Coronavirus: 'Zware maar korte maatregelen nodig', extra voedselhulp Rode Kruis

Grote testlocatie in Leiden geopend

Mensen die zich willen laten testen op het coronavirus kunnen vanaf maandagmorgen terecht in Leiden. Aan de Plesmanlaan heeft de GGD Hollands Midden een grote testlocatie geopend. In eerste instantie zijn er zeven teststraten geopend, maar de GGD wil dit aantal uitbreiden naar dertien.

Met de opening van de nieuwe testlocatie wil de GGD Hollands Midden het aantal dagelijkse tests gaan verdubbelen. Het doel is dat er binnen twee weken 2400 mensen per dag getest kunnen worden op het coronavirus.

Red Team-lid Wim Schellekens: 'Zware maar korte maatregelen nodig'

Het kabinet moet krachtige maatregelen nemen. Daarvoor pleit Wim Schellekens, oud-hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg uit Leiderdorp. 'Er moeten duidelijke maatregelen komen waarbij iedereen precies weet wat er van hem verwacht wordt. En er moet perspectief komen, mensen moeten weten hoe lang dit gaat duren. Anders wordt het onmogelijk de maatregelen na te leven.'

Schellekens maakt onderdeel uit van het Red Team, een adviesorgaan van het kabinet. 'Wij hebben gisteren een rapport uitgebracht waarin we duidelijk hebben gemaakt dat hoe krachtiger de maatregelen zijn, hoe korter het kan duren.'

De kabinetsmaatregelen moeten volgens Schellekens maar een doel hebben. 'We moeten het virus overal waar het de kop opsteekt indammen. Dat is de rol van de GGD, maar dat kan niet omdat er veel te veel besmettingen zijn. Er zijn maatregelen nodig die het contact tussen mensen beperkt. Als we halfzachte maatregelen krijgen we de besmettingen niet naar beneden, en duurt het allemaal veel te lang.'

Internisten: zorg voor chronisch zieke patiënten in gedrang

Internisten maken zich zorgen over de groei van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. Ze waarschuwen dat de kwaliteit van de zorg voor chronisch zieke patiënten steeds verder in het gedrang komt als mensen zich niet aan de coronamaatregelen houden.

Volgens de Nederlandse Internisten Vereniging wordt zo’n 80 procent van de covid19-ziekenhuispatiënten op dit moment behandeld door internisten. Op dit moment worden in een aantal ziekenhuizen al spreekuren afgezegd, waardoor chronisch zieke patiënten met bijvoorbeeld kanker, nieraandoeningen of diabetes niet naar hun internist kunnen.

'Wij doen er alles aan om hen te helpen maar als de covid19-besmettingen niet snel teruglopen, kunnen wij straks de kwaliteit van zorg voor zowel de covid19-patiënten als onze reguliere patiënten niet meer garanderen', aldus Robin Peeters, internist en voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging.

Politiebond: Coronavirus vraagt uiterste van agenten

Politievakbond ANPV vraagt burgemeesters om scherpere keuzes te maken, vanwege de hoge werkdruk en het personeelstekort bij de politie. 'We komen in het hele land agenten tekort. Als burgemeesters ervoor zouden kiezen om dingen niet door te laten gaan, zou dat capaciteit schelen,' zegt ANPV-woordvoerder Geert de Jong. 'Laat demonstraties in beperkte vorm doorgaan of met minder politie-inzet.'

Burgemeester van Zanen erkent dat het uiterste wordt gevraagd van de politie in zijn stad, zeker in de coronacrisis. 'We staan voor een uitdaging: het piept en het kraakt in het korps. Ik ben veelvuldig met de minister van Justitie en Veiligheid in gesprek om te kijken wat we kunnen doen om meer capaciteit te realiseren.'

De demonstranten tegen de coronamaatregelen | Foto: Regio 15

Rode Kruis in actie voor voedselhulp in coronacrisis

Het Rode Kruis opent giro 7244 voor voedselhulp tijdens de coronacrisis. De hulporganisatie wil met het geld minimaal 3000 mensen in Nederland voorzien van tenminste een maaltijd per dag.

Het gaat om mensen die door de coronacrisis inkomen zijn kwijtgeraakt en geen geld meer hebben voor voedsel. 'Veel ongedocumenteerden of arbeidsmigranten die zwart werk doen, bijvoorbeeld als schoonmaker of in de horeca, zijn tijdens de coronacrisis hun werk kwijtgeraakt', vertelt een woordvoerder van het Rode Kruis. Ook geeft de hulporganisatie ondersteuning aan dak- en thuislozen en aan gezinnen die door verlies van inkomen tijdens de crisis niet meer rond kunnen komen.

'Wij helpen al sinds mei met voedselpakketten en boodschappenkaarten', aldus de woordvoerder. 'Nu de crisis langer aanhoudt en steeds meer mensen te weinig geld hebben voor een maaltijd, moeten we onze hulp opschalen.'

Veiligheidsberaad praat over aanvullende maatregelen corona

Het Veiligheidsberaad en minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) bespreken maandagavond in Utrecht of er extra coronamaatregelen moeten worden genomen. Ook beoordelen de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's en de minister of die dan eventueel regionaal of juist landelijk moeten gelden. De besmettingscijfers van afgelopen weekeinde zijn cruciaal bij deze discussie.

De burgemeesters evalueren maandagavond ook de effecten van de mondkapjes, de vroege sluiting van de horeca en de beperkingen van de groepsgroottes.

Zorg- en onderwijspersoneel moet vaak wachten op coronatest

Zorg- en onderwijspersoneel zou voorrang krijgen bij een coronatest, maar in de praktijk laat een test toch vaak lang op zich wachten. Terwijl mensen die er géén recht op hebben misbruik maken van de voorrangsregeling, worden verpleegkundigen juist weggestuurd.

In een niet gepubliceerde brief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), die in handen is van het AD, wordt beschreven dat er 'een aantal knelpunten zijn bij met name het testen van zorgmedewerkers. Het ministerie ontvangt signalen dat er sprake is van onbedoeld gebruik van de prioriteitsplekken', zo erkent VWS. 'Ook wordt geconstateerd dat bepaalde beroepsgroepen ten onrechte niet in aanmerking komen voor een plek in de prioriteitsteststraten.'

Het ministerie bevestigt de inhoud van de brief, die verstuurd is aan koepelorganisaties en werkgevers. Woordvoerder Axel Dees: 'De brief is vooral bedoeld voor werkgevers. Onder het motto: let nou op dat je echt die mensen selecteert bij wie - als ze niet met voorrang getest worden - er klassen naar huis moeten of cruciale zorg in gevaar komt.'

Coronatest in een teststraat van de GGD | Beeld: Omroep West

KNVB-directeur Gudde gaat ervan uit dat er gevoetbald kan worden

Voetbalbond KNVB gaat er van uit dat er ondanks de toename aan coronabesmettingen in Nederland komende week wedstrijden in het betaald voetbal zullen plaatsvinden. 'Het zou volstrekt onbegrijpelijk en ongeloofwaardig zijn als we niet zouden voetballen', zei Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de voetbalbond, bij Studio Voetbal.

'Dat de besmettingen oplopen en dat er harde maatregelen moeten volgen is duidelijk, maar dan moet je wel de vinger op de zere plek leggen en dat is zeker niet het voetbal', zei Gudde. Volgens de directeur is alles goed gegaan in de vierde speelronde in de eredivisie, waarin werd gespeeld zonder publiek, en is er in die speelronden daarvoor met publiek 'ook ongelooflijk veel goed gegaan'.

'Kabinet werkt aan aanscherping coronamaatregelen'

Het kabinet gaat zeker scherpere coronamaatregelen nemen, maar hoopt dat een lockdown voorkomen kan worden. Dit melden bronnen aan mediapartner NOS. Exacte maatregelen zijn nog niet bekend, maandag komt nog een advies van de deskundigen van het OMT en daar moet ook nog over gesproken worden.

De nieuwe maatregelen moeten de bevolking meer beperken in de bewegingen en contacten op straat en elders, zo zeggen de bronnen. 'Je moet bijvoorbeeld denken aan cafés en winkels die eerder dicht moeten', zegt NOS-verslaggever Ron Fresen. Er is ook gesproken over een mondkapjesplicht, maar ook daar is nog besluit over genomen.

Voorzitter ROAZ: 'Situatie Haagse ziekenhuizen nijpend'

De zorg in de regionale ziekenhuizen wordt met 40 procent afgeschaald, dat maakte Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) zondag bekend. Voorzitter van de organisatie, Martin Schalij, zegt dat de ziekenhuizen de afgelopen dagen een enorme stroom van coronapatiënten kregen. 'Zowel patiënten met covid als patiënten met verdenking daarop. Een aantal dagen geleden was het rond de honderd. Nu zaten we rond de 120. Dan begin je een soort kritische grens te bereiken. Dat was de reden om te overleggen over vervolgmaatregelen.'

'Zeventig tot tachtig patiënten zijn al in of buiten de regio verspreid', vervolgt de voorzitter. 'De toename van het aantal coronapatiënten is zodanig dat met name voor de twee Haagse ziekenhuizen de situatie nijpend wordt. We hebben met zijn allen een taakverplichting, maar die is steeds moeilijker vol te houden als we niet genoeg opschalen.'

Het liveblog van het weekend kun je hier teruglezen.