Staatssecretaris zorgt voor vertraging bij bouw station Hazerswoude-Koudekerk

Het is nog allerminst zeker dat het nieuwe NS-station Hazerswoude-Koudekerk, langs de Gemeneweg in Hazerswoude-Rijndijk, gebouwd wordt, schrijft mediapartner Studio Alphen. Wat betreft de provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn staan de seinen op groen, maar nu is het wachten op akkoord van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66, openbaar vervoer en spoor). En of dat fiat er gaat komen, is nog maar de vraag.

'Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voert op dit moment niet het beleid om veel nieuwe stations te bouwen', bekent een provinciewoordvoerder tegenover Studio Alphen. Maar: 'Station Hazerswoude-Koudekerk is een oude afspraak.' En daar pinnen provincie en gemeente zich aan vast.

Donderdag is er nieuw overleg geweest met onder meer de provincie en spoorwegbeheerder ProRail. Bij de staatssecretaris ligt een brede onderbouwing op het bureau om haar ervan te overtuigen dat het nieuwe treinstation gebouwd moet worden. Volgens de provinciewoordvoerder neemt staatssecretaris Van Veldhoven eind november een besluit. Dat is het moment dat besloten wordt welke grote infrastructurele projecten op landelijke subsidie kunnen rekenen.

Jaren

Al tientallen jaren wordt gesproken over een treinstation in Hazerswoude-Rijndijk. De provincie en de gemeente bereikten daar in 2016 overeenstemming over. Onder meer is vastgesteld hoe de huidige Gemeneweg, tussen de op- en afrit met de N11 en Hazerswoude-Rijndijk, met een boog moet worden omgelegd om het treinstation te kunnen bouwen.

Beloftes over het moment dat er écht meer duidelijkheid volgt, zijn in de loop der jaren opgeschoven tot 2018 en later tot 2019. Nu de kogel in het laatste kwartaal van 2020 nog steeds niet door de kerk is, groeit de scepsis.

RijnGouweLijn

De nodige inwoners van Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn vrezen dat het station, ondanks de toezegging, er nooit gaat komen. Net zoals de RijnGouweLijn nooit kwam. En net zoals het plan voor een nieuw station in Zoeterwoude-Rijndijk die is teruggedraaid.

