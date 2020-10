Coronavirus: Heel Nederland kan app CoronaMelder gebruiken

De tweede coronagolf is in volle gang. De overheid heeft daarom meer maatregelen aangekondigd om het virus weer in te dammen. Lees alles over het coronavirus en de gevolgen daarvan in ons liveblog van zaterdag 10 oktober en zondag 11 oktober.

Meer dan 6500 nieuwe besmettingen

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn er 6504 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat laat het RIVM zaterdagmiddag weten. In de regio Hollands Midden kwamen er 413 besmettingen bij. Haaglanden telde er 368.

Het aantal sterfgevallen steeg zaterdag met 24. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend werden veertien sterfgevallen gemeld.

Ziekenhuizen behandelen zaterdag 1190 patiënten vanwege besmetting met het coronavirus. Dat zijn er 51 meer dan op vrijdag.

Coronabesmetting bij Scheveningen, wedstrijd tegen Katwijk afgelast

De voetballers van Scheveningen komen zaterdag voor de tweede week op rij niet in actie. Er is een coronabesmetting geconstateerd in de ploeg van trainer John Blok. Het duel tegen Katwijk van zaterdag is daardoor in goed overleg met de GGD Haaglanden afgelast.

Vorige week zaterdag zag Scheveningen ook al een streep door de wedstrijd tegen TEC gaan. De 'Schollekoppen' lopen hierdoor nu twee wedstrijden achter op de ploegen die tot nu toe wel alles gespeeld hebben. Voor Katwijk is het de eerste keer dit seizoen dat er een wedstrijd geschrapt wordt vanwege een coronageval.

Bisschoppen dringen aan op maximaal 30 gelovigen bij diensten

De bisschoppen van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen. Bedienaren en medewerkers vallen daar niet onder, maakte de kerk bekend.

De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid, aldus de officiële website van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.

Heel Nederland kan app CoronaMelder gebruiken

Na maanden van voorbereiden en weken van testen kan iedereen in Nederland vanaf zaterdag de app CoronaMelder gebruiken. Daarmee kunnen ze gewaarschuwd worden wanneer ze onlangs in de buurt zijn geweest bij iemand die positief is getest op het coronavirus. Gebruikers kunnen dan in thuisisolatie gaan en zich laten testen, nog voor ze zelf klachten krijgen. Dat moet helpen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, is de gedachte.

Het gebruik van de app is vrijwillig. De CoronaMelder heeft ongeveer 1,5 miljoen gebruikers.

Bewoners willen Bronovo weer open voor coronazorg

Actiegroepen Bronovo MOET blijven en Houd Bronovo Open zijn boos op het college en de gemeenteraad van Den Haag. De groepen willen dat het Bronovo ziekenhuis opengaat als calamiteitenziekenhuis. Hart voor Den Haag diende daar een motie voor in, mede ondertekend door de SP. De meerderheid in de raad stemde tegen.

De actiegroepen vinden het bizar dat coronapatiënten naar andere ziekenhuizen buiten Den Haag worden verplaatst, terwijl er geen gebruik wordt gemaakt van het Bronovo. De bestuursvoorzitter van het HMC-ziekenhuis zei eerdere deze week dat het niet zomaar mogelijk is om Bronovo te gebruiken voor de opvang van coronapatiënten. 'De locatie HMC Bronovo heeft geen ic', aldus bestuursvoorzitter Ingrid Wolf. Volgens Wolf is het een politiek besluit.

Minder bezoekers in kerk

Het landelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk adviseert kerken minder bezoekers toe te laten. Om hoeveel mensen het zou gaan is nog niet duidelijk. Ook moet er gekeken worden naar zingen in de kerk. Ook wordt geadviseerd een mondkapje te dragen bij binnenkomst en vertrek. Dat liet het bureau vrijdagavond weten.

De aanbevelingen volgen op overleg met minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) en het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken). Gesproken werd over over het oplopende aantal coronabesmettingen en de vraag of kerkdiensten met veel mensen dan wel wenselijk zijn. Afgelopen weekend ontstond er verontwaardiging nadat er in een kerk in Staphorst meerdere diensten werden gehouden met zeshonderd aanwezigen. Daarna werd afgesproken dat er nog maar dertig mensen in een kerk samen mogen komen.

