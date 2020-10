Coronavirus: Kabinet komt met nieuwe coronamaatregelen

De tweede coronagolf is in volle gang. De overheid heeft daarom meer maatregelen aangekondigd om het virus weer in te dammen. Lees alles over het coronavirus en de gevolgen daarvan in ons liveblog van dinsdag 13 oktober.

Om 19.00 uur houden premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie over nieuwe coronamaatregelen. Maandag werden al mogelijke maatregelen bekend:

Horeca gaat dicht, mogelijk voor twee weken

Verbod op verkoop van alcohol na 20.00 uur

Boven de 18 jaar geen teamsporten meer bij de amateurs

Alleen met het openbaar vervoer als het echt noodzakelijk is

Binnen maximaal dertig mensen aanwezig, buiten mogen maximaal vier mensen samen zijn

Het is twee weken geleden dat het kabinet de laatste coronamaatregelen aankondigde. Het duurt vervolgens veertien dagen voordat de maatregelen effect hebben op het aantal besmettingen.

Meer dan 40.000 coronabesmettingen in weekcijfers RIVM

Het aantal coronabesmettingen blijft hard oplopen. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk meer dan 40.000 besmettingen vastgesteld. Het exacte cijfer komt dinsdagmiddag in de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat meldde vorige week dinsdag dat het in de zeven dagen ervoor 27.485 meldingen van positieve tests had gekregen. De week daarvoor steeg het aantal besmettingen met 19.326, een week eerder kwamen 13.471 coronagevallen aan het licht en nog een week eerder werden 8265 besmettingen vastgesteld.

Johnson & Johnson legt ontwikkeling coronavaccin tijdelijk stil

Het Amerikaanse bedrijf Johnson & Johnson is op een tegenslag gestuit bij de ontwikkeling van een vaccin tegen Covid-19. Het bedrijf heeft de ontwikkeling ervan tijdelijk stilgelegd.

Het farmaciebedrijf, waartoe ook het Nederlandse Janssen behoort, maakte bekend dat een proefpersoon onverwacht ziek is geworden, zo blijkt uit documenten die in bezit zijn van nieuwsmedium Stat News. In totaal doen er 60.000 mensen mee aan de klinische testen. Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Johnson & Johnson wil het besluit nog niet toelichten.

