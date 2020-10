Pop-up kerk in snoepwinkel: een ontmoetingsplek voor inwoners in De Lier

'In het begin kwamen er wel dertig mensen per dag. De laatste paar dagen is het vijftien tot twintig', vertelt dominee Lennart van Berkel van de Protestantse kerk. Vrijwilligster Elly de Nijs vult aan: 'Meer kan ook niet, want er mogen niet meer dan vier mensen tegelijk naar binnen'.

De pop-up kerk is open geweest tijdens de weken van Westland Ontmoet en de Week van de eenzaamheid. 'De gedachte was om als kerk zichtbaarder te zijn in de samenleving. Het kerkgebouw is wel zichtbaar, maar daar komen niet alle dorpsgenoten makkelijk naar binnen. Hier hebben we een laagdrempelig gebouw', aldus Van Berkel.

Drempel

Dat de drempel bij de winkel figuurlijk een stuk lager is, merken ze ook aan koffiemomenten. In de kerk worden inloopmomenten voor een kopje koffie georganiseerd. 'Maar daar komen alleen kerkgenoten. De drempel voor dorpsgenoten is daar hoog, merken we. Hier in de Hoofdstraat doen we eigenlijk hetzelfde, maar is de drempel lager.'

De pop-up kerk was donderdag voorlopig voor het laatst geopend. Maar dominee Van Berkel heeft wel plannen voor de toekomst. 'We hebben afspraken met de eigenaar van het pand dat we het vaker mogen gebruiken. Misschien dat we dat in de toekomst niet alleen met de kerken gaan doen, maar dat er ook vrijwilligers van buiten de kerk aan de slag gaan. En misschien iets rond de feestdagen.'

Chocomelk

Dat ziet vrijwilliger Elly de Nijs ook wel zitten: 'Winter Wonderland in De Lier gaat ook al niet door dit jaar, maar misschien kunnen we hier wel chocolademelk met slagroom schenken.'