Bio Science Park levert Leiden miljoenen euro's en duizenden banen op

Het Bio Science Park (LBSP) in Leiden levert de stad jaarlijks zo’n 8,3 miljoen euro op. Daarnaast biedt het park werk aan 20.000 mensen. Dit berekende de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp na de vraag van de Leidse gemeenteraad over wat de bewoners terugzien van de jaarlijkse investering van 3,8 miljoen euro in het park.

De 8,3 miljoen euro bestaat voornamelijk uit inkomsten uit de onroerendezaakbelasting (OZB). Die wordt betaald door de ongeveer 350 bedrijven en instellingen die zich bevinden op het Bio Science Park. Onder andere het LUMC, de Universiteit Leiden, Naturalis, Janssen Pharma en Galapagos hebben daar hun thuisbasis.

Ook het aantal banen dat voorkomt uit het LBSP legt Leiden geen windeieren. Zo biedt het park werk aan ruim 20.000 mensen, waarvan iets meer dan dertig procent in Leiden woont. Dus ook regionaal heeft het LBSP een functie, concludeert de commissie. Indirect levert het park ook nog eens 3000 banen elders in Leiden op.

Positief effect corona

De Rekenkamercommissie schrijft dat dankzij de ontwikkeling die het LBSP in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, de werkgelegenheid in Leiden bovengemiddeld is gestegen. Dit ondanks de teloorgang van een deel van de traditionele industrie.

Hoewel het een beetje cru klinkt, heeft het coronavirus ook een positief effect op Bio Science Park. Door de ontwikkelingen op het park komt Leiden vaak in de media. Onder andere door Janssen Vaccines dat bezig is met de ontwikkeling van een coronavaccin. Dat straalt positief uit op de stad.

Woningmarkt

Maar er staat niet alleen maar rozengeur en maneschijn in het rapport. De ontwikkeling van het LBSP leidt tot extra autoverkeer. Het oostelijke gedeelte van het park ligt vlakbij treinstation Leiden Centraal, maar de bereikbaarheid van de rest van het park per fiets en openbaar vervoer zal verder moeten worden verbeterd. Dit zodat er minder mensen in de auto stappen om richting het Bio Science Park te gaan.

Een ander negatief effect is de extra druk op de toch al krappe woningmarkt in de Leidse regio. Dit komt voornamelijk door werknemers die van buiten de regio in en om Leiden komen wonen.

De Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp is een onafhankelijk orgaan en bestaat uit zeven leden die geen directe binding hebben met de Leidse of Leiderdorpse politiek. De commissie doet gevraagd en ongevraagd onderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuurlijk handelen van de gemeenten Leiden en Leiderdorp.

