Live coronavirus: RIVM meldt 6854 nieuwe coronabesmettingen, Leidse moskee schrapt vrijdaggebed

RIVM: 6854 nieuwe coronabesmettingen

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanochtend 6854 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld, dat zijn er bijna 500 meer dan gisteren. Toen meldde het RIVM nog 6375 nieuwe besmettingen.

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 6854 nieuwe coronagevallen gemeld, een nieuw dagrecord. Op zaterdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een aantal van 6499 positieve tests, op zondag 6375. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 41.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Het aantal sterfgevallen steeg met 12. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen zaterdagochtend en zondagochtend waren 17 sterfgevallen gemeld. Sinds het begin van de uitbraak zijn ongeveer 180.000 mensen in Nederland positief getest.

Minister De Jonge: 'Schrap te zetten voor nieuwe maatregelen'

'We hebben ons schrap te zetten voor aanvullende maatregelen.' Dat zei minister De Jonge van Volksgezondheid na afloop van overleg met onder meer premier Rutte en de ministers Van Ark en Grapperhaus over het toenemende aantal coronabesmettingen. De Jonge noemt de coronacijfers van afgelopen weekend zeer zorgelijk, maar wilde niet ingaan op welke aanvullende maatregelen. 'Morgen doen we daar mededelingen over.'

Gisteren kwamen premier Rutte en een groot deel van de ministersploeg ook al bij elkaar op het Catshuis in Den Haag. Ook RIVM-directeur Jaap van Dissel en meerdere leden van het Outbreak Management Team (OMT) schoven daarbij aan. Het overleg duurde zo'n vijf uur. Vanavond is er overleg in de veiligheidsraad met de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's en minister Grapperhaus.

Kuipers: in rampscenario 75 procent minder reguliere zorg

In het meest pessimistische scenario moet de reguliere zorg 75 procent worden afgeschaald. Daarvoor waarschuwt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). 'De curve stevent af op een scenario dat we als Nederland niet moeten willen. Als de overdracht snel vermindert, is dat te vermijden', aldus Kuipers.

Als de stijging doorgaat, zullen verpleegafdelingen eind oktober 2000 coronapatiënten behandelen en eind november 4500 patiënten. Dat is ruim meer dan tijdens de eerste golf, aldus Kuipers. 'Bovendien zullen er dan ongeveer 1300 coronapatiënten op de intensive cares liggen. We stevenen af op een aanzienlijke afschaling van de reguliere zorg in heel Nederland', aldus Kuipers.

De problemen kunnen nog lang duren, waarschuwt Kuipers. Bij de eerste golf duurde het na de intelligente lockdown twaalf weken voordat de druk in de ziekenhuizen weer normaal was.

Specialisten: strengere coronaregels, want tsunami komt op ons af

De Federatie Medisch Specialisten verwacht strengere maatregelen van het kabinet tegen het coronavirus. De tweede golf begint op een tsunami te lijken, waarschuwt de voorzitter van de federatie, Peter Paul van Benthem. Als het beleid niet verandert, liggen volgende maand ongeveer 5000 coronapatiënten in de ziekenhuizen, vrezen de medisch specialisten. In dat geval moet 70 procent van de reguliere zorg worden geschrapt, meer dan in de eerste golf afgelopen voorjaar.

Afgelopen zomer, toen de eerste golf voorbij was, hebben de overheid en de ziekenhuizen zich voorbereid op een tweede golf. Van Benthem: 'De harde realiteit van nu is dat onze Deltawerken weliswaar bestand zouden moeten zijn tegen een voorspelde tweede stormvloed, maar dat deze Covid-19-golf de gedaante van een tsunami heeft aangenomen: trager oplopend dan begin dit jaar, maar des te vernietigender en naar het zich laat aanzien met een veel langduriger verloop.'

Zwemster Femke Heemskerk test positief op corona

Zwemster Femke Heemskerk is in aanloop naar de International Swimming League (ISL) in Boedapest positief getest op het coronavirus, meldt de NOS. De 33-jarige Roelofarendsveense heeft geen klachten en hoopt, wanneer ze deze week nog een negatieve test aflegt, alsnog mee te doen aan het lucratieve evenement.

Storing teststraten GGD voorbij

Een landelijke storing in het registratiesysteem van de GGD's zorgde maandag tussen 09.00 uur en 11.00 uur voor files bij teststraten. De gegevens zijn door de GGD handmatig bijgehouden, zodat er wel getest kon worden. De administratie zal in de loop van de dag worden bijgewerkt.

Leidse moskee schrapt vrijdaggebed tot eind oktober

Er is geen vrijdaggebed in de Mimar Sinan Moskee in Leiden-Noord tot eind oktober, meldt mediapartner Sleutelstad. De Turkse geloofsgemeenschap is voorlopig weer aangewezen op thuis bidden. De oproep voor dat gebed klinkt overigens wel uit de minaret, maar dat is nu dus niet bedoeld om mensen naar de moskee te roepen.

De moskee in de Curaçaostraat geeft met de maatregel gehoor aan de oproep van de Islamitische Stichting Nederland (ISN). dat is de koepel waar de moskee onder valt. Het besluit komt na de stijging van het aantal coronagevallen en geldt vooralsnog alleen voor het drukbezochte vrijdaggebed. De dagelijkse gebeden zijn nog wel toegestaan. Meestal komen daar slechts een twintigtal gelovigen op af, waardoor afstand houden goed mogelijk is. Ook heeft de moskee al op 1 juli het gebruik van mondkapjes ingevoerd.

Nieuw onderzoek naar effect plasma met antistoffen

Het Erasmus MC en het LUMC starten vandaag een nieuw onderzoek naar het behandelen van kwetsbare coronapatiënten met bloedplasma van mensen die al zijn hersteld van covid-19, meldt de NOS. Hun antistoffen kunnen mogelijk voorkomen dat de nieuwe patiënten in het ziekenhuis belanden of overlijden.

Bij een eerder onderzoek werd het plasma toegediend bij coronapatiënten die al in het ziekenhuis lagen. Deze studie werd voortijdig afgebroken, omdat de meeste patiënten al zelf goede antistoffen hadden aangemaakt. Het nieuwe onderzoek richt zich daarom op mensen die het virus korter dan een week hebben. Ook moeten de deelnemers boven de 70 zijn of 50-plusser met extra risico door bijvoorbeeld suikerziekte of overgewicht.

Grote testlocatie in Leiden geopend

Mensen die zich willen laten testen op het coronavirus kunnen vanaf maandagmorgen terecht in Leiden. Aan de Verbeekstraat heeft de GGD Hollands Midden een grote testlocatie geopend. In eerste instantie zijn er zeven teststraten geopend, maar de GGD wil dit aantal uitbreiden naar twaalf.

Met de opening van de nieuwe testlocatie wil de GGD Hollands Midden het aantal dagelijkse tests gaan verdubbelen. Het doel is dat er binnen twee weken 2400 mensen per dag getest kunnen worden op het coronavirus.

De start van de teststraat ging niet soepel. Door een landelijke storing in het registratiesysteem van de GGD ontstond er een file in de Verbeekstraat.

Verslaggever Miranda van Dam was tijdens de storing in de Leidse teststraat. Een lange rij automobilisten stond toen te wachten tot ze konden worden getest. 'Sommige mensen staan al een uur te wachten', zegt ze in het Radio West-programma West Wordt Wakker. 'Een man is net al gefrustreerd weggegaan omdat hij moest werken.'

Red Team-lid Wim Schellekens: 'Zware maar korte maatregelen nodig'

Het kabinet moet krachtige maatregelen nemen. Daarvoor pleit Wim Schellekens, oud-hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg uit Leiderdorp. 'Er moeten duidelijke maatregelen komen waarbij iedereen precies weet wat er van hem verwacht wordt. En er moet perspectief komen, mensen moeten weten hoe lang dit gaat duren. Anders wordt het onmogelijk de maatregelen na te leven.'

Schellekens maakt onderdeel uit van het Red Team, een adviesorgaan van het kabinet. 'Wij hebben gisteren een rapport uitgebracht waarin we duidelijk hebben gemaakt dat hoe krachtiger de maatregelen zijn, hoe korter het kan duren.'

De kabinetsmaatregelen moeten volgens Schellekens maar een doel hebben. 'We moeten het virus overal waar het de kop opsteekt indammen. Dat is de rol van de GGD, maar dat kan niet omdat er veel te veel besmettingen zijn. Er zijn maatregelen nodig die het contact tussen mensen beperkt. Als we halfzachte maatregelen krijgen we de besmettingen niet naar beneden, en duurt het allemaal veel te lang.'

Internisten: zorg voor chronisch zieke patiënten in gedrang

Internisten maken zich zorgen over de groei van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. Ze waarschuwen dat de kwaliteit van de zorg voor chronisch zieke patiënten steeds verder in het gedrang komt als mensen zich niet aan de coronamaatregelen houden.

Volgens de Nederlandse Internisten Vereniging wordt zo’n 80 procent van de covid19-ziekenhuispatiënten op dit moment behandeld door internisten. Op dit moment worden in een aantal ziekenhuizen al spreekuren afgezegd, waardoor chronisch zieke patiënten met bijvoorbeeld kanker, nieraandoeningen of diabetes niet naar hun internist kunnen.

'Wij doen er alles aan om hen te helpen maar als de covid19-besmettingen niet snel teruglopen, kunnen wij straks de kwaliteit van zorg voor zowel de covid19-patiënten als onze reguliere patiënten niet meer garanderen', aldus Robin Peeters, internist en voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging.

Politiebond: Coronavirus vraagt uiterste van agenten

Politievakbond ANPV vraagt burgemeesters om scherpere keuzes te maken, vanwege de hoge werkdruk en het personeelstekort bij de politie. 'We komen in het hele land agenten tekort. Als burgemeesters ervoor zouden kiezen om dingen niet door te laten gaan, zou dat capaciteit schelen,' zegt ANPV-woordvoerder Geert de Jong. 'Laat demonstraties in beperkte vorm doorgaan of met minder politie-inzet.'

Burgemeester van Zanen erkent dat het uiterste wordt gevraagd van de politie in zijn stad, zeker in de coronacrisis. 'We staan voor een uitdaging: het piept en het kraakt in het korps. Ik ben veelvuldig met de minister van Justitie en Veiligheid in gesprek om te kijken wat we kunnen doen om meer capaciteit te realiseren.'

De demonstranten tegen de coronamaatregelen | Foto: Regio 15

Rode Kruis in actie voor voedselhulp in coronacrisis

Het Rode Kruis opent giro 7244 voor voedselhulp tijdens de coronacrisis. De hulporganisatie wil met het geld minimaal 3000 mensen in Nederland voorzien van tenminste een maaltijd per dag.

Het gaat om mensen die door de coronacrisis inkomen zijn kwijtgeraakt en geen geld meer hebben voor voedsel. 'Veel ongedocumenteerden of arbeidsmigranten die zwart werk doen, bijvoorbeeld als schoonmaker of in de horeca, zijn tijdens de coronacrisis hun werk kwijtgeraakt', vertelt een woordvoerder van het Rode Kruis. Ook geeft de hulporganisatie ondersteuning aan dak- en thuislozen en aan gezinnen die door verlies van inkomen tijdens de crisis niet meer rond kunnen komen.

'Wij helpen al sinds mei met voedselpakketten en boodschappenkaarten', aldus de woordvoerder. 'Nu de crisis langer aanhoudt en steeds meer mensen te weinig geld hebben voor een maaltijd, moeten we onze hulp opschalen.'

Veiligheidsberaad praat over aanvullende maatregelen corona

Het Veiligheidsberaad en minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) bespreken maandagavond in Utrecht of er extra coronamaatregelen moeten worden genomen. Ook beoordelen de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's en de minister of die dan eventueel regionaal of juist landelijk moeten gelden. De besmettingscijfers van afgelopen weekeinde zijn cruciaal bij deze discussie.

De burgemeesters evalueren maandagavond ook de effecten van de mondkapjes, de vroege sluiting van de horeca en de beperkingen van de groepsgroottes.

Zorg- en onderwijspersoneel moet vaak wachten op coronatest

Zorg- en onderwijspersoneel zou voorrang krijgen bij een coronatest, maar in de praktijk laat een test toch vaak lang op zich wachten. Terwijl mensen die er géén recht op hebben misbruik maken van de voorrangsregeling, worden verpleegkundigen juist weggestuurd.

In een niet gepubliceerde brief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), die in handen is van het AD, wordt beschreven dat er 'een aantal knelpunten zijn bij met name het testen van zorgmedewerkers. Het ministerie ontvangt signalen dat er sprake is van onbedoeld gebruik van de prioriteitsplekken', zo erkent VWS. 'Ook wordt geconstateerd dat bepaalde beroepsgroepen ten onrechte niet in aanmerking komen voor een plek in de prioriteitsteststraten.'

Het ministerie bevestigt de inhoud van de brief, die verstuurd is aan koepelorganisaties en werkgevers. Woordvoerder Axel Dees: 'De brief is vooral bedoeld voor werkgevers. Onder het motto: let nou op dat je echt die mensen selecteert bij wie - als ze niet met voorrang getest worden - er klassen naar huis moeten of cruciale zorg in gevaar komt.'

Coronatest in een teststraat van de GGD | Beeld: Omroep West

KNVB-directeur Gudde gaat ervan uit dat er gevoetbald kan worden

Voetbalbond KNVB gaat er van uit dat er ondanks de toename aan coronabesmettingen in Nederland komende week wedstrijden in het betaald voetbal zullen plaatsvinden. 'Het zou volstrekt onbegrijpelijk en ongeloofwaardig zijn als we niet zouden voetballen', zei Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de voetbalbond, bij Studio Voetbal.

'Dat de besmettingen oplopen en dat er harde maatregelen moeten volgen is duidelijk, maar dan moet je wel de vinger op de zere plek leggen en dat is zeker niet het voetbal', zei Gudde. Volgens de directeur is alles goed gegaan in de vierde speelronde in de eredivisie, waarin werd gespeeld zonder publiek, en is er in die speelronden daarvoor met publiek 'ook ongelooflijk veel goed gegaan'.

'Kabinet werkt aan aanscherping coronamaatregelen'

Het kabinet gaat zeker scherpere coronamaatregelen nemen, maar hoopt dat een lockdown voorkomen kan worden. Dit melden bronnen aan mediapartner NOS. Exacte maatregelen zijn nog niet bekend, maandag komt nog een advies van de deskundigen van het OMT en daar moet ook nog over gesproken worden.

De nieuwe maatregelen moeten de bevolking meer beperken in de bewegingen en contacten op straat en elders, zo zeggen de bronnen. 'Je moet bijvoorbeeld denken aan cafés en winkels die eerder dicht moeten', zegt NOS-verslaggever Ron Fresen. Er is ook gesproken over een mondkapjesplicht, maar ook daar is nog besluit over genomen.

Voorzitter ROAZ: 'Situatie Haagse ziekenhuizen nijpend'

De zorg in de regionale ziekenhuizen wordt met 40 procent afgeschaald, dat maakte Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) zondag bekend. Voorzitter van de organisatie, Martin Schalij, zegt dat de ziekenhuizen de afgelopen dagen een enorme stroom van coronapatiënten kregen. 'Zowel patiënten met covid als patiënten met verdenking daarop. Een aantal dagen geleden was het rond de honderd. Nu zaten we rond de 120. Dan begin je een soort kritische grens te bereiken. Dat was de reden om te overleggen over vervolgmaatregelen.'

'Zeventig tot tachtig patiënten zijn al in of buiten de regio verspreid', vervolgt de voorzitter. 'De toename van het aantal coronapatiënten is zodanig dat met name voor de twee Haagse ziekenhuizen de situatie nijpend wordt. We hebben met zijn allen een taakverplichting, maar die is steeds moeilijker vol te houden als we niet genoeg opschalen.'

