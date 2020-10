Haagse VVD wil stop op migranten om woningcrisis op te lossen

Den Haag heeft in de woonagenda vastgelegd hoe het college de problemen op de overspannen woningmarkt gaat oplossen. 'Er is een groot tekort aan betaalbare woningen’, zei wethouder Martijn Balster (PvdA). ‘In Den Haag wordt al veel gebouwd, maar het is belangrijk dat het betaalbare woningen zijn en dat deze woningen betaalbaar blijven. Daarom wordt er vijftig miljoen euro gestoken in betaalbare woningbouw en nog eens 120 miljoen in stedelijke ontwikkeling. Daarnaast blijven we woningcorporaties ondersteunen. Voor ons is het belangrijk dat er voor elke portemonnee gebouwd wordt.'

De raad steunde de plannen van de wethouder in grote meerderheid. Alleen de PVV stemde tegen. Deze partij ziet niets in de woonagenda. 'Onder het bewind van dit college zijn er 17.000 kansloze migranten bijgekomen', zei PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis. 'En ook nog eens een heleboel expats. Dit versterkt de woningnood. We moeten de instroom beperken anders heeft het bouwen van woningen geen zin.'

'Het is een keertje klaar'

Collegepartij VVD sloot zich hierbij aan. 'We moeten de huidige nood ledigen', zei VVD-raadslid Jan Pronk. 'Dat doen we door duizenden woningen bij te bouwen rondom de stations Den Haag Centraal en Hollands Spoor en in Zuidwest. Maar de rest van de stad willen we met rust laten. We willen niet bouwen in de Bomenbuurt, de Vruchtenbuurt of welke andere woonwijk dan ook. Dat betekent dat we niet steeds meer mensen in de stad kunnen opnemen. Dat gebeurt nu wel en het zijn vooral kansarme migranten die nu voor de groei zorgen. Den Haag kan deze groep niet blijven opvangen. Het is een keertje klaar.'

De VVD steunde samen met Hart voor Den Haag/Groep de Mos en de Partij voor de Toekomst een motie van de PVV waarin staat dat de woningnood in Den Haag komt door de enorme bevolkingsgroei van voornamelijk kansarme allochtonen en dat deze groei tegengegaan moet worden. De motie sneuvelde maar coalitiegenoten GroenLinks en PvdA waren furieus. PvdA-raadslid Janneke Holman noemde motie waar de VVD voor heeft gestemd 'drek' en volgens Erlijn Wenink van GroenLinks is 'hier een grens overschreden'.

Wethouder is geïrriteerd

Ook wethouder Balster reageerde geïrriteerd. 'Dat type motie werp ik verre van mij', zei hij. ‘Het heeft geen zin om bewoners de schuld te geven. Wij, het kabinet en heel veel anderen zijn in stelling gebracht om de woningnood op te lossen en nu moet de PVV weer de racistische kaart spelen. We moeten voor iedereen bouwen, ongeacht afkomst of achtergrond. We zullen in het college nog wel even spreken over het feit dat de VVD deze motie heeft gesteund.'

