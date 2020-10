Verdachte die 17-jarige Jim aanreed: 'Ik had niet gedronken'

De dood van de tiener stortte het Westland in diepe rouw. Bij zijn voetbalclub werd op indrukwekkende wijze afscheid van hem genomen. Honderden mensen stonden langs de kant toen de witte Mercedes met het lichaam van Jim het veld op reed. 'Hij was een kind van de club', zei de voorzitter. 'Dit is een zwarte dag. Als je een profiel van een echte Westlandiaan zou maken dan was hij dat.'

Jim fietste in de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 juli met een goede vriend in het buitengebied van Honselersdijk toen hij rond half vijf op de Broekpolderlaan van achter werd aangereden door de blauwe Audi van P. Volgens justitie reed P. onder invloed en zonder rijbewijs. Nadat hij Jim had geschept ging hij er vandoor.

Snelheid niet vast te stellen

Volgens de vriend van Jim, die ongedeerd bleef, reed P. zeker 70 kilometer per uur terwijl 60 is toegestaan. Maar onderzoek door de politie heeft dat niet kunnen vaststellen omdat er onvoldoende sporen op de weg werden gevonden. Ook camerabeelden geven geen uitsluitsel. De advocaat van P. hecht geen waarde aan de verklaring van de vriend. 'Hij had 15 bier op, zijn inschattingsvermogen is volstrekt onbetrouwbaar.'

P., die in 2019 ook al eens veroordeeld werd voor het rijden zonder rijbewijs, kon niet veel later worden aangehouden. De politie ontdekte hem in zijn beschadigde auto. Twee agenten hebben verklaard dat hij naar drank rook. Maar dat is niet vastgesteld door een ademtest. Volgens de politie wilde P. niet meewerken.

Tomasz P. in de rechtszaal | Tekening: Theresa Hartgers

'Hij was in shock'

Zijn advocaat vertelt vrijdag een heel ander verhaal. Volgens hem is P. niet gevlucht maar stond hij zo'n tweehonderd meter verderop met zijn alarmlichten aan en was hij in shock. 'Hij had gewoon moeten stoppen', reageerde de officier van justitie.

Een taalbarrière zou de oorzaak zijn dat P. -geboren in Polen- niet begreep dat agenten een ademtest wilde doen. Volgens zijn advocaat heeft hij die dan ook niet geweigerd. 'Hij heeft alleen maar aangegeven dat hij een sigaretje wilde roken'

Alcohol gedronken?

Voor het ongeluk was P. op een feestje. Een man heeft verklaard dat hij hem heeft zien drinken, maar de verdachte ontkent dat. 'Hij is een sportman, drank hoort daar niet bij,' aldus zijn advocaat die de man en twee andere getuigen nader mag verhoren van de rechtbank. Ook een agent wordt om meer toelichting gevraagd over de ademtest.

P. heeft het zwaar met het overlijden van Jim, zegt zijn advocaat op de zitting: 'Mijn cliënt gaat ook door een hel, een nachtmerrie'. Volgens de raadsman barstte P. in zijn cel in huilen uit toen hij hoorde dat Jim was overleden. P. wil in contact komen met de familie van Jim en denkt erover een brief te schrijven.

Zitting

De volgende zitting is op 6 januari. Dan wordt de zaak inhoudelijk behandeld. P. blijft tot die tijd in de cel.



