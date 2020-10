Coronavirus: Open brief burgemeester Van Zanen, Lenferink wil supermarkten om 20.00 uur dicht

De tweede coronagolf is in volle gang. De overheid heeft daarom meer maatregelen aangekondigd om het virus weer in te dammen. Lees alles over het coronavirus en de gevolgen daarvan in ons liveblog van woensdag 14 oktober.

Het is de dag dat de nieuwe coronamaatregelen ingaan. De nieuwe regels gaan om 22.00 uur in. Dan gaat de horeca dicht, mag er 's avonds en 's nachts geen alcohol en softdrugs meer verkocht worden, teamsporten bij de amateurs worden verboden en er komt een mondkapjesplicht in publieke ruimtes.

Lenferink voorstander van vroegere sluiting supermarkten

Burgemeester Henri Lenferink van de gemeente Leiden hoopt dat supermarkten om 20.00 uur haar deuren gaan sluiten. In het radioprogramma 1 op 1 noemt hij het 'een heldere koers' als alle supermarkten dit besluit zouden nemen. Lenferink is tijdelijk voorzitter van het Veiligheidsberaad, de organisatie waar alle veiligheidsregio's van Nederland met elkaar overleggen.

Supermarktketen Deen maakte woensdag bekend om vanaf donderdag om 20.00 uur te gaan sluiten. Winkels mogen na dit tijdstip geen alcohol meer verkopen en de vooral in Noord-Holland gevestigde keten wil met een sluiting voorkomen dat medewerkers met klanten in discussie moeten gaan.

Open brief burgemeester Van Zanen

'Laten we er niet omheen draaien: de toestand in ons land en in onze stad is zorgelijk. Na een paar maanden waarin het coronavirus op zijn retour leek en we allemaal konden genieten van meer vrijheid, zitten we nu midden in de tweede golf. Het aantal besmettingen loopt snel op, ook in Den Haag', zo begint burgemeester Van Zanen een open brief aan de inwoners van de stad.

'Daarom herhaal ik mijn dringende oproep aan alle Hagenaars en Hagenezen: houd je alsjeblieft aan de regels, ook in de herfstvakantie die nu voor de deur staat', zo schrijft de burgemeester. 'Hoe vervelend die ook zijn. Om zo, samen, corona in bedwang te krijgen. Onder het motto: afstand houden, maar wel in contact blijven. Laten we ook de komende tijd elkaar niet uit het oog verliezen. Met elkaar komen we deze moeilijke periode te boven. Hou vol.'

Van Dissel: maatregelen worden minder goed nageleefd

Nederlanders hebben zich de afgelopen tijd minder goed aan de geldende coronamaatregelen gehouden dan eerder tijdens de uitbraak. Dat concludeert RIVM-topman Jaap van Dissel, die woensdag de Tweede Kamer bijpraat over de ontwikkelingen rond het coronavirus.

De mogelijke effecten van de maatregelen die eind september werden afgekondigd zijn "nu nog niet zichtbaar", zei Van Dissel, maar hij voegde eraan toe dat er 'grote twijfels' zijn over de effectiviteit van die stappen. Daarvan zouden deze week dan al de eerste positieve signalen te zien moeten zijn.

Als dat toch nog komt, zal het effect waarschijnlijk minder zijn dan eerder dit jaar, aldus Van Dissel. 'We kunnen onszelf een cadeau doen' door ons aan de maatregelen te houden, hield hij de Kamer voor.

Kuipers: meer ziekenhuisbedden komende tijd niet mogelijk

Het is de komende tijd niet mogelijk om het aantal ziekenhuisbedden verder uit te breiden, zegt de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), Ernst Kuipers. Het zou kunnen in een tijdsbestek van meerdere maanden of jaren, maar niet 'in deze periode'.

"Er is een einde aan de rekbaarheid van de ziekenhuiszorg", zegt Kuipers tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer. Volgens hem zijn er in de zomermaanden 900 ziekenhuisbedden bijgekomen, waaronder 300 ic-bedden. Om zorg te leveren voor die extra bedden zijn 'vele duizenden' medewerkers nodig. 'Dat is een majeure inspanning.'

KNVB praat woensdag over deelname amateurs aan bekertoernooi

De KNVB heeft woensdag een gesprek met het ministerie van VWS over de vraag of amateurteams mee mogen doen aan de KNVB-beker. Het kabinet heeft dinsdagavond besloten dat alle amateursport de komende weken stil komt te liggen. Maar aan het bekertoernooi doen zowel prof- als amateurteams mee.

De eerste ronde van het bekertoernooi moet van 26 tot en met 28 oktober worden gespeeld. Quick, Scheveningen, Rijnsburgse Boys, Quick Boys, Katwijk en Westlandia hebben zich voor het hoofdtoernooi geplaatst, waar ADO Den Haag als profclub automatisch aan mee doet. De KNVB gaat er vanuit dat deze clubs gewoon aan mogen treden. 'Ze zitten in een toernooi dat onderdeel is van het betaald voetbal, dus je zou veronderstellen dat ze mogen voetballen', laat directeur Jan Dirk van der Zee weten.

De KNVB ziet wel nog wat andere problemen nu het amateurvoetbal stilligt. 'De vraag is wel of dat praktisch kan. Zijn ze fit genoeg om te spelen? Moeten ze getest worden? Dat gaan we navragen bij VWS en we gaan ons er ook intern op beraden.'

Bij helft van de verpleeghuizen corona sinds begin uitbraak

Sinds het begin van de corona-uitbraak heeft ongeveer de helft van de verpleeghuizen in Nederland te maken gehad met een coronabesmetting of -uitbraak. Dat meldt minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Het gaat om 1243 verpleeghuizen waar minstens één persoon is besmet. Volgens de Patiëntenfederatie telt Nederland in totaal 2348 verpleeghuizen.

Op dit moment kampen 308 verpleeghuizen met een coronabesmetting, schat het RIVM. Gemiddeld gaat het per verpleeghuis om iets minder dan besmette 12 personen. Het aantal locaties met minstens een bevestigde besmetting is de afgelopen tijd met meer dan 40 procent gestegen, aldus de minister. Ten opzichte van een maand geleden is het aantal verpleeghuizen met een besmetting verdubbeld.

Bij zo'n 10.600 bewoners van verpleeghuizen is corona vastgesteld sinds het begin van de crisis. Daarvan is bijna één op de drie (3140) overleden. In totaal is ongeveer 2,5 procent van de bewoners van verpleeghuizen in Nederland overleden. 'Een groot deel van de mensen herstelt gelukkig, mede door de goede verzorging die zij ontvangen', schrijft De Jonge.

Boetebedrag in anderhalvemeterzaken naar 95 euro

Mensen die de anderhalvemeterregel overtreden krijgen vanaf woensdag een boete van 95 euro. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Tot dinsdag bedroeg de standaardboete 390 euro. Maar omdat de Tweede Kamer de Coronawet heeft aangenomen heeft het OM besloten de boetes te verlagen, ook al moet de Eerste Kamer nog over de wet stemmen.

Kantonrechters van de Rechtbanken Gelderland en Oost-Brabant verlaagden onlangs, vooruitlopend op de vaststelling van de Coronawet, in een aantal verzetzaken het boetebedrag voor anderhalvemeterzaken al naar 95 euro.

OMT: onderzoek of restaurants open kunnen blijven

Het kabinet moet kijken of restaurants, die niet ook als café fungeren, open kunnen blijven. Dat adviseert het Outbreak Management Team (OMT), de belangrijkste adviseur van het kabinet in de strijd tegen het coronavirus. Het OMT kwam maandag bijeen, en besloot dat de meeste eet- en drinkgelegenheden dicht moeten om verspreiding van het virus tegen te gaan, maar bood een opening voor restaurants.

Het kabinet besloot dinsdag toch restaurants, lunchrooms en cafés te sluiten. Maar het OMT is van mening dat restaurants mogelijk wel open kunnen blijven als een gezondheidscheck wordt uitgevoerd en gasten 1,5 meter afstand kunnen houden. Besmettingen in de horeca vinden vooral in cafés plaats, en in mindere mate in restaurants.

Van Zanen over mondkapjesplicht: 'Goed en verstandig'

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag vindt het verstandig dat het kabinet een mondkapjesplicht gaat invoeren in openbare binnenruimten. Een plicht geeft volgens hem duidelijkheid. Wel vreest Van Zanen dat het mogelijk lang gaat duren voor het juridisch is geregeld en daarom doet hij een dringend beroep op iedereen om het mondkapje nu alvast te dragen.

Dinsdagavond maakte premier Mark Rutte bekend dat het dragen van een niet-medisch mondkapje in openbare binnenruimtes verplicht wordt voor iedereen vanaf 13 jaar. Het kabinet wil daarmee 'een slepende discussie voor eens en altijd beslechten'.

Burgemeester Van Zanen vindt het verstandig dat er een mondkapjesplicht komt. 'Dat is goed', zegt hij. 'Maar als ik de premier in een tussenzinnetje hoor zeggen dat het nog wel juridisch geregeld moet worden dan denk ik: oei, dat duurt nog wel even voor het zover is.'

Broekers-Knol niet besmet met coronavirus

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) is niet besmet met het coronavirus. Ze is negatief getest, laat een woordvoerder van haar ministerie weten. Broekers-Knol blijft zoveel mogelijk thuis werken.

Maandag meldde de bewindsvrouw dat ze op advies van de GGD tien dagen in in thuisquarantaine zou gaan. Iemand in haar directe omgeving was positief getest op het coronavirus. Ook had Broekers-Knol last van verkoudheidsklachten.

Veel minder vroeggeboortes na eerste coronamaatregelen

Het aantal vroeggeboortes in Nederland is met zo'n 20 procent gedaald na de eerste coronamaatregelen op 9 maart, maakte het Rotterdamse Erasmus MC bekend na onderzoek.

De afname hangt mogelijk samen met de aankondiging van het kabinet destijds dat mensen vaak en grondig hun handen moesten wassen en stoppen met handen schudden. 'Door betere handhygiëne en geen handen meer te schudden, worden minder bacteriën en virussen uitgewisseld, waardoor ook zwangere vrouwen minder aan ziekteverwekkers werden blootgesteld', zegt Irwin Reiss van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis.

De Jonge kijkt naar quarantaineplicht 'als stok achter de deur'

Mensen die niet vrijwillig thuisblijven omdat ze besmet zijn met het coronavirus of in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon, kunnen hiertoe mogelijk worden verplicht. Coronaminister Hugo de Jonge onderzoekt mogelijkheden om zo'n coronaplicht in te voeren, met een boete of andere straf als sanctie.

Zo'n tien procent van de besmette mensen houdt zich niet of niet volledig aan de quarantaineregels. Ook nauwe contacten van besmette mensen worden geadviseerd in quarantaine te gaan, maar vijftien procent van die groep houdt zich daar niet altijd aan, blijkt uit onderzoek van Berenschot. 'Dit vormt een groot risico op verdere verspreiding, zeker als nu het aantal besmettingen blijft toenemen', schrijft minister De Jonge.

Maar over een plicht is de bewindsman niet enthousiast. Liever helpt hij mensen de tijd thuis te overbruggen met een 'quarantainegids' en hulp van de gemeenten en het Rode Kruis. Als een 'stok achter de deur' is een verplichting toch nodig, denkt De Jonge. 'Pas in een uiterste situatie, als mensen willens en wetens quarantaine weigeren, zal ik overgaan tot bijvoorbeeld de mogelijkheid van het verplicht opleggen van quarantaine.'

GGD: eind december kunnen we 80.000 mensen per dag testen

De regionale gezondheidsdiensten zijn druk bezig om de capaciteit voor coronatesten uit te breiden. Momenteel worden bijna 43.000 mensen per dag getest en begin november zal dat zijn gestegen naar minimaal 60.000. Eind december kunnen de GGD'en minimaal 80.000 tests per dag afnemen. De overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland schrijft dat aan minister Hugo de Jonge.

De GGD'en willen ook gebruikmaken van sneltesten, wanneer die goedgekeurd en ingevoerd worden. Ook daarvoor geldt dan dat mensen zich alleen moeten laten testen als ze klachten hebben, vanwege krapte bij het analyseren van de testen. Zodra er meer ruimte bij de laboratoria is en 'iedereen met klachten binnen 24 uur kan worden getest', kunnen de sneltesten ook anders worden ingezet.

Expertteam OMT verdeeld over sluiten hogeschool en universiteit

Deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) zijn het niet eens over de vraag of mbo- en hbo-scholen en universiteiten open moeten blijven. Nu al geven deze instellingen vooral online les, maar de virusbestrijders vragen zich af of 'hier een tijdelijke fysieke onderwijsstop passend is'. De experts zijn hierover verdeeld, laat het OMT weten.

Voor basis- en middelbare scholen is het advies duidelijk: die moeten open blijven. Premier Mark Rutte benadrukte dinsdag in zijn persconferentie al dat de coronamaatregelen geen invloed hebben op scholen. Het kabinet probeert de maatschappelijke gevolgen van de regels zoveel mogelijk te beperken, aldus de premier.

Eén op de vijf werkende Nederlanders ziet inkomen dalen

De coronacrisis raakt steeds meer werkende Nederlanders in hun portemonnee. Ruim twintig procent van hen is er sinds het uitbreken van de pandemie financieel op achteruit gegaan. Ongeveer hetzelfde percentage rekent voor de komende tijd op een inkomstendaling. Dat blijkt uit een enquête onder werkende Nederlanders in opdracht van online pensioenuitvoerder BeFrank.

'We moeten waakzaam blijven'

Burgemeester Henri Lenferink van Leiden noemt het pakket coronamaatregelen dat het kabinet dinsdagavond bekendmaakte 'best veel bij elkaar.' Dat zegt hij aan mediapartner Sleutelstad. 'Maar volgens alle inschattingen moeten we hiermee binnen een aantal weken - denk aan drie of vier - het aantal besmettingen weer omlaag kunnen brengen.' Maar de grote vraag is volgens Lenferink hoe we er daarna mee omgaan. 'Dan moeten we er iets slimmer mee omgaan dan we de vorige keer hebben gedaan. Want we zijn toen met zijn allen eigenlijk een beetje feest gaan vieren en dat kunnen we ons eigenlijk niet veroorloven. We moeten waakzaam blijven. We moeten er voor zorgen dat het virus niet een derde keer opflakkert.'

'De nieuwe maatregelen zijn ingrijpend, maar duidelijk. Inwoners, ondernemers en branches in Nederland weten nu waar ze aan toe zijn', zegt de waarnemend voorzitter van het Veiligheidsberaad. Het Veiligheidsberaad is de samenwerkingsorganisatie van de 25 veiligheidsregio's in het land. 'De veiligheidsregio's beseffen dat deze maatregelen zeer ingrijpend zijn voor branches als de horeca en de recreatie-, theater- en evenementenbranche. Velen toonden in de afgelopen periode dat ze flexibel en creatief zijn', aldus Lenferink. 'De veiligheidsregio's zijn het echter gezien de ernstige situatie in Nederland eens met het kabinet dat stevig ingrijpen nu noodzakelijk is.'

Leraren en zorgpersoneel krijgen uitslag voorrangstest na 41 uur

In de 43 'fastlanes' waar leraren en essentieel zorgpersoneel zich met voorrang op het coronavirus kunnen laten testen, is het erg druk. Tussen het maken van een afspraak en het krijgen van de testuitslag zit bij deze voorrangsgroep gemiddeld 40,8 uur, meldt zorgminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

Voor 'gewone' tests zit er gemiddeld ongeveer drieënhalve dag tussen het maken van de afspraak en het ontvangen van de uitslag. Mensen wachten gemiddeld twee dagen tot ze terecht kunnen voor een test, en wachten dan nog zo'n 36 uur op de uitslag. Ondanks de roep vanuit de Tweede Kamer en brancheorganisaties, ligt het volgens De Jonge niet voor de hand om meer beroepsgroepen toe te voegen aan de regeling.

Slechtste jongetje van de klas

Het was al uitgelekt, maar het nieuws dat de horeca weer de deuren moet sluiten in het gevecht tegen het coronavirus zal bij veel horeca-ondernemers toch hard zijn aangekomen.

David Zock bestuurslid van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Leiden wijst erop dat uit cijfers blijkt dat slechts 1,8 procent van de besmettingen in de horeca plaatsvinden. 'En dan krijg je dit om de oren..' Volgens Anil Soekoe, vice-voorzitter van KHN Den Haag is het 'een over twaalf' voor de horeca en moet er vanuit de overheid meer voor deze sector gebeuren. 'Vier weken op slot heeft nogal een impact.'

'Wij worden als het slechtste jongetje van de klas behandeld', vult Zock aan. 'Terwijl we supergoed aan onze verplichtingen voldoen. Veel beter dan mensen in het openbaar domein...'

'Ik denk niet dat we dit jaar nog gaan spelen'

De cultuursector is een van de sectoren die hard geraakt wordt door de coronamaatregelen van het kabinet. 'Ik denk niet dat we dit jaar nog gaan spelen', liet de Haagse zanger Ed Struijlaart woensdagochtend in West Wordt Wakker op Radio West weten. 'Veel theaters gaan niet open voor maximaal dertig mensen, heb ik begrepen.' Toch heeft hij wel begrip voor de maatregelen die het kabinet neemt. 'Die zijn nodig.'

Ook Jan Zoet vindt dat 'veiligheid voor alles moet gaan. De voorzitter van Kunsten92 en directeur van het Zuiderstrandtheater en Amare benadrukt dat de 482 miljoen die het kabinet tot de zomer van 2021 beschikbaar stelt voor de sector niet genoeg is. 'Hopelijk wel om de podia te laten blijven bestaan, maar ik maak me zorgen over de individuele kunstenaars...'

Bijna 7,5 miljoen kijkers voor persconferentie Rutte

De persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge heeft dinsdagavond bijna 7,4 miljoen kijkers getrokken. Dat is bijna een miljoen meer dan de vorige persconferentie op 28 september, waar bijna 6,5 miljoen mensen op afstemden.

Moeder Thuisbezorgd.nl voert orders verder op dankzij coronavirus

Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway lijkt te profiteren van de coronacrisis omdat meer mensen eten thuis laten bezorgen. Het moederbedrijf achter onder meer Thuisbezorgd.nl zag in het derde kwartaal het aantal bestellingen met bijna de helft oplopen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In Nederland groeide het aantal orders met een derde en in Canada was zelfs sprake van een verdubbeling met een jaar geleden.

Tennisbond groeit door coronamaatregelen

Algemeen directeur Erik Poel van de Nederlandse tennisbond KNLTB geeft toe dat het best een beetje dubbel is. Voor het eerst in tien jaar heeft de tennisbond een ledenaantal dat stijgt, en fors ook. Het blijkt een gevolg van het coronavirus en de maatregelen die de overheid neemt.

'Het is raar om te zeggen, maar wij spinnen daar garen bij. We hebben heel veel zomerabonnementen verkocht en we zullen onze verenigingen ook nu aanmoedigen om korte abonnementen aan te bieden', zegt Poel. 'Tennis is bij uitstek een sport waar je de anderhalve meter kan waarborgen.'

CNV-onderzoek: werkstress neemt toe naarmate crisis langer duurt

In dit stadium van de coronacrisis kampt 29 procent van de werkenden met toenemende werkstress. Bijna vier op de tien mensen doen hun werk met minder plezier en een op de vijf ondervraagden zegt dat de sfeer op het werk steeds grimmiger wordt. Ook geeft ruim een op de drie mensen aan dat het verzuim op het werk toeneemt.

Een vijfde ziet dat de onderlinge spanningen op de werkvloer oplopen. Dit blijkt uit een onderzoek van het CNV onder 1500 leden. De vakbond pleit voor acute crisishulpverlening om een hausse aan burn-outs te voorkomen.

Kamer praat opnieuw over ontwikkelingen coronavirus

De Tweede Kamer debatteert woensdag met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Het kabinet kondigde dinsdagavond een reeks aangescherpte maatregelen aan die de groei van het aantal coronabesmettingen moet indammen.

Hoewel de oppositiepartijen begrip lijken te tonen voor de maatregelen, zijn er genoeg kritische kanttekeningen over de kabinetsmaatregelen. 'Wat voelt het zuur dat we hier zijn aanbeland', zegt GroenLinks-voorman Jesse Klaver. 'Dat heeft alles te maken met de laissez-faire houding van het kabinet, falend testbeleid en gebrek aan centrale regie.'

'Het kabinet is op volle snelheid tegen de eigen besluiteloosheid gebotst', meent SP-fractievoorzitter leider Lilian Marijnissen. Volgens PVV-leider Geert Wilders betaalt Nederland de prijs voor 'het falen' van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge. 'Ze hebben er een ongelooflijke bende van gemaakt', vindt hij. 'Ze negeren aerogene besmettingen.'

Voorafgaand aan het debat praat RIVM-directeur Jaap van Dissel de Tweede Kamer bij over de aanpak van het coronavirus.

'In 2021 zal vaccinatie goed op dreef zijn'

'In 2021 zal de vaccinatie voor een deel van de wereldbevolking goed op dreef zijn, maar het virus zal zich intussen wel blijven verspreiden. Daarbij zal, net zoals nu, een veel groter aantal mensen immuun worden dan er overlijden', dat zegt viroloog Eric Snijder van het LUMC in een magazine van de Universiteit Leiden.

Volgens Snijder zullen er pandemieën blijven komen zolang de mobiliteit zo hoog blijft, de wereldbevolking blijft groeien en we ons voedingspatroon niet veranderen. 'Vijftien jaar geleden kon een uitbraak als SARS-1 nog net lokaal blijven, maar nu vliegen veel meer mensen en goederen de wereld rond. Daarom is er op internationaal niveau een integrale aanpak nodig waarin medische, sociale en economische perspectieven met elkaar zijn verknoopt. Nu reageert iedereen vanuit zijn eigen hokje. Dat gaat niet helpen', waarschuwt de viroloog.

