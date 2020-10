Coronavirus: 'Horeca wordt als slechtste jongetje van de klas behandeld'

De tweede coronagolf is in volle gang. De overheid heeft daarom meer maatregelen aangekondigd om het virus weer in te dammen. Lees alles over het coronavirus en de gevolgen daarvan in ons liveblog van woensdag 14 oktober.

Het is de dag dat de nieuwe coronamaatregelen ingaan. De nieuwe regels gaan om 22.00 uur in. Dan gaat de horeca dicht, mag er 's avonds en 's nachts geen alcohol en softdrugs meer verkocht worden, teamsporten bij de amateurs worden verboden en er komt een mondkapjesplicht in publieke ruimtes.

GGD: eind december kunnen we 80.000 mensen per dag testen

De regionale gezondheidsdiensten zijn druk bezig om de capaciteit voor coronatesten uit te breiden. Momenteel worden bijna 43.000 mensen per dag getest en begin november zal dat zijn gestegen naar minimaal 60.000. Eind december kunnen de GGD'en minimaal 80.000 tests per dag afnemen. De overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland schrijft dat aan minister Hugo de Jonge.

Expertteam OMT verdeeld over sluiten hogeschool en universiteit

Deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) zijn het niet eens over de vraag of mbo- en hbo-scholen en universiteiten open moeten blijven. Nu al geven deze instellingen vooral online les, maar de virusbestrijders vragen zich af of 'hier een tijdelijke fysieke onderwijsstop passend is'. De experts zijn hierover verdeeld, laat het OMT weten.

Voor basis- en middelbare scholen is het advies duidelijk: die moeten open blijven. Premier Mark Rutte benadrukte dinsdag in zijn persconferentie al dat de coronamaatregelen geen invloed hebben op scholen. Het kabinet probeert de maatschappelijke gevolgen van de regels zoveel mogelijk te beperken, aldus de premier.

Eén op de vijf werkende Nederlanders ziet inkomen dalen

De coronacrisis raakt steeds meer werkende Nederlanders in hun portemonnee. Ruim twintig procent van hen is er sinds het uitbreken van de pandemie financieel op achteruit gegaan. Ongeveer hetzelfde percentage rekent voor de komende tijd op een inkomstendaling. Dat blijkt uit een enquête onder werkende Nederlanders in opdracht van online pensioenuitvoerder BeFrank.

'We moeten waakzaam blijven'

Burgemeester Henri Lenferink van Leiden noemt het pakket coronamaatregelen dat het kabinet dinsdagavond bekendmaakte 'best veel bij elkaar.' Dat zegt hij aan mediapartner Sleutelstad. 'Maar volgens alle inschattingen moeten we hiermee binnen een aantal weken - denk aan drie of vier - het aantal besmettingen weer omlaag kunnen brengen.' Maar de grote vraag is volgens Lenferink hoe we er daarna mee omgaan. 'Dan moeten we er iets slimmer mee omgaan dan we de vorige keer hebben gedaan. Want we zijn toen met zijn allen eigenlijk een beetje gaan feest gaan vieren en dat kunnen we ons eigenlijk niet veroorloven. We moeten waakzaam blijven. We moeten er voor zorgen dat het virus niet een derde keer opflakkert.'

Leraren en zorgpersoneel krijgen uitslag voorrangstest na 41 uur

In de 43 'fastlanes' waar leraren en essentieel zorgpersoneel zich met voorrang op het coronavirus kunnen laten testen, is het erg druk. Tussen het maken van een afspraak en het krijgen van de testuitslag zit bij deze voorrangsgroep gemiddeld 40,8 uur, meldt zorgminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

Voor 'gewone' tests zit er gemiddeld ongeveer drieënhalve dag tussen het maken van de afspraak en het ontvangen van de uitslag. Mensen wachten gemiddeld twee dagen tot ze terecht kunnen voor een test, en wachten dan nog zo'n 36 uur op de uitslag. Ondanks de roep vanuit de Tweede Kamer en brancheorganisaties, ligt het volgens De Jonge niet voor de hand om meer beroepsgroepen toe te voegen aan de regeling.

Slechtste jongetje van de klas

Het was al uitgelekt, maar het nieuws dat de horeca weer de deuren moet sluiten in het gevecht tegen het coronavirus zal bij veel horeca-ondernemers toch hard zijn aangekomen.

David Zock bestuurslid van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Leiden wijst erop dat uit cijfers blijkt dat slechts 1,8 procent van de besmettingen in de horeca plaatsvinden. 'En dan krijg je dit om de oren..' Volgens Anil Soekoe, vice-voorzitter van KHN Den Haag is het 'een over twaalf' voor de horeca en moet er vanuit de overheid meer voor deze sector gebeuren. 'Vier weken op slot heeft nogal een impact.'

'Wij worden als het slechtste jongetje van de klas behandeld', vult Zock aan. 'Terwijl we supergoed aan onze verplichtingen voldoen. Veel beter dan mensen in het openbaar domein...'

'Ik denk niet dat we dit jaar nog gaan spelen'

De cultuursector is een van de sectoren die hard geraakt wordt door de coronamaatregelen van het kabinet. 'Ik denk niet dat we dit jaar nog gaan spelen', liet de Haagse zanger Ed Struijlaart woensdagochtend in West Wordt Wakker op Radio West weten. 'Veel theaters gaan niet open voor maximaal dertig mensen, heb ik begrepen.' Toch heeft hij wel begrip voor de maatregelen die het kabinet neemt. 'Die zijn nodig.'

Ook Jan Zoet vindt dat 'veiligheid voor alles moet gaan. De voorzitter van Kunsten92 en directeur van het Zuiderstrandtheater en Amare benadrukt dat de 482 miljoen die het kabinet tot de zomer van 2021 beschikbaar stelt voor de sector niet genoeg is. 'Hopelijk wel om de podia te laten blijven bestaan, maar ik maak me zorgen over de individuele kunstenaars...'

Bijna 7,5 miljoen kijkers voor persconferentie Rutte

De persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge heeft dinsdagavond bijna 7,4 miljoen kijkers getrokken. Dat is bijna een miljoen meer dan de vorige persconferentie op 28 september, waar bijna 6,5 miljoen mensen op afstemden.

Moeder Thuisbezorgd.nl voert orders verder op dankzij coronavirus

Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway lijkt te profiteren van de coronacrisis omdat meer mensen eten thuis laten bezorgen. Het moederbedrijf achter onder meer Thuisbezorgd.nl zag in het derde kwartaal het aantal bestellingen met bijna de helft oplopen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In Nederland groeide het aantal orders met een derde en in Canada was zelfs sprake van een verdubbeling met een jaar geleden.

Tennisbond groeit door coronamaatregelen

Algemeen directeur Erik Poel van de Nederlandse tennisbond KNLTB geeft toe dat het best een beetje dubbel is. Voor het eerst in tien jaar heeft de tennisbond een ledenaantal dat stijgt, en fors ook. Het blijkt een gevolg van het coronavirus en de maatregelen die de overheid neemt.

'Het is raar om te zeggen, maar wij spinnen daar garen bij. We hebben heel veel zomerabonnementen verkocht en we zullen onze verenigingen ook nu aanmoedigen om korte abonnementen aan te bieden', zegt Poel. 'Tennis is bij uitstek een sport waar je de anderhalve meter kan waarborgen.'

CNV-onderzoek: werkstress neemt toe naarmate crisis langer duurt

In dit stadium van de coronacrisis kampt 29 procent van de werkenden met toenemende werkstress. Bijna vier op de tien mensen doen hun werk met minder plezier en een op de vijf ondervraagden zegt dat de sfeer op het werk steeds grimmiger wordt. Ook geeft ruim een op de drie mensen aan dat het verzuim op het werk toeneemt.

Een vijfde ziet dat de onderlinge spanningen op de werkvloer oplopen. Dit blijkt uit een onderzoek van het CNV onder 1500 leden. De vakbond pleit voor acute crisishulpverlening om een hausse aan burn-outs te voorkomen.

Kamer praat opnieuw over ontwikkelingen coronavirus

De Tweede Kamer debatteert woensdag met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Het kabinet kondigde dinsdagavond een reeks aangescherpte maatregelen aan die de groei van het aantal coronabesmettingen moet indammen.

Hoewel de oppositiepartijen begrip lijken te tonen voor de maatregelen, zijn er genoeg kritische kanttekeningen over de kabinetsmaatregelen. 'Wat voelt het zuur dat we hier zijn aanbeland', zegt GroenLinks-voorman Jesse Klaver. 'Dat heeft alles te maken met de laissez-faire houding van het kabinet, falend testbeleid en gebrek aan centrale regie.'

'Het kabinet is op volle snelheid tegen de eigen besluiteloosheid gebotst', meent SP-fractievoorzitter leider Lilian Marijnissen. Volgens PVV-leider Geert Wilders betaalt Nederland de prijs voor 'het falen' van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge. 'Ze hebben er een ongelooflijke bende van gemaakt', vindt hij. 'Ze negeren aerogene besmettingen.'

Voorafgaand aan het debat praat RIVM-directeur Jaap van Dissel de Tweede Kamer bij over de aanpak van het coronavirus.

'In 2021 zal vaccinatie goed op dreef zijn'

'In 2021 zal de vaccinatie voor een deel van de wereldbevolking goed op dreef zijn, maar het virus zal zich intussen wel blijven verspreiden. Daarbij zal, net zoals nu, een veel groter aantal mensen immuun worden dan er overlijden', dat zegt viroloog Eric Snijder van het LUMC in een magazine van de Universiteit Leiden.

Volgens Snijder zullen er pandemieën blijven komen zolang de mobiliteit zo hoog blijft, de wereldbevolking blijft groeien en we ons voedingspatroon niet veranderen. 'Vijftien jaar geleden kon een uitbraak als SARS-1 nog net lokaal blijven, maar nu vliegen veel meer mensen en goederen de wereld rond. Daarom is er op internationaal niveau een integrale aanpak nodig waarin medische, sociale en economische perspectieven met elkaar zijn verknoopt. Nu reageert iedereen vanuit zijn eigen hokje. Dat gaat niet helpen', waarschuwt de viroloog.

