GGD Haaglanden dringend op zoek naar overdekte testlocaties voor de winter

GGD Haaglanden neemt per dag nu vierduizend tests af. Twee weken geleden waren dat er nog tweeduizend. Een verdubbeling dus van het aantal tests. 'En we schalen nog steeds op', zegt de woordvoerder.

Probleem is dat nu het slechter weer wordt, de tenten die vaak worden gebruikt niet geschikt zijn. 'Zeker als het winter wordt moeten we iets anders zoeken. We zijn nu aan het nadenken over het inrichten van bijvoorbeeld sportzalen als testlocatie.'

Opleiding bij Rode Kruis

De GGD zegt geen gebrek te hebben aan personeel dat de tests kan uitvoeren. 'Ons personeel wordt opgeleid door het Rode Kruis. Er zijn ook speciale poppen aangeschaft waarop mensen kunnen oefenen.' De woordvoerder zegt dat vooral personeel met een medische achtergrond het testen snel onder de knie heeft.

Toch blijft het voorkomen dat mensen die in Zoetermeer of Naaldwijk een test aanvragen, worden verwezen naar een teststraat in bijvoorbeeld Haarlem of Goes. Dat komt omdat het landelijke systeem kijkt naar plaatsen waar snel plek is. 'Het is daarom soms ook belangrijk om te kijken of je bijvoorbeeld op de fiets of te voet snel in de buurt terecht kunt. Die fietslocaties zijn vaak kleiner en dus sneller vol, maar soms is ook daar nog een plekje vrij.'

