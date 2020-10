Keukenhof verwacht nog geen topjaar: 'Maar je kunt niet de helft van de bollen planten'

Daarmee wordt ook de hoop geplant dat de Keukenhof volgend seizoen weer open kan. In de lente van 2021 verwacht het park in Lisse namelijk wel weer mensen te kunnen ontvangen. Siemerink noemt het feit dat het park dit jaar geen bezoekers kon verwelkomen 'een klap' voor alle medewerkers van het park. 'Daarnaast leverde dit een financieel debacle op. Komend jaar gaat er ook nog niet goed uitzien, maar wel beter. Het zal een overgangsjaar worden.'

Ondanks dat er komend jaar aanzienlijk minder bezoekers worden verwacht dan in 2019, gaat de Keukenhof er weer iets moois van maken. 'Je kunt niet de helft minder bollen planten, omdat er minder mensen komen', legt Siemerink uit. 'Het moet er perfect uitzien, dat zijn we aan onze stand verplicht.'

Donkere wolken boven de Keukenhof bij het planten van de bollen I Foto: Omroep West

'Met één hakje zitten ze diep genoeg'

Johan Braam en Frans Beijk zijn intussen bezig met het inplanten van een driehoekig perk. 'We beginnen met het uitleggen van de bollen', vertelt Braam. 'We verdelen die mooi over dit perk en dan gaan we ze de grond inhakken, zoals dat heet. Met één hakje zitten ze diep genoeg.'

Beijk heeft het ontwerp voor zijn rekening genomen. 'Je moet bekijken of je met de kleuren die je aangeleverd krijgt een mooi plaatje kunt maken', legt hij uit. 'Daarbij moet je rekening houden met de hoogte van de bloemen, met de bloeitijd, noem maar op. Het park moet tenslotte twee maanden lang mooi zijn.'

Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat

Het planten van de zeven miljoen bloembollen is een flinke klus voor de in totaal veertig tuinmannen. 'Ze werken vijf dagen per week, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Ook deze donderdag, ondanks de verwachte stortregen. Voor Kerstmis moeten alle bollen de grond in', vertelt directeur Siemerink. 'En het is allemaal handwerk, hè!'

LEES OOK: 22 miljoen virtuele bezoekers voor Keukenhof