Slechthorenden pleiten voor doorzichtige mondkapjes

'Bij een half bedekt gezicht mis ik honderd procent van de communicatie.' Kees Twilt uit Den Haag is slechthorend. Hij is afhankelijk van lip- en gezichtsuitdrukkingen lezen om te begrijpen wat iemand zegt. Mondkapjes zijn voor mensen als Twilt ineens een probleem. De Stichting Hoormij pleit voor het gebruik van doorzichtige mondkapjes.

Twilt, vrijwilliger bij Hoormij, heeft vooral problemen bij het boodschappen doen. 'Laatst vroeg ik bij de broodafdeling om een heel gesneden speltbrood. De dame achter de balie herhaalde dat, maar ik begreep haar niet vanwege het mondkapje. Bij de vierde keer heb ik maar 'ja' gezegd, dan neem ik de gok maar.' Waarna Twilt met een halfje spelt naar buiten kwam.

Ook de kassa is een uitdaging geworden. 'Die spatschermen dempen het geluid al heel erg, als je dan ook nog niet kan liplezen, of niet kan zien of iemand een glimlach of een boos gezicht heeft, dan wordt het heel moeilijk.'

Gebarentaal

Veel mensen verwachten dat gebarentaal misschien een oplossing is, maar dat is niet zo. 'Wel als je doof geboren bent, maar mensen die op latere leeftijd slechthorend zijn geworden, kennen geen gebarentaal, dus die zijn echt afhankelijk van gelaatsuitdrukkingen,' aldus Twilt.

Er zijn supermarkten waar het personeel al een doorzichtig mondmasker draagt, zoals bij de Jumbo in Nootdorp, maar in de meeste winkels gebeurt het niet. Kaashandelaar Barry Ridder uit Den Haag zou het wel meteen doen als het verplicht wordt: 'Ja, niet alleen voor slechthorenden, wij horen zelf soms ook niet altijd wat de klant zegt. En trouwens, Apple Pay werkt niet met een mondkapje, want dat gebruikt gezichtsherkenning. Dan trekken klanten hier in de winkel alsnog even hun mondkapje naar beneden als ze gaan betalen. Dan heeft het ook geen zin.'

Online verkoop

Een nadeel is dat doorzichtige mondmaskers alleen online te koop zijn. Dat kan beter, volgens Hoormij. 'Je kan ze kopen met twintig tegelijk', weet Twilt, 'dat is best veel. Maar die kan je wel steeds schoonmaken en hergebruiken, dus uiteindelijk is het goedkoper dan al die wegwerpexemplaren.'