarvan vrij. Volgens de rechtbank is er sprake van poging tot zware mishandeling, omdat de steekwonden niet levensbedreigend waren. 'Gelet op de locatie van de steekwonden, het ontbreken van ander letsel en het hebben van weinig tot geen bloedverlies.'

Zelfmoord

P. was onder invloed van drugs met een mes in zijn hand door de winkelende menigte gaan rennen. De slachtoffers, een 13-jarige jongen uit Den Haag en twee meisjes van 15 uit Alphen aan den Rijn en Leiderdorp raakten gewond. Ze kenden elkaar niet en leken willekeurig gekozen.

Later verklaarde P. dat hij zelfmoord had willen plegen. De 36-jarige man lijdt aan schizofrenie en was een notoire zorgmijder. De harddrugs die hij had gebruikt veroorzaakte die avond mogelijk een psychose. De rechtbank wil dat hij zich verplicht laat behandelen omdat eerdere vrijwillige en onvrijwillige behandelingen geen effect hadden.

Onverantwoord

Ook is er een grote kans is op herhaling. De rechtbank vindt het daarom onverantwoord hem onbehandeld terug te laten keren in de maatschappij.

De steekpartij zorgde voor grote paniek bij het winkelend publiek. Ook de rechter erkende de grote impact van de steekpartij op de slachtoffers. 'Een dagje gezellig winkelen eindigde in een steekpartij', zei ze. Naast de steekpartij werd P. werd ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn moeder, zijn stiefvader en twee mannen. Ook moet hij de schade betalen.

Geen grip

Omroep West onthulde in december 2019 dat P. voor de steekpartij al in beeld was bij politie en justitie. Bij GGZ-instelling Parnassia stond de man zelfs bekend als 'gevaarlijk voor anderen', maar hij werd niet opgepakt. Zorg- en hulpinstanties kregen de afgelopen jaren maar geen grip op hem.

Het OM laat weten dat ze het vonnis bestuderen en daarna pas een beslissing nemen over een eventueel hoger beroep. De advocaat van P. kon nog geen uitsluitsel geven of ze in hoger beroep gaat.

