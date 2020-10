Dieven lopen tegen de lamp door loklaptop: 'Ik ben gesnaaid'

Kevin en Richard hebben volgens justitie een laptop gestolen uit een parkeergarage in het centrum van Den Haag. Met een speciaal apparaat zouden ze gezocht hebben naar een bluetoothsignaal. Eenmaal gevonden is het een kwestie van raampje intikken, laptop pakken en de garage uitrijden, een klus van nog geen kwartier. Wat ze niet wisten is dat de laptop een lokexemplaar van de politie was.

De twee mannen komen uit het midden van het land. Erg spraakzaam zijn ze niet. 'Ik heb al een verklaring afgelegd bij de politie', zegt Kevin. De één vult zijn dagen met mantelzorg, de ander helpt af en toe mee in het familiebedrijf. Beiden leven van een uitkering.

Het duo is vaker in aanraking geweest met justitie voor onder meer inbraak, heling, geweld of alcohol in het verkeer. Richard heeft een strafblad van 16 pagina's, Kevin van 14.

Eten en drinken

Op camerabeelden van de parkeergarage is te zien dat Kevin met zijn auto naar binnen rijdt. Hij heeft daarna in de stad wat gegeten en gedronken, vertelt hij. Een kwartier later rijdt hij de garage weer uit. En precies rond die tijd krijgt de politie een melding dat hun loklaptop in beweging komt.

Richard is ondertussen bij een vriendin, beweert hij. Wie het is en waar ze woonde, dat weet hij niet meer. 'Ik kende haar van een datingsite.' Hij verklaart dat Kevin hem later oppikt en dat ze over de A12 naar Utrecht rijden.

'Ik ben gesnaaid'

Ook de loklaptop beweegt zich die kant op. De politie zet de achtervolging in. Kevin en Richard zijn ondertussen gestopt op een industrieterrein in Zoetermeer. 'We zouden wat gaan eten bij de McDonalds.' Daar worden de twee aangehouden. Politiehonden vinden de laptop even verderop terug in de bosjes.

Eenmaal in de politieauto ligt Kevins mobiel op de voorbank. Als die afgaat roept de verdachte naar de telefoon: 'Ik ben gesnaaid!' De politierechter vraagt zich af: 'Wat bedoelde u daar nu precies mee?' Kevin: 'Ik zou het niet weten.'

'Onaannemelijk verhaal'

De officier van justitie heeft alles aangehoord. 'Ik vind het maar een onaannemelijk verhaal', zegt ze. Al is Richard niet op beelden van de parkeergarage te zien, toch denkt ze dat hij bij de inbraak betrokken is. Bij zijn aanhouding vinden agenten een metalen pen in zijn sok. 'Daar kun je makkelijk een autoruitje mee inslaan.'

De officier vindt dat de mannen allebei een even grote rol hebben gespeeld. Ze eist tegen Richard een taakstraf van 90 uur. Voor Kevin eist ze 30 uur meer, omdat hij al eerder voor een soortgelijk feit is veroordeeld. De rechter kan zich wel vinden in de eis en legt uiteindelijk allebei de mannen 120 uur werkstraf op.

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

