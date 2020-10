Lawine van kritiek om 'racistische' motie: 'Waarom stond niemand op?'

Racisme, fascisme en vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog. De inhoud van een motie van de PVV in Den Haag die woensdagavond gesteund werd door collegepartij VVD en de oppositiepartijen Hart voor Den Haag/Groep de Mos en de Partij voor de Toekomst valt bij velen in het verkeerde keelgat. Het zet de verhoudingen in het Haagse college van burgemeester en wethouders op scherp.

Een ogenschijnlijk rustig verlopen debat in de gemeenteraad van Den Haag over de aanpak van de crisis op de woningmarkt ontspoort een dag later volkomen. Collegepartij VVD steunde een PVV-motie waarin staat dat de woningnood komt 'door een enorme bevolkingsgroei van voornamelijk (kansarme) allochtonen'. Die groei moet volgens de motie worden tegengegaan en onderdeel gemaakt worden van beleid.

Terwijl er woensdagavond in de raadzaal nauwelijks debat was over de motie, barst na de vergadering de storm op sociale media in alle hevigheid los. Collegepartijen GroenLinks en de PvdA reageren op Twitter furieus. De PvdA noemt de motie waar coalitiegenoot VVD voor heeft gestemd 'drek'. 'Het is op alle fronten fout', vindt PvdA-fractievoorzitter Mikal Tseggai. Volgens GroenLinks is er 'een grens overschreden'. GroenLinks-raadslid Serpil Ates spreekt zelfs van 'openlijk racisme'. Ook de Haagse Stadspartij vindt dat de motie 'racistisch' is en Nida heeft het over een 'fascistische motie'. 'Het dieptepunt is bereikt', vindt Nida-fractievoorzitter Adeel Mahomood.

Protest

De joodse rabbijn Lody van de Kamp verbaast zich erover dat tijdens de raadsvergadering, waarin de motie werd ingediend, niemand is opgestaan. 'Is er dan geen gemeenteraadslid die staande de vergadering een duidelijk protest laat horen? Ook al is dat tegen de vergaderorde?', schrijft hij op sociale media. 'Een schande voor de stad waar tachtig jaar geleden mede door dit soort woorden elf duizend joodse inwoners werden gedeporteerd.'

D66 in de Tweede Kamer wil dat premier Markt Rutte (VVD) afstand neemt van de uitspraken. 'De PVV doet een voorstel dat je alleen maar kan samenvatten als 'minder, minder',' schrijft D66-Kamerlid Jan Paternotte op Twitter. 'Wees een premier van alle Nederlanders en neem hier afstand van @MinPres.' Ook vraagt Paternotte zich af hoe de VVD en PVV willen dat er geen (allochtone) mensen meer bij komen. 'Een stadsmuur? Slagbomen bij Wassenaar en Voorburg? Steriliseren? Duinen bij Scheveningen ophogen?'

Gevaarlijk

Ook de PvdA in Rotterdam bemoeit zich met de kwestie. 'Wat een schandelijke motie waar de VVD Den Haag doodleuk voor stemt', twittert de partij. 'We zullen altijd benoemen wat dit is: dehumaniserend, racistisch en gevaarlijk. We gaan ervan uit dat de VVD Rotterdam zich daarbij aansluit.'

Overigens werd de omstreden motie verworpen met 18 stemmen voor en 24 tegen.