Coronavirus: OMT-lid: het ziet er niet goed uit

Huisartspraktijken druk met veranderingen door corona en angstige patiënten

Huisartsenpraktijken hebben het druk door alle veranderingen in de praktijk, vervanging van collega's en angst bij hun patiënten. Meer mensen kampen met frustratie, psychische klachten, zijn ongezonder gaan leven of durven niet naar de dokterspraktijk te komen. Een nieuwe werkwijze met beeldbellen is deels een goede oplossing, maar het werkt anderzijds de eenzaamheid in de hand.

Praktijkondersteuners en artsen druk met veranderingen en angstige patienten

OMT-lid: het ziet er niet goed uit

Het is bijna onvermijdelijk dat er strengere coronamaatregelen volgen nu het aantal besmettingen toch blijft stijgen. Dat zegt viroloog van het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team (OMT) Menno de Jong tegen de Amsterdamse nieuwszender AT5. 'We gaan langzaamaan naar de situatie zoals in maart en april en dat willen we natuurlijk niet.'

Zaterdag steeg het aantal besmettingen in Nederland met zo'n 6500. De Jong: 'Het ziet er niet goed uit. Vorig weekend zaten we nog op zo'n vierduizend gevallen per dag, dat zijn er nu zesduizend. Het aantal opnames is ongeveer 1200. In de zomer waren het er tussen de 100 en 200, toen maakten we ons ook al zorgen. Een derde van de opnames op de ic is nu corona-gerelateerd.'

Van de maatregelen die bij de laatste persconferentie zijn afgekondigd verwacht De Jong niet veel. 'We zouden hiervan begin volgende week uiterlijk effect moeten zien. Dat moet dan wel heel snel gebeuren. Ik ben niet optimistisch. Ik verwacht niet dat we een knik gaan zien opeens.' Aankomende dinsdag wordt een nieuwe persconferentie verwacht. 'Dat betekent dat de genomen maatregelen niet werken plus dat de Nederlandse bevolking, met uitzonderingen daar gelaten, de verantwoordelijkheid niet genoeg neemt voor alle basismaatregelen.'

Ook veiligheidsregio Hollands Midden van 'zorgelijk' naar 'ernstig'

In de veiligheidsregio Hollands Midden is het aantal coronabesmettingen zo hard opgelopen, dat de situatie er niet langer 'zorgelijk' is, maar 'ernstig'. Dat is het hoogste risiconiveau. Naast Hollands Midden zijn ook de veiligheidsregio's Utrecht, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Holland-Zuid 'ernstig'. Zij staan daarmee op hetzelfde niveau als Haaglanden, Amsterdam-Amstelland, en Rotterdam-Rijnmond.

De situatie in een regio wordt ernstig wanneer in een week tijd meer dan 150 op de 100.000 inwoners positief zijn getest, of als meer dan 10 procent van de uitgevoerde tests positief is. 'Hard ingrijpen is noodzakelijk om verdere escalatie te voorkomen en terug te keren naar een beheersbare situatie', legt de overheid uit op het coronadashboard.

Van Zanen verwacht 'stevige coronamaatregelen' in Randstad

De Haagse burgemeester Jan van Zanen gaat er vanuit dat er in de Randstad stevige maatregelen zullen moeten worden genomen vanwege het steeds hoger oplopend aantal besmettingen. 'Waarschijnlijk op korte termijn. Dat is heel beroerd, maar het moet wel', zegt hij zaterdagochtend in het politieke radioprogramma Spuigasten bij mediapartner Den Haag FM.

Om welke stevige maatregelen het gaat, kan Van Zanen niet zeggen. 'Daar ga ik niet op vooruitlopen, hoor. Maar het zijn zure maatregelen die pijn gaan doen. We hebben maandagavond weer overleg daarover.' Het Veiligheidsberaad, het overleg van de voorzitters van de veiligheidsregio’s, komt maandagavond bij elkaar om te vergaderen. Van Zanen is daarbij aanwezig als voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden.

Dinsdag mogelijk nieuwe persconferentie

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven dinsdag mogelijk weer een persconferentie over aanvullende maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Volgens De Jonge bereidt het kabinet zich daar dit weekend op voor. 'De ontwikkeling van de cijfers is heel zorgwekkend. Het gaat duidelijk niet de goede kant op. Dit is een trend die je niet wil zien", aldus de minister. 'We houden de cijfers goed in de gaten en bereiden ons voor op nadere maatregelen.'

Het kabinet overlegt zondag weer over het nog altijd oplopende aantal besmettingen. Zaterdag werd een recordaantal van meer dan 6500 gemeld, ruim vijfhonderd meer dan een dag eerder. De Jonge wil evenwel nog niet speculeren op extra ingrepen. Het kabinet bekijkt de situatie 'echt van dag tot dag', zegt hij. Dinsdag maakt het kabinet volgens hem zo nodig nieuwe maatregelen bekend.

Meer dan 6500 nieuwe besmettingen

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn er 6504 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat laat het RIVM zaterdagmiddag weten. In de regio Hollands Midden kwamen er 413 besmettingen bij. Haaglanden telde er 368.

Het aantal sterfgevallen steeg zaterdag met 24. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend werden veertien sterfgevallen gemeld.

Ziekenhuizen behandelen zaterdag 1190 patiënten vanwege besmetting met het coronavirus. Dat zijn er 51 meer dan op vrijdag.

Coronabesmetting bij Scheveningen, wedstrijd tegen Katwijk afgelast

De voetballers van Scheveningen komen zaterdag voor de tweede week op rij niet in actie. Er is een coronabesmetting geconstateerd in de ploeg van trainer John Blok. Het duel tegen Katwijk van zaterdag is daardoor in goed overleg met de GGD Haaglanden afgelast.

Vorige week zaterdag zag Scheveningen ook al een streep door de wedstrijd tegen TEC gaan. De 'Schollekoppen' lopen hierdoor nu twee wedstrijden achter op de ploegen die tot nu toe wel alles gespeeld hebben. Voor Katwijk is het de eerste keer dit seizoen dat er een wedstrijd geschrapt wordt vanwege een coronageval.

Bisschoppen dringen aan op maximaal 30 gelovigen bij diensten

De bisschoppen van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen. Bedienaren en medewerkers vallen daar niet onder, maakte de kerk bekend.

De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid, aldus de officiële website van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.

Heel Nederland kan app CoronaMelder gebruiken

Na maanden van voorbereiden en weken van testen kan iedereen in Nederland vanaf zaterdag de app CoronaMelder gebruiken. Daarmee kunnen ze gewaarschuwd worden wanneer ze onlangs in de buurt zijn geweest bij iemand die positief is getest op het coronavirus. Gebruikers kunnen dan in thuisisolatie gaan en zich laten testen, nog voor ze zelf klachten krijgen. Dat moet helpen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, is de gedachte.

Het gebruik van de app is vrijwillig. De CoronaMelder heeft ongeveer 1,5 miljoen gebruikers.

Bewoners willen Bronovo weer open voor coronazorg

Actiegroepen Bronovo MOET blijven en Houd Bronovo Open zijn boos op het college en de gemeenteraad van Den Haag. De groepen willen dat het Bronovo ziekenhuis opengaat als calamiteitenziekenhuis. Hart voor Den Haag diende daar een motie voor in, mede ondertekend door de SP. De meerderheid in de raad stemde tegen.

De actiegroepen vinden het bizar dat coronapatiënten naar andere ziekenhuizen buiten Den Haag worden verplaatst, terwijl er geen gebruik wordt gemaakt van het Bronovo. De bestuursvoorzitter van het HMC-ziekenhuis zei eerdere deze week dat het niet zomaar mogelijk is om Bronovo te gebruiken voor de opvang van coronapatiënten. 'De locatie HMC Bronovo heeft geen ic', aldus bestuursvoorzitter Ingrid Wolf. Volgens Wolf is het een politiek besluit.

Minder bezoekers in kerk

Het landelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk adviseert kerken minder bezoekers toe te laten. Om hoeveel mensen het zou gaan is nog niet duidelijk. Ook moet er gekeken worden naar zingen in de kerk. Ook wordt geadviseerd een mondkapje te dragen bij binnenkomst en vertrek. Dat liet het bureau vrijdagavond weten.

De aanbevelingen volgen op overleg met minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) en het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken). Gesproken werd over over het oplopende aantal coronabesmettingen en de vraag of kerkdiensten met veel mensen dan wel wenselijk zijn. Afgelopen weekend ontstond er verontwaardiging nadat er in een kerk in Staphorst meerdere diensten werden gehouden met zeshonderd aanwezigen. Daarna werd afgesproken dat er nog maar dertig mensen in een kerk samen mogen komen.

