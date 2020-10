Anderhalf jaar cel voor begeleider die meisje (15) misbruikte bij jeugdzorginstelling

Een voormalig pedagogisch medewerker van de gesloten jeugdzorginstelling Midgaard in Den Haag is woensdag door de Haagse rechtbank veroordeeld tot anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een 15-jarig meisje, waarvan hij de begeleider was. Daarnaast moet hij haar tweeduizend euro smartengeld betalen.

De begeleider, de 43-jarige Ken van E. uit Rotterdam, werd in maart geschorst nadat een getuige had gezien dat hij het meisje zoende op de gang. Het slachtoffer vertelde vervolgens aan een instellingsmedewerker dat ze seks had gehad met haar begeleider. Hij beweerde dat het meisje hem valselijk beschuldigde, omdat hij haar niet wilde helpen vluchten naar België.

Het meisje zat in de Haagse instelling vanwege psychische problemen. 'Een rechter heeft bepaald dat zij het beste af is in een instelling waarin door professionals voor haar wordt gezorgd. De verdachte was één van die professionals. Hij heeft op grove wijze misbruik gemaakt van een kwetsbaar meisje', aldus de verklaring van de rechtbank. In een verklaring schreef het slachtoffer dat haar leven kapot is gemaakt: 'Mijn vertrouwen in mannen is weg. Dit vergeet ik nooit meer.'

Meer overtredingen

Tijdens een zitting twee weken geleden kwam aan de orde dat de verdachte jongeren in Midgaard liet blowen en roken. Dit is tegen de regels van de jeugdzorginstelling. Tevens werd Van E. ook verdacht van een ander misbruikgeval, maar daar werd hij voor vrijgesproken, omdat er te weinig bewijsmateriaal was.

Het Openbaar Ministerie eiste eind september een jaar gevangenisstraf. De advocate van Van E. had om vrijspraak gevraagd.

