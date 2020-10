Coronavirus: Crisis raakt Keukenhof stevig, maar bollen gaan weer grond in

Het coronavirus laait weer op in Nederland. De overheid heeft daarom meer maatregelen aangekondigd om het virus weer in te dammen. Lees alles over het coronavirus en de gevolgen daarvan in ons liveblog.

'Nog te veel verkeer om aantal besmettingen terug te dringen'

We reizen met zijn allen nog steeds veel te veel om het reproductiegetal van het coronavirus voldoende terug te dringen. Dat zegt wiskundige Bert Slagter, lid van het onafhankelijke Covid-19-RedTeam bij BNR. De filedruk is volgens de ANWB bijna gehalveerd: in de ochtendspits met zo’n twintig procent en in de avondspits met ruim zestig procent, maar er wordt amper twintig procent minder gereisd. Rijkswaterstaat constateerde dat de verkeersintensiteit vorige week zo'n tien procent lager was dan een jaar eerder.

Coronacrisis raakt Keukenhof stevig, maar bollen gaan weer grond in

Zo'n zeven miljoen bloembollen gaan vanaf deze donderdag weer de grond in bij de Keukenhof in Lisse. Want in de lente hoopt het park weer bezoekers te kunnen ontvangen. Afgelopen voorjaar was dit niet mogelijk vanwege de uitbraak van het coronavirus.

'Dit jaar was dramatisch', knikt directeur Bart Siemerink. 'Je bereidt tien maanden lang alles voor, dan wil je vervolgens al dat moois delen en dan kan dat niet doorgaan... Dat is een klap. Daarnaast leverde dit een financieel debacle op. Komend jaar gaat er ook nog niet goed uitzien, maar wel beter. Het zal een overgangsjaar worden.'

Ondanks dat er komend jaar wel aanzienlijk minder bezoekers worden verwacht dan in 2019, gaat de Keukenhof er weer iets moois van maken. 'Je kunt niet de helft minder bollen planten, omdat er minder mensen komen', legt Siemerink uit. 'Het moet er perfect uitzien, dat zijn we aan onze stand verplicht.'

Het planten van de zeven miljoen bloembollen is een flinke klus voor de veertig tuinmannen. 'Ze werken vijf dagen per week, van ' s ochtends vroeg tot 's avonds laat. Ook deze donderdag, ondanks de verwachte stortregen. Voor Kerstmis moeten alle bollen de grond in', vertelt de directeur. 'En het is allemaal handwerk, hè!'

Agressie in het ov

Sinds de invoering van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer - vanwege het coronavirus - is de agressie in het ov sterk toegenomen. Sommige reizigers kunnen het niet hebben als zij worden aangesproken op het feit dat ze geen mondkapje dragen. Ook tramreizigers in Den Haag is dit opgevallen. 'Mensen zijn irritanter tegen elkaar', vertelt een vrouw. 'Ze kunnen niks meer hebben. Maar ja, ze mogen natuurlijk ook niet veel meer in deze tijd.' Ze zag donderdagochtend ook weer iemand zonder mondkapje de tram binnenlopen. 'Dan denk ik, waar gaat dit over? Het is niet meer dan normaal dat je nu een mondkapje draagt, het hoort zo.'

Een andere vrouw werd onlangs aangesproken of ze haar mondkapje juist af wilde doen. 'Het is kindermishandeling', werd haar gezegd. Maar daar gaf ze geen gehoor aan. 'Als dit moet, dan moet het.' Haar vriendin geeft eerlijk toe het dragen van een mondkapje 'niet prettig' te vinden. 'Maar ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van anderen.'

Een man die met zijn hond aan het wandelen is, knikt. 'Ik vind het dragen van een mondkapje heel normaal. Als je praat, komt er tenslotte altijd consumptie uit je mond. Zo'n mondkapje draag je voor je eigen veiligheid en die van anderen.'

CNV-leden: liever verplichting mondkapje dan dringend advies

Werkend Nederland ziet meer in een verplichting van het dragen van een mondkapje, dan in een dringend advies. Dat komt naar voren uit een enquête van vakbond CNV onder 1250 leden. Daaruit valt ook op te maken dat in veel gevallen de 1,5 meterregel op de werkvloer niet wordt nageleefd.

Bij de keuze een verplichting of een dringend advies pleit 64 procent van de ondervraagden voor het eerste. Daarbovenop vinden bijna zes op de tien CNV-leden de huidige regels onduidelijk. Een derde van de ondervraagden vindt dat een mondkapje op de werkvloer sowieso verplicht moet worden.

Hulplijn Rode Kruis krijgt veel vragen over thuisquarantaine

Op de hulplijn van het Nederlandse Rode Kruis komen steeds meer vragen binnen van mensen die in thuisquarantaine zitten, meldt de organisatie. Sinds de opening van de 'coronahulplijn' kwamen er in totaal ruim 24.000 telefoontjes binnen.

Mensen bellen met vragen omdat ze tien dagen de deur niet uit mogen. 'Ik ben nu 6 dagen in quarantaine en voel me niet ziek, kan ik echt niet naar buiten? Maar ook dat er druk vanuit de werkgever wordt uitgeoefend om bij milde klachten toch op het werk te verschijnen, moet ik dan komen?', geeft het Rode Kruis als voorbeelden. Ook geven bellers soms aan dat de regels rond quarantaine niet duidelijk zijn.

Kabinet antwoordt op wijzigingen en vragen over coronawet

Het kabinet verdedigt deze donderdag de coronaspoedwet en zal reageren op de wijzigingen die een meerderheid van de Tweede Kamer wil doorvoeren. Ook zullen de ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid), Ferd Grapperhaus (Justitie) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) reageren op de vragen en opmerkingen die de partijen woensdag naar voren brachten.

Er is een Kamermeerderheid voor het wetsvoorstel, mits de wijzigingsvoorstellen erdoor komen die de coalitiepartijen samen met vier oppositiepartijen (GroenLinks, PvdA, SGP en 50PLUS) hebben ingediend. Deze zeven amendementen zijn in hun ogen nodig om de tijdelijke wet op belangrijke punten te verbeteren.

Ze regelen onder meer dat de Tweede Kamer het laatste woord krijgt over de coronamaatregelen die het kabinet wil treffen. Ook de coronaboete gaat omlaag naar 95 euro. De tijdelijke wet zal drie maanden geldig zijn maar kan telkens worden verlengd.

Ernst Kuipers praat Nederland bij over coronadrukte ziekenhuizen

Het ene na het andere ziekenhuis stelt operaties en afspraken uit, en het aantal opgenomen coronapatiënten is inmiddels gestegen tot boven de duizend. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, legt donderdag weer uit wat de stand van zaken in de zorg is. Hij doet dat tijdens een persconferentie in het Erasmus MC in Rotterdam.

Tijdens de vorige persconferentie, afgelopen maandag, stelde Kuipers dat het aantal nieuwe coronabesmettingen snel moet gaan dalen. Als dat niet gebeurt, zijn misschien meer maatregelen tegen het virus nodig. Toen Kuipers dat zei, telde Nederland zo'n 4000 positieve tests per dag. Op woensdag was dat al opgelopen naar net geen 5000 gemelde besmettingen in een etmaal.

ANVR verwacht verdere ontslaggolf reiswereld

Reisbranchevereniging ANVR verwacht dat het aantal ontslagen in de reissector vanwege de coronacrisis dit jaar fors oploopt. "Op dit moment schat ik branchebreed al zo’n vijftien procent ontslagen. Maar dat zal oplopen tot zeker dertig procent. Ik verwacht dat circa achtduizend reismensen in dit jaar werkloos worden", zegt ANVR-voorzitter Frank Oostdam tegen De Telegraaf.

Een rondgang van de krant langs reisorganisaties levert een weinig rooskleurig beeld op. Corendon-topman Steven van der Heijden stelt dat het aantal medewerkers in Nederland nu is gedaald van 420 naar 280. En hij verwacht dat aantal verder afneemt naar ongeveer tweehonderd, begin 2021.

ABN AMRO verwacht geen daling huizenprijzen meer in 2021

ABN AMRO rekent niet meer op een daling van de huizenprijzen in 2021. Eerder dit jaar ging het economisch bureau van de bank nog uit van een prijsdaling van 2 procent, maar die voorspelling is inmiddels bijgesteld naar nul procent. Dat zegt woningmarkteconoom Philip Bokeloh van ABN AMRO tegen De Telegraaf.

Economen dachten in het voorjaar nog dat de coronacrisis grote gevolgen zou hebben voor de woningmarkt. 'De economische consequenties van de lockdown en de beleidsreacties waren aanvankelijk niet goed te overzien', blikt Bokeloh terug. 'Ik kan mij niet inbeelden wat er was gebeurd als de 1,3 miljoen mensen die door de NOW-regeling hun baan behielden op straat waren beland.'

Hartelijk welkom in het liveblog van donderdag 8 oktober. Het liveblog van woensdag kan je hier teruglezen.