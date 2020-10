Voormalig supertalent Liverpool en Barcelona duikt op bij Cádiz

'Ik moet realistisch zijn. Ik ben op een leeftijd waarop ik veel minuten moet gaan maken', verklaart Adekanye zijn overstap naar Andalusië, die op de slotdag van het sluiten van de transfermarkt rond is gekomen. Naar eigen zeggen had hij ook naar onderen andere Alavés of Udinese gekund, en enkele Nederlandse clubs zouden eveneens voor hem in de markt zijn geweest. 'Ik wil als een grote speler terugkeren bij Lazio', kondigt hij aan. 'En ik denk dat ik daarvoor de meeste kans maak, als ik slaag op het hoogste niveau in Italië of Spanje.'

21 februari 2015: Bobby Adekanye als B-junior bij PSV | Foto: Orange Pictures

Door een samenloop van omstandigheden heeft Habeeb Omobolaji Adekanye - roepnaam Bobby - zijn belofte nog niet waar kunnen maken. Nadat hij via de Alphense amateurclub Alphia en Ajax in Barcelona neerstreek, werd hij buiten zijn schuld om slachtoffer van een transferverbod. Omdat de Catalaanse topclub het FIFA-reglement had overtreden, kreeg Barça in 2014 een boete van 400.000 euro en mocht het een jaar lang geen spelers meer aantrekken. Bovendien moest Adekanye tot zijn achttiende wachten om in het blaugrana (paars-blauw) te mogen voetballen.

Moordende concurrentie

Daarop werd hij als B-junior één seizoen verhuurd aan PSV, om vervolgens te kiezen voor een andere internationale grootmacht: Liverpool FC. Vier jaar lang bleef de Alphenaar in Engeland geduldig wachten op zijn definitieve doorbraak, maar die kwam er niet en zijn geduld raakte op. Vastberaden om te debuteren als profvoetballer tekende hij in de zomer van 2019 een driejarig contract (met de optie voor nog een seizoen) bij Lazio. In zijn eerste jaargang kwam de Nigeriaanse Nederlander tot vijftien officiële optredens, waarvan één Europa League-wedstrijd en één bekerduel als basisspeler.

Zijn eerste competitiedoelpunt maakte hij op 2 februari van dit jaar in de thuiswedstrijd tegen SPAL (5-1). Maar in de Italiaanse hoofdstad Rome kon hij niet opboksen tegen de moordende concurrentie voor twee spitsposities: Italiaans topscorer Ciro Immobile, Argentijns international Joaquín Correa en de Colombiaanse routinier Felipe Caicedo. Toch zegt Adekanye terug te kijken op een 'geslaagd jaar', waarin Lazio zich voor het eerst in twaalf jaar weer kwalificeerde voor de Champions League. 'Ik heb veel kunnen leren. Dat wil ik nu meenemen naar Cádiz.'

'Dit is blijkbaar mijn pad'

Bij de Spaanse promovendus hoopt hij letterlijk en figuurlijk weer met vleugels te kunnen spelen. Op zijn favoriete positie, als buitenspeler in de voorhoede. 'Ik heb met de trainer (voormalig Spaans international Álvaro Cervera, red.), de directeur en de president gesproken. Zij hebben allemaal positieve dingen tegen me gezegd. En voor mij is het heel belangrijk dat we spelen met buitenspelers. Want sinds ik begon als voetballer ben ik al een vleugelspits, dus dit gaat me heel veel helpen. De trainer heeft vertrouwen in mij. Hij was zelf ook een buitenspeler, dus we begrijpen elkaar goed.'

Bobby Adekanye probeert namens Oranje onder 20 jaar de Mexicaanse keeper Carlos Higuera te omspelen | Foto: Orange Pictures

Had hij niet liever lange tijd voor dezelfde club willen spelen, om zo een stabielere loopbaan op te bouwen? Adekanye lacht heel even als hij de vraag hoort. 'Iedereen volgt een ander pad om succes te behalen, en dit is blijkbaar mijn pad. Maar ik mag zeker niet klagen. De omwegen hebben me gebracht tot waar ik nu ben, daar ben ik heel erg dankbaar voor. Ik heb veel mensen leren kennen, veel vrienden kunnen maken en veel talen leren spreken. Dat is allemaal winst voor mij. Uiteraard hoop ik vastigheid te vinden, het liefst bij een grote club. Maar als dat niet zo is, dan zul je mij niet horen klagen.'

Debuteren in Bernabéu

Cádiz staat na vijf competitieduels op een keurige negende plek in de Primera División. Over anderhalve week zou Adekanye al zijn debuut kunnen maken in de uitwedstrijd tegen het 'grote' Real Madrid. Droomscenario: invallen en scoren in Estadio Santiago Bernabéu. 'Ik hoop het, dat zou heerlijk zijn', aldus de Alphenaar. 'Of ik een hele wedstrijd kan spelen, weet ik nog niet, want ik heb nog maar twee weken getraind bij Lazio. Maar natuurlijk kan ik niet wachten. Ik wil zo veel mogelijk spelen. Scoren, assists geven en belangrijk zijn voor het team. Als ik dat doe, maak ik me geen zorgen. Dan komt alles goed.'

LEES OOK: Opvallende transferperiode ADO Den Haag: 18 nieuwe spelers, 24 vertrokken