Geen asielzoekers meer aan de slag bij omstreden tassenmaker Omar Munie

Dit tegen de zin van wethouder Bert van Alphen (GroenLinks, Integratie) die nog wel mogelijkheden zag voor samenwerking met Munie. Volgens hem zouden er duidelijke afspraken kunnen worden gemaakt. Maar de politiek gelooft daar niet meer in. En terecht, aldus raadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag. Hij wees erop dat er meer dan voldoende bewijs is dat de arbeidsomstandigheden bij de bedrijven van de tassenmaker onder de maat waren.

Aanvankelijk was er veel lof voor de projecten bij Munie. De uit Somalië gevluchte ontwerper gold jarenlang als een soort rolmodel. Maar de laatste jaren ontstond een storm van kritiek rondom hem. Er rezen vraagtekens over de gang van zaken rond de koop van zijn monumentale pand aan het Noordeinde, vlak naast het werkpaleis van de koning. Ook bleek dat er bij de gemeente signalen waren binnengekomen dat de statushouders die bij zijn bv's werkten onvoldoende konden oefenen met de Nederlandse taal en dat de nadruk meer lag op 'productieve arbeid in plaats van additionele werkzaamheden'.

Geen salaris

Verder zou Munie de statushouders maanden achter elkaar geen salaris hebben betaald. En premies en andere werkgeverslasten hield hij op papier wel in, maar betaalde ze nooit uit.

Volgens wethouder Van Alphen zijn er op dit moment geen mensen in een traject bij de tassenmaker, maar de wethouder sloot ook niet uit dat dit in de toekomst toch wel gaat gebeuren. Hij erkende dat er dingen niet goed zijn gegaan. 'Maar daar hebben we afspraken over gemaakt.' Van Alphen bood wel aan om met werknemers die de dupe zijn geworden van Munie in gesprek te gaan.

Deal

Een deel van de gemeenteraad wil ook meer duidelijkheid over de deal die het Rijksvastgoedbedrijf sloot met Munie over de aankoop van zijn pand aan het Noordeinde, bleek woensdag. De gemeente Den Haag speelde daarbij ook een rol. Omdat het Rijksvastgoedbedrijf geen panden aan particulieren mag verkopen, wordt dat pand aan de gemeente verkocht. Die verkoopt het voor hetzelfde bedrag door aan de ondernemer. Dat gebeurt echter op het moment dat er al vraagtekens zijn over zijn omgang met de vluchtelingen bij zijn bv's.

Hart voor Den Haag drong aan op een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken. Maar wethouder Anne Mulder (VVD, Stadsontwikkeling) verklaarde dat hier mee beter kan worden gewacht, omdat op dit moment ook een interne onderzoeksdienst van het Rijk naar de vastgoeddeal kijkt. De resultaten van dat onderzoek worden binnen enkele weken verwacht. 'Maar ik begrijp het ongemak dat in de raad leeft', zei hij over de zaak.