Bedreiger gevangenisbewaarder: 'Laten we het gewoon seponeren'

De Haagse rechtbank heeft woensdag de zaak tegen Cor van S. (43) uitgesteld, omdat hij zonder raadsman in de zaal zat. Hij wordt verdacht van poging tot moord op een bewaarder van de gevangenis in Alphen aan den Rijn. 'Vandaag ben ik Dick Advocaat', zo probeerde de geboren Scheveninger, later Alphenaar, nog te grappen. In de zittingszaal ging S. tekeer tegen de volgens hem 'corrupte rechtsstaat'.

Cor van S. werd eerder veroordeeld tot 600 dagen cel en tbs voor het terroriseren en mishandelen van zijn kinderen toen hij in Gouda woonde. Op 15 april zou hij in de Alphense gevangenis een bewaarder met een zelfgemaakt steekwapen hebben bedreigd. Hij dreigde de bewaker te doden als deze op de alarmknop zou drukken.

De rechtbank wilde deze verdenking woensdag bespreken, maar Cor van S. had zijn advocate voor de zitting de laan uit gestuurd. Zij zou hem niet de informatie hebben geleverd waar hij om vroeg. Hij klaagde erover dat hij in de cel in Vught, waar hij inmiddels naar is overgeplaatst, zijn zaak niet kon voorbereiden. 'Laten we het gewoon seponeren', zei hij tegen de rechters.

'Trechter met zand of stront'

Dat laatste gebeurt niet, er moet van de rechtbank wel een nieuwe advocaat komen. Daarom werd de zaak uitgesteld. Intussen vertelde de verdachte dat hij erg gemotiveerd is om aan zichzelf te werken met therapie. Maar het tbs-systeem waar hij later onder gaat vallen, zou volgens de verdachte een 'trechter met zand of stront' zijn, zo lang dat alles duurt. En de tbs-maatregel wordt volgens hem zo vaak opgelegd 'alsof het een broodje kaas is'.

Cor van S. zei de rechters nog een 'eerlijke kans' te willen geven, voor hij hen eventueel zal 'wraken'. Het is nog niet bekend wanneer de zaak wordt voortgezet.

