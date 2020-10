MAVO Zoetermeer na één jaar al opgeheven: 'Leerlingen worden opgeofferd'

Een fusie van twee scholenkoepels op 1 januari betekent het einde van de kleine maar succesvolle MAVO Zoetermeer. De middelbare school valt onder de Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ), dat in financieel zwaar weer verkeert. Om de toekomst veilig te stellen wil de koepel fuseren met Lucas Onderwijs. Het gevolg is dat de mavo wordt opgeofferd en de 150 leerlingen ergens anders heen moeten.

De mavo aan de Dokter J. W. Paltelaan bestaat pas een jaar en is een groot succes. De scholen die ondere de vlag van SSVOZ vallen hebben teruglopende leerlingenaantallen. MAVO Zoetermeer is daarop een uitzondering. Waar de school vorig jaar met tachtig leerlingen begon, heeft het sinds dit jaar 150 leerlingen.

'Dit is de perfecte school', vindt de 14-jarige Jay Fiering. Medeleerling Mack van der Kleij is het met hem eens. 'Niemand wil dat de school weggaat. Iedereen vindt het een topschool.'

Opgeofferd

Ook bij de ouders bevalt het onderwijs op de mavo. 'Structuur, regelmaat, geen flexibele roosters. Iedereen weet waar hij aan toe is', roemt Maria Perez de school. 'Superschool met een superbeleid', vult Denise Schook aan. 'Leerlingen worden daadwerkelijk gehoord.'

'Dat de school weggaat is een enorme schok voor ons allemaal', vervolgt Pérez. 'Het lijkt wel alsof het plan voor een fusie allemaal in stilte is gebeurd om te zorgen dat de kinderen toch wel bleven. Het voelt alsof de kinderen van MAVO Zoetermeer worden opgeofferd voor het voortbestaan van de andere scholen.'

'Zure boodschap'

De op handen zijnde fusie is nodig zodat de 1550 leerlingen van scholenkoepel SSVOZ ook in 2021 onderwijs krijgen. Alleen dat is dan niet meer op het gebouw aan de Dokter J. W. Paltelaan. De leerlingen van de mavo worden onderverdeeld over de andere scholen.

Om van de fusie een succes te maken moet de gemeente Zoetermeer een eenmalige financiële bijdrage leveren van 2,75 miljoen euro. Daarover wordt op maandag 12 oktober beslist in de Zoetermeerse gemeenteraad. Volgens bronnen is het bedrag niet voldoende en moet Lucas Onderwijs het bedrag verdubbelen om SSVOZ te redden.

Crowdfunding

Ewald van Vliet, voorzitter van het Lucas Onderwijs, loopt alvast vooruit op een succesvolle fusie. Hij is duidelijk: 'Het is een zure boodschap voor de leerlingen en ouders die erg blij waren met het kleinschalige onderwijs dat werd geboden. Maar het opheffen van de mavo is een onvermijdelijke beslissing.'

Toch ziet Fiering nog een kleine kans om ook na 1 januari zijn lessen te volgen op de mavo. 'Er is 2,75 miljoen euro nodig om de school te laten bestaan', zegt hij. 'Dat is wel heel erg veel geld eigenlijk.' Hij is daarom een crowdfunding gestart om de school te redden. 'In twee dagen hebben we 154 euro opgehaald. Dus we hebben nog iets meer dan 2.600.000 nodig', lacht hij. 'Maar, nooit geschoten, is altijd mis. En als de 2,75 miljoen niet wordt gehaald, dan gaat het bedrag naar een mooi afscheid van de docenten.'

LEES OOK: Veel zieken op middelbare scholen: 'Het is koud met open ramen, straks is hele school verkouden'