Schilderswijk gaat niet weer open voor doorgaand verkeer

Een aantal partijen in de raad hoopte daar een streep te zetten door de maatregelen die een einde moeten maken aan het sluipverkeer door de Schilderwijk. Zij stellen dat de bewoners en ondernemers er veel last van hebben. Ook zou het leiden tot extra drukte op bijvoorbeeld Calandkade, Neherkade en Vaillantlaan.

Voorafgaand aan het debat protesteerden ook nog enkele bewoners – gesteund door Hart voor Den Haag, NIDA, Partij voor de Eenheid en Islam Democraten – tegen de maatregelen die eind juni van dit jaar in werking traden. In juli was er ook al een demonstratie, toen in de Schilderswijk zelf. Toen werd ook al duidelijk dat er ook voorstanders zijn, zoals de bewonersorganisatie van de Stationsbuurt.

De nieuwe routes tussen de Schilderswijk en Stationsbuurt. | Beeld: Gemeente Den Haag.

Wethouder Robert van Asten (D66, verkeer) wees er op dat voor de afsluitingen per dag bijna 10.000 auto's over de Hoefkade reden en 11.000 over de Parallelweg waarvan bijna de helft geen bestemming had in de wijk. De pollers zouden ervoor hebben gezorgd dat de leefbaarheid is verbeterd.

Sleutelen

Toch probeerden de partijen nog wel aan de maatregelen te sleutelen. Zo kwam er een voorstel om de pollers dan in ieder geval in de spits open te gooien. Of om aan bewoners een pasje te geven zodat ze er doorheen kunnen. Maar de wethouder voelde daar niets voor. De hulpdiensten kunnen doorrijden, als nog meer mensen die mogelijkheid krijgen, leidt dat alleen maar tot verwarring en verkeersopstoppingen, zei hij. En dat het op sommige momenten druk is op wegen in de buurt, komt ook omdat mensen nog aan de nieuwe situatie moeten wennen.

Van Asten kondigde ook aan snel met voorstellen te komen voor de inrichting van andere wegen in de Schilderswijk, als de Vaillantlaan. De gemeenteraad stemde wel in met een onderzoek naar de gevolgen van de maatregelen.