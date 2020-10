Coronavirus: Bijna 7400 nieuwe coronabesmettingen gemeld

De tweede coronagolf is in volle gang. De overheid heeft daarom meer maatregelen aangekondigd om het virus weer in te dammen. Lees alles over het coronavirus en de gevolgen daarvan in ons liveblog van dinsdag 13 oktober.

Om 19.00 uur houden premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie over nieuwe coronamaatregelen. Maandag werden al mogelijke maatregelen bekend:

Horeca gaat dicht, mogelijk voor twee weken

Verbod op verkoop van alcohol na 20.00 uur

Boven de 18 jaar geen teamsporten meer bij de amateurs

Alleen met het openbaar vervoer als het echt noodzakelijk is

Binnen maximaal dertig mensen aanwezig, buiten mogen maximaal vier mensen samen zijn

Het is twee weken geleden dat het kabinet de laatste coronamaatregelen aankondigde. Het duurt vervolgens veertien dagen voordat de maatregelen effect hebben op het aantal besmettingen.

Afgelopen etmaal 7393 nieuwe coronabesmettingen gemeld

Het RIVM meldt dat er 7393 nieuwe coronabesmettingen zijn. Dat zijn er ongeveer 500 meer dan gisteren, toen er 6854 nieuwe besmettingen waren. Voor het eerst komt het aantal besmettingen boven de 7000 uit. Afgelopen week zijn er volgens het RIVM 43.903 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Een week eerder waren dat er nog 27.485.

Ziekenhuizen behandelen momenteel 1410 mensen vanwege het coronavirus. Dat zijn er 112 meer dan op maandag. Op de verpleegafdelingen liggen 1133 coronapatiënten, 87 meer dan de voorgaande dag. Op de IC liggen 277 patiënten, een toename van 25.

98,7 procent van scholieren slaagde in coronajaar voor eindexamen

Omdat de centrale examens dit jaar vanwege de coronacrisis niet doorgingen, zijn er meer scholieren op het voortgezet onderwijs geslaagd dan vorig jaar. Het gemiddelde slagingspercentage ligt 6,7 procentpunt hoger dan in 2019, meldt het ministerie van Onderwijs. In 2019 slaagde gemiddeld 92 procent van alle middelbare scholieren voor het eindexamen, dit jaar was dat 98,7 procent.

Het verschil varieert van 1,5 procentpunt in vmbo-bb tot 9,2 procentpunt bij de havo-kandidaten. In plaats van centraal examen te doen, haalden leerlingen hun diploma op basis van schoolexamens en toetsen om de resultaten te verbeteren.

Ondernemers in spanning

GGD Hollands Midden: 'Vijf mensen in regio overleden'

Er zijn in totaal 2058 personen positief getest op corona in de veiligheidsregio Hollands Midden afgelopen week. Dat meldt de GGD. Vijf personen zijn er in de regio overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Het aantal besmettingen loopt hard op in alle leeftijdsgroepen met uitzondering van de groep 20-24-jarigen, de studentenleeftijd. De GGD Hollands Midden ziet een opvallend hoog percentage onder 50 - 59-jarigen.

Nieuwe routekaart

Het kabinet komt met een nieuwe routekaart om de verspreiding van corona onder controle te krijgen. Dat meldt de Volkskrant, die de routekaart in handen heeft. Als het aantal besmettingen een bepaalde ‘signaalwaarde’ overstijgt, volgen er automatisch maatregelen.

De routekaart bevat twee categorieën van maatregelen: stappen die sowieso worden genomen als er de besmettingen een bepaald niveau bereiken, en maatregelen die worden overwogen.

Het kabinet hanteert vier risiconiveau’s, onder meer op basis van hoeveel besmettingen er wekelijks per 100.000 inwoners zijn en het aantal opnames in het ziekenhuis en op de intensive care: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Het ministerie kan niet zeggen of het om de definitieve versie gaat.

EU-ministers eens over Europese coronakleurenkaart

Er komt in de EU één kaart met kleurcodes waaraan het gevaar van het coronavirus voor iedere Europese regio valt af te lezen. Het ECDC, de Europese tegenhanger van het RIVM, gaat de kaart wekelijks bijwerken, zijn de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg overeengekomen.

Lidstaten geven het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding (ECDC) iedere week door hoeveel nieuwe besmettingen er zijn vastgesteld, hoeveel coronatests er zijn afgenomen en hoeveel daarvan positief bleken. Het ECDC heeft vaste maatstaven om regio's vervolgens groen, oranje of rood in te kleuren. Zo weten mensen die ernaartoe reizen hoeveel gevaar ze er lopen.

Limburgse ziekenhuizen schalen zorg af om coronapatiënten uit het westen

Alle Limburgse ziekenhuizen gaan de reguliere zorg afschalen. Ze hebben die opdracht gekregen van het Limburgse ROAZ, het Regionaal Overleg Acute Zorgketen, maakten de ziekenhuizen dinsdag in een gezamenlijke verklaring bekend.

De afschaling is nodig om coronapatiënten uit met name het westen van Nederland te kunnen opvangen, maar ook door de toename van het aantal Covid-19-patiënten in de eigen regio.

Het ROAZ bekijkt per dag hoeveel bedden er vrij zijn in de Limburgse ziekenhuizen. Maximaal 20 procent van de reguliere zorg wordt geschrapt bij een sterke toename van het aantal coronapatiënten.

Ondernemersorganisaties roepen op horeca niet zomaar te sluiten

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland roepen het kabinet op om niet 'rücksichtslos' de horeca te sluiten als maatregel tegen de oplopende coronabesmettingen. In plaats daarvan zouden de plannen van de sector, die voorzien in slimme maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan, moeten worden gevolgd.

De werkgeversorganisaties reageren met de oproep op de scherpere maatregelen die het kabinet gaat invoeren. Daarbij circuleren berichten dat de horeca, en dan met name cafés en restaurants, weer op slot moeten, maar ook zou er een vroegere sluitingstijd kunnen komen. Hoe dan ook wordt de branche volgens VNO-NCW en MKB-Nederland daardoor zwaar getroffen. 'De branche heeft zelf slimme maatregelen voorgesteld, die effectief zijn op het virus maar hun bedrijfsvoering niet opnieuw keihard raken. Het is doodzonde om daar niet iets mee te doen.'

Burgemeester Leiderdorp in gesprek met scholen na enorme stijging besmettingen

De laatste tijd groeit het aantal besmettingen in Leiderdorp exponentieel. Om de bewustwording over corona te vergroten, gaat de gemeente ook via scholen haar boodschap verspreiden. Dat gebeurt met hulp van een tolk in vijf talen.

Sinds begin oktober is er een grote stijging te zien in de gemeente. Zo waren er begin oktober rond de twintig besmettingen per 100.000 inwoners. Dat was dit weekend was dat rond de vijftig en maandag stond de teller op 103 per per 100.000 inwoners.

'De cijfers liegen er niet om', reageert burgemeester Laila Driessen. Driessen ging in gesprek met schooldirecteuren over de bewustwording van het virus onder jongeren. 'Dat die bewustwording de crux is waarop wij het tij kunnen keren is mij wel duidelijk', zegt de burgemeester.

De schooldirecteuren vroegen aan Driessen om vooral de ouders te benaderen. Ook willen de scholen alle berichten van de gemeente via de eigen kanalen verspreiden zodat leerlingen en ouders zich (nog meer) bewust worden van het coronavirus.

Pasar Malam Rijswijk afgelast

Pasar Malam Rijswijk gaat dit jaar niet door. 'Met pijn in ons hart is het besluit genomen de editie op 7 & 8 november 2020 te annuleren', schrijft de organisatie. De markt in de Broodfabriek is een ontmoetingsplek voor iedereen die de Indische cultuur een warm hart toedraagt. De organisatie gaat kijken of komend voorjaar de Indische markt wel kan worden gehouden.

Horeca niet blij met mogelijke maatregelen

Vooropgesteld: ik heb niets liever dan dat corona de wereld uitgaat. Maar voor ons is dit het allerslechtste nieuws dat je kan hebben', reageert Rene Bogaart, eigenaar van meerdere horecazaken in onder andere Den Haag, Leiden en Zoetermeer.

Hij heeft 600 medewerkers in dienst op veertien locaties. 'We zijn in het begin van de crisis al tien weken dicht geweest, toen zijn alle reserves opgemaakt', zegt hij. 'Sowieso reken ik op steun van de overheid. Maar met die steun kunnen we niet alles, we moeten zelf ook wat doen. Ik hoop dat we er doorheen komen.'

Ook de Leidse horecaondernemer Sander Dubbeldeman - eigenaar van onder andere Café de Uyl van Hoogland - hoopt op nieuwe steun van de overheid. 'Die zullen we nodig hebben. Ik moet vijftig mensen en de huur doorbetalen. Dit is voor ons de bottleneck.'

Eumedion: bestuurders moeten 'corona-offer' brengen

Bestuurders van bedrijven moeten de ‘pijn’ van de huidige coronacrisis voelen als hun onderneming zich gedwongen ziet overheidssteun aan te vragen, werknemers te ontslaan of het dividend fors te verlagen. Dat vinden institutionele beleggers als pensioenfondsen. Hun belangenorganisatie Eumedion heeft dit per brief aan beursgenoteerde bedrijven laten weten. Met 'pijn voelen' doelt Eumedion op het tijdelijk verlagen van bestuurderssalarissen of het schrappen van bonussen.

'Omgekeerde sinterklaasavond'

Cabaretier Jasper van Kuijk heeft het idee dat het deze dinsdag een 'omgekeerde sinterklaasavond' is.

D66 wil eindexamens volgend jaar spreiden

De eindexamens moeten volgend jaar over de maanden mei, juni en zo nodig juli verspreid worden vanwege het coronavirus. Dat wil coalitiepartij D66.

Door corona kan slechts een beperkt aantal leerlingen in dezelfde ruimte zitten. Ook zorgt spreiding voor meer voorbereidingstijd per examen, denkt D66-Kamerlid Paul van Meenen. Om volgend jaar chaos te voorkomen, wil hij daarom dat er nu al voorbereidingen worden getroffen. 'Dat is beter dan dat we straks met stoom en kokend water noodmaatregelen moeten treffen.'

Meer dan 40.000 coronabesmettingen in weekcijfers RIVM

Het aantal coronabesmettingen blijft hard oplopen. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk meer dan 40.000 besmettingen vastgesteld. Het exacte cijfer komt dinsdagmiddag in de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat meldde vorige week dinsdag dat het in de zeven dagen ervoor 27.485 meldingen van positieve tests had gekregen. De week daarvoor steeg het aantal besmettingen met 19.326, een week eerder kwamen 13.471 coronagevallen aan het licht en nog een week eerder werden 8265 besmettingen vastgesteld.

Ontwikkeling Leids coronavaccin tijdelijk stilgelegd

Het Amerikaanse bedrijf Johnson & Johnson is op een tegenslag gestuit bij de ontwikkeling van een vaccin tegen Covid-19. Het bedrijf heeft de ontwikkeling ervan tijdelijk stilgelegd.

Het farmaciebedrijf, waartoe ook het Leidse Janssen behoort, maakte bekend dat een proefpersoon onverwacht ziek is geworden, zo blijkt uit documenten die in bezit zijn van nieuwsmedium Stat News. In totaal doen er 60.000 mensen mee aan de klinische testen. Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Johnson & Johnson wil het besluit nog niet toelichten.

Myjer baalt van 'mafklappers'

De Leidse cabaretier Jochem Myjer heeft 'pijn in zijn buik' van mensen die te eigenwijs zijn om de coronavoorschriften na te leven. Dat schrijft hij op Twitter. 'Deze pandemie brengt velen veel schade', benadrukt de cabaretier. 'Niet alleen voor de horeca maar ook voor m’n geliefde theaterwereld. En dan heb ik het niet over de meeste artiesten, maar voor alle mensen die in deze branche werkzaam zijn. Terwijl ze er alles aan gedaan hebben om een besmetting te voorkomen door alle regels strikt op te volgen. En toch worden ze keihard gestraft en zijn ze net als vele restaurants waar het ook goed ging het kind van de rekening omdat er van die mafklappers rondlopen die geen enkele wetenschappelijke ervaring hebben en praatjes verspreiden dat al die regels er voor niets zijn en dat het een complot is. Of te eigenwijs zijn om de regels na te leven. En die verpesten het voor de rest van de samenleving.'

