Geen coronapatiënten in HMC Bronovo: 'Dat is niet zomaar geregeld'

Er worden geen coronapatiënten opgenomen in het Haagse ziekenhuis HMC Bronovo. Dat zegt Ingrid Wolf, bestuursvoorzitter van het Haaglanden Medisch Centrum, naar aanleiding van de oproep van de Haagse raadspartij Hart voor Den Haag. Maar, Wolf sluit de optie niet volledig uit. 'Dat is aan de politiek.'

Als een coronapatiënt in een ziekenhuis wordt opgenomen, is dat om de patiënt in geval van nood zo snel mogelijk naar de intensive care te kunnen brengen. 'De locatie HMC Bronovo heeft geen ic', legt Wolf uit.

Toch sluit Wolf niet uit dat van HMC Bronovo een calamiteitenhospitaal wordt gemaakt. 'Als er vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een beroep op ons wordt gedaan, zullen wij onmiddellijk aan dat verzoek gehoor geven door de opties te onderzoeken. Maar ik kan nu al zeggen: dat is niet de volgende dag geregeld.'

'Briljant idee'

Er zitten namelijk best wat haken en ogen aan het openen van zo'n calamiteitenhospitaal. Er moet veel geregeld worden: de juiste ic-bedden, personeel, geld, op welke termijn het open moet, voor welke patiënten het wordt geopend, et cetera.

De voorzitter van de Raad van Bestuur van het HMC heeft woensdag met de Hart voor Den Haag gesproken. 'We hebben hen verteld dat het niet zomaar kan en daar is alle begrip voor onze boodschap.' Die boodschap luidt: als het wordt gevraagd, onderzoeken we de mogelijkheden. 'Misschien is het wel een briljant idee om op langere termijn zo'n hospitaal te hebben, maar dat is aan de politiek.'

