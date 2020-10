Coronavirus: Horeca werkt aan plan met eigen coronamaatregelen

Horeca bezig met alternatieve coronamaatregelen

De horecabranche werkt aan alternatieve coronamaatregelen, omdat onder meer cafés en restaurants onevenredig hard geraakt zouden worden door het coronabeleid van het kabinet. De contouren van dit plan worden nog verder uitgewerkt. Samen met ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland doet de branche alvast een dringende oproep aan het kabinet om niet zonder meer vast te houden aan alle opgelegde restricties.

Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is het 'jammer' dat het kabinet kennelijk maar twee knoppen ziet om aan te draaien om het virus onder controle te krijgen: sluitingstijden en groepsgrootte. Terwijl het zoveel slimmer kan, vindt de organisatie die er tevens op hamert dat het aantal besmettingen in de horeca al lang zeer gering is.

De maatregelen moeten vervolgens ook 'mee-ademen' met de situatie in het land, stelt KHN voor. Dat zou kunnen door een stoplichtsysteem te hanteren. 'Bij groen is er meer mogelijk, dan bij bijvoorbeeld oranje of rood. Deze kleuren kunnen gekoppeld worden aan de ontwikkeling van het coronadashboard waar het kabinet mee bezig is.'

Rutte wil nog niet speculeren over extra maatregelen

Als het aantal coronabesmettingen niet snel terugloopt dan zullen extra maatregelen nodig zijn. Daarvoor waarschuwde premier Mark Rutte na afloop van de wekelijkse ministerraad. Op vrijdag bleek het aantal nieuwe besmettingen met bijna zesduizend een nieuw dagrecord te hebben bereikt.

De premier wilde niet ingaan op wat die mogelijke maatregelen zouden kunnen zijn, 'want dan wordt dat het nieuws.' Volgens Rutte zijn de komende dagen cruciaal. 'Als het de komende dagen niet verbetert, dan zullen we er niet aan ontkomen. De komende 72 uur zijn belangrijk. We houden het in de gaten.'

Rutte gaf na enkele vragen van journalisten wel een paar voorbeelden van mogelijke maatregelen. 'Je kunt overwegen de hele horeca dicht te doen, en de theaters en alle sport. Of het zo grof zal moeten worden weet ik nu ook nog niet. Maar ik wil dat mensen zich aan de maatregelen houden. Ik wil dat mensen met aandoeningen aan hun hart of met kanker nog op de zorg kunnen rekenen.'

De Jonge: coronatesten verwerken in Abu Dhabi gaat niet door

Het verwerken van Nederlandse coronatests in Abu Dhabi gaat niet door. Dat heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vrijdag laten weten. Er bleef een onacceptabel risico op het gebied van privacy bestaan, zegt De Jonge.

Het ministerie van Volksgezondheid onderhandelde al weken met het Nederlandse bedrijf Saltro over de mogelijkheid om in Abu Dhabi Nederlandse monsters te laten verwerken. Het lab in het emiraat zou in staat zijn dagelijks 10.000 tests te verwerken voor Nederland, maar dat is nu dus van de baan.

Volgens De Jonge is er 'heel intensief' met Saltro gesproken om te zien of de gegevensbescherming voldoende kon worden gegarandeerd. 'We hebben met elkaar geconcludeerd dat dat net niet afdoende lukt.' De Jonge is nog wel in gesprek met Saltro over het uitbreiden van de laboratoriumcapaciteit in Nederland.

Gebied rond sportparken Quick Boys en Katwijk 'verboden gebied'

Het gebied rond de sportparken van de Katwijkse voetbalverenigingen Quick Boys en VV Katwijk is rond wedstrijden van het eerste team verboden gebied. Dat heeft Henri Lenferink als voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden vrijdag besloten. Omdat toeschouwers niet meer zijn toegestaan bij sportwedstrijden besloten fans van Quick Boys zaterdag vanuit de duinen hun ploeg aan te moedigen.

Dit nu niet meer mogelijk. 'Omdat het in de directe omgeving van zowel Quick Boys als vv Katwijk mogelijk is toch naar de wedstrijd te kijken en hier afgelopen weekend ook gebruik van werd gemaakt, heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio een aanwijzingsbesluit getekend om het gebied rond de clubs tijdens wedstrijden van het eerste elftal tot verboden gebied te verklaren', zo vertelt een woordvoerder van de gemeente Katwijk.

Volgens de gemeente zijn handhavers tijdens de wedstrijd van Quick Boys regelmatig langs geweest en hielden de supporters zich op die momenten aan de anderhalve meter afstand. De nieuwe aanwijzing moet het makkelijker maken voor boa's en politie om de coronamaatregelen rond deze wedstrijden te handhaven.

Weer bijna 6000 nieuwe coronabesmettingen

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 5983 nieuwe coronagevallen gemeld, en dat is een nieuw dagrecord. Een dag eerder had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 5829 meldingen van positieve tests gekregen. Het waren er aanvankelijk 5831, maar dat is vrijdag bijgesteld. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 34.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Het aantal sterfgevallen steeg met veertien. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend waren dertien sterfgevallen gemeld.

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is vrijdag gestegen tot 1139. Dat zijn 69 patiënten meer dan donderdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het merendeel ligt op verpleegafdelingen. 239 van de mensen met de longziekte Covid-19 liggen op de intensive care, een toename van 11 in het afgelopen etmaal.

GGD Haaglanden experimenteert met sneltests

GGD Haaglanden gaat in oktober meewerken aan een betrouwbaarheidsonderzoek van sneltests. Mensen die er mee instemmen krijgen niet alleen een normale coronatest, maar ook een sneltest. De mensen die zich opgeven voor het onderzoek krijgen de uitslag van hun sneltest niet te horen, die gebruikt de GGD alleen om te kijken hoe betrouwbaar de sneltest is.

Het onderzoek is een initiatief van het RIVM, maar de GGD Haaglanden geeft het aan om het belangrijk te vinden om mee te werken aan dit onderzoek.

Coronatest in een teststraat van de GGD | Beeld: Omroep West

GGD zoekt mensen voor extra testcapaciteit: 'Het blijft spannend'

GGD Hollands Midden is dringend op zoek naar mensen die teststraten kunnen bemensen. Om die mensen te vinden, heeft de gezondheidsdienst extra mensen aangenomen op de afdeling personeelszaken. 'Maar het blijft spannend of we ook echt kunnen blijven voldoen aan de personele behoefte', zegt een woordvoerder.

De afgelopen tijd heeft de GGD 36 mensen aangenomen die bevoegd zijn om coronatesten af te nemen. 'Deze week is het laatste deel van de opleiding, zoals bijvoorbeeld een reanimatiecursus', zegt de woordvoerder. De nieuwe testafnemers gaan vanaf volgende week aan de slag.

Mensen die solliciteren moeten een medische opleiding hebben op minimaal MBO niveau 4. 'En iedereen vist in dezelfde vijver, dus dat blijft moeilijk', zegt de GGD. Met de 'nieuwelingen' kan de GGD in totaal zeventig mensen inzetten op de teststraten. Het aantal testen in het gebied van GGD Hollands Midden wordt verhoogd van 1200 naar 2400 komende week.

Met de zeventig mensen die vanaf volgende week ingezet kunnen worden kan de GGD alle teststraten voldoende bemensen. Er zijn dus extra recruiters aangenomen die actief proberen mensen binnenboord te halen, en ook de afdeling personeelszaken heeft hiervoor extra mensen ingezet. 'Maar of we ook echt kunnen blijven voldoen aan de personele behoefte blijft spannend', aldus de woordvoerder van de GGD Hollands Midden.

De GGD Haaglanden zegt geen probleem te hebben met het krijgen van extra personeel. De aanvullende opleiding daar wordt verzorgd door het Rode Kruis bij de teststraat in Nootdorp. Het grootste probleem bij Haaglanden ligt bij het vinden van nieuwe locaties voor teststraten.

Horeca bij alle sportfaciliteiten moeten dicht

Alle horecagelegenheden die in hetzelfde pand zitten als een sportgelegenheid moeten hun deuren sluiten. Dat heeft de Veiligheidsregio Haaglanden bekend gemaakt. Sportkantines gingen anderhalve week geleden al op slot. Nu moeten ook eet- en drinkgelegenheden in multifunctionele gebouwen sluiten. Het gaat hierbij onder meer om restaurants bij golfbanen en sportcentra.

De verenigingen mogen kiezen of ze de horeca of de sportfaciliteiten sluiten. Onder meer BurgGolf Westerpark en sportcentrum Dekker Zoetermeer hebben hun horecafaciliteiten gesloten.

Jongeren bedenken 1500 ideeën voor oplossen coronacrisis

Ongeveer 2000 jongeren hebben de afgelopen weken 1500 ideeën bedacht voor het oplossen van problemen waar zij in de coronacrisis tegenaan lopen, meldt de Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC). De ideeën gaan over opleiding, werk en wonen. Dat zijn de gebieden waarop jongeren de effecten van de coronacrisis voelen. Ze variëren van oplossingen om de kwaliteit van het online-onderwijs te verbeteren tot de suggestie om de huidige kijk op werk los te laten.

Minister-president Markt Rutte riep in mei van dit jaar jongeren op om aan te geven waar ze last van hebben door de coronacrisis en wat hun ideeën zijn om er iets aan te doen. De JDC lanceerde vorige maand een app waarin onder meer vragen worden gesteld over belemmeringen rond werk, opleiding en huisvesting, maar ook over welke kansen de coronaperiode met zich mee brengt en wat jongeren nodig hebben om deze kansen te blijven benutten na de crisis.

Vanaf vrijdag kunnen de jongeren samen hun ideeën uitwerken. Ze krijgen daarvoor een uitnodiging via de app. In januari krijgt Rutte een advies van de JDC waarin de suggesties van de jongeren zijn opgenomen. In de JDC werken Denktank-Y en het jongerenplatform van de Sociaal Economische Raad samen.

Halloween Walk in Zoetermeer gaat niet door

De traditionele Halloween Walk in het centrum van Zoetermeer kan dit jaar niet doorgaan. In eerste instantie wilde de organisatie een Drive-in variant maken, maar door de aangescherpte maatregelen en verordeningen kan ook dit niet doorgaan. De organisatie heeft daarom besloten het onderdeel in zijn geheel te schrappen. Ook de trick or treat gaat dit jaar niet door.

Om het griezelfeest niet helemaal ongemerkt voorbij te laten gaan organiseren de winkeliers in het stadshart wel online enkele acties opstarten. Zo kunnen kinderen meedoen aan een kleurwedstrijd, is er een virtueel Halloweenrad van Fortuin en restaurants gaan hun menu's aanpassen aan het thema. Ook zullen de Halloween Home Awards coronaproof worden uitgereikt.

Crossing Border dit jaar grotendeels online: 'Je moet in beweging blijven'

Het Crossing Border Festival gaat dit jaar gewoon door. Het evenement met kunst, muziek en literatuur zal van 3 tot en met 8 november grotendeels online worden gehouden. Theater aan het Spui zal twee avonden het decor zijn van live-shows, de rest van het festival is verplaatst naar het internet. 'Het wordt wel echt heel gaaf hoor, we hebben hele goede schrijvers weten te strikken', vertelt organisator Michel Behre tegen mediapartner Den Haag FM.

Het was voor de organisatie even zoeken hoe het festival in coronatijd door kan gaan. De opzet is een 'keer of achttien veranderd', zo legt van Behre uit. Van live, naar online, naar weer grotendeels online. Ook het idee om Crossing Border helemaal niet door te laten gaan is overwogen. 'Maar je moet toch in beweging blijven. Je kunt er niet een jaar tussenuit.'

Onderzoek naar hersenschade door coronavirus van start

De Hersenstichting gaat een landelijk onderzoek naar hersenschade door het coronavirus financieren. In het onderzoek worden patiënten uit de eerste coronagolf voor langere periode gevolgd en onderzocht op mogelijke hersenschade. De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om de juiste behandelingen te geven aan toekomstige coronapatiënten.

De kosten voor het onderzoek, ruim 325.000 euro, zijn met een crowdfundingactie opgehaald. De eerste resultaten van dit onderzoek zullen naar verwachting medio 2021 bekend zijn, meldt de Hersenstichting.

'Corona heeft grote gevolgen voor de hersenen. Sommige patiënten houden er blijvende cognitieve klachten aan over, zoals verminderde aandacht en concentratie, problemen met herinneren en met plannen. Ook extreme vermoeidheid komt bij veel mensen voor. Werken is niet meer mogelijk, het gezin draaiende houden kost te veel energie en in sommige gevallen is even boodschappen doen al te vermoeiend', zegt Merel Heimens Visser, directeur van de Hersenstichting.

Winkeliers maken zich zorgen over beperken winkeltijden

Winkeliers maken zich zorgen over het mogelijke beperken van de openingstijden. Het kabinet zou al nadenken over het schrappen van koopavonden, om de bewegingen van mensen te beperken en daarmee het oplopende aantal coronabesmettingen in te dammen.

Branchevereniging INretail zegt dat het schrappen van koopavonden en koopzondagen 'een compleet averechts effect' zal hebben. De branchevereniging wil juist ruimere openingstijden om klanten nog beter te kunnen spreiden. In steeds meer gemeenten gebeurt dat al, zegt de branchevereniging.

Er zijn nog geen specifieke gesprekken geweest tussen het kabinet en de branchevereniging over de aanpassing van de openingstijden. Wel zijn 'de lijntjes kort' en is INretail 'voortdurend in overleg', aldus een woordvoerder.

Burgemeester Teylingen stuurt kaart naar alle jongeren

De burgemeester van gemeente Teylingen, Carla Breuer, stuurt een kaart naar alle jongeren in de gemeente om ze een hart onder de riem te steken. 'Alle gedragsaanpassingen hebben behoorlijk wat inmpact op jullie leven', zegt Breuer tegen de jeugd in de gemeente. 'Zo kun je alleen sporten zonder publiek, sluit de horeca om 22.00 uur en kan je maar met maximaal vier vrienden samen zijn.'

De burgemeester snapt dat die maatregelen vervelend zijn voor de jongeren. 'Soms is het zelfs moeilijk en is het zoeken naar wat wel kan', vervolgt ze. 'Toch is het belangrijk om ons aan te passen. Hoe beter we dit doen, hoe eerder er ruimte komt om weer meer te doen. Ik ga er van uit dat ook jij je steentje bijdraagt.'

'Vraag naar verpleegkundigen stijgt'

Met het aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt in Nederland ook de vraag naar nieuwe verpleegkundigen. Volgens vacaturesite Indeed lag het aantal vacatures voor verpleegkundigen aan het einde van september 8 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is bijzonder, want het totale aantal vacatures daalt op jaarbasis nog altijd.

De stijging wijst er volgens Indeed op dat ziekenhuizen, met het oog op de tweede coronagolf, aan het opschalen zijn. Door meer verplegend personeel aan te trekken, zou de zorgsector willen voorkomen dat de reguliere zorg volledig stil komt te liggen door alle tijd en aandacht die corona opeist.

CDA wil dat 70-plussers per post kunnen stemmen

Mensen van 70 jaar of ouder zouden vanwege corona de mogelijkheid moeten krijgen volgend jaar per post te stemmen, mits dat kan zonder het risico op fraude. Daarvoor pleit het CDA. Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om de verkiezingen van maart volgend jaar veilig te kunnen laten plaatsvinden.

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren zei vorige maand dat er ook wordt gekeken naar een scenario om per post te stemmen. Ze komt daar volgende maand op terug. 'Veel van mijn leeftijdsgenoten maken zich zorgen', zegt het 77-jarige CDA-Kamerlid Lenny Geluk. 'Het is van groot belang dat we verkiezingen toegankelijk houden voor iedereen.'

CBS ziet hogere sterfte die samenvalt met tweede golf corona

Voor het eerst sinds begin mei zien onderzoekers dat opvallend veel mensen overlijden en dat dit mogelijk wordt veroorzaakt door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Vorige week overleden naar schatting 3000 mensen. Dat zijn er 200 meer dan verwacht. De week daarvoor overleden ook al meer mensen dan gemiddeld.

Tijdens de eerste golf van het coronavirus overleden negen weken lang meer mensen dan gebruikelijk. Vanaf de eerste volle week van mei overleden juist minder mensen dan verwacht, afgezien van een tweeweekse piek in de zomer die onderzoekers toeschreven aan de hittegolf. Nu lijkt de door corona veroorzaakte toename in de sterfgevallen weer terug te zien in het sterftecijfer.

Lenferink: kans op strenge landelijke maatregelen groeit

In de Leidse regio vlakken de besmettingen wel iets af, maar landelijk blijft de groei alarmerend. Daarbij raken nu ook steeds meer ouderen besmet. Dat zei burgemeester Henri Lenferink donderdagavond tegen de Leidse gemeenteraad. 'Als het zo blijft toenemen, komen er landelijk strengere maatregelen', voegde hij toe aldus mediapartner Sleutelstad.

'Wat die maatregelen precies inhouden, kan ik niet voorspellen', zei de burgemeester die nu tijdelijk ook voorzitter van het landelijk veiligheidsberaad is. Maar als de stijging zo door zet, wordt het volgens hem wel een stuk strenger dan nu.

Burgemeester Henri Lenferink van Leiden | Foto: Omroep West

De burgemeester was positief over de ontwikkeling bij studenten. 'Daar neemt het probleem duidelijk af. Iedereen doet daar ook veel aan: de universiteit, de verenigingen en ook de studentenhuizen. En je kan je voorstellen: als jouw huis voor de derde keer in quarantaine moet, is de lol er wel af.'

KNVB wil amateurvoetbal niet stilleggen

Ondanks de uitdrukkelijke wens van enkele voetbalclubs uit de Tweede en Derde Divisie wordt de competitie niet tijdelijk stilgelegd. De KNVB houdt zich aan de richtlijnen van het kabinet en laat al het amateurvoetbal doorgaan zonder publiek.

Veel clubs uit het amateurvoetbal zijn voorstander van een pauze in de competitie nadat volgens de laatste maatregelen van het kabinet de wedstrijden zonder publiek moeten worden afgewerkt en de kantines gesloten blijven.

Lege tribunes bij Noordwijk - HHC Hardenberg | Foto: Orange Pictures

Tachtig demonstranten aangehouden in Den Haag

De politie heeft donderdagavond ongeveer tachtig demonstranten aangehouden op het Plein in Den Haag. Voor de Tweede Kamer werd gedemonstreerd tegen de coronaspoedwet en de maatregelen om het virus onder controle te krijgen. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente en werd daarom door de burgemeester ontbonden. Volgens de politie zijn de aanhoudingen rustig verlopen.

Een grote groep mensen zat rondom het standbeeld op het Plein op de grond. De demonstranten zijn volgens een politiewoordvoerder meerdere keren gevraagd om te vertrekken. Toen mensen dat niet deden, zijn ze aangehouden.

Demonstranten worden met bussen naar het politiebureau gebracht | Foto: Regio15

Veiligheidsregio Haaglanden: situatie is echt ernstig

De afgelopen week zijn meer dan 2500 inwoners van de Veiligheidsregio Haaglanden positief getest op het coronavirus. Door de toename van coronapatiënten in de ziekenhuizen komt de reguliere, planbare zorg onder druk. Daarom doet plaatsvervangend voorzitter Marja van Bijsterveldt een oproep: 'De situatie in de regio is echt ernstig. Daarom vragen we u nogmaals en dringend om u aan de maatregelen te houden en te helpen deze crisis onder controle te krijgen.'

Doordat er meer laboratoriumcapaciteit is, kan de GGD in Haaglanden sinds deze week 800 extra tests per dag afnemen. Op dit moment wordt onderzocht waar en wanneer weer een volgende testlocatie in de regio Haaglanden kan worden geopend.

