Gigantische woontorens moeten metamorfose De Aarhof compleet maken

'We willen de rotte kies eruit laten trekken.' Met die beeldspraak probeert Marcel Kokkeel namens SB Real Estate, eigenaar van het winkelcentrum, duidelijk te maken welke grondige operatie het vervallen gebied te wachten staat. 'Wij zien De Aarhof als een verouderd winkelcentrum op één van de meeste prominente plekken in de stad. En wij willen dat gebied weer een boost geven.'

Eén van de huidige entrees bij winkelcentrum De Aarhof in Alphen | Archieffoto: Studio Alphen

In de schetsontwerpen vallen de twee enorme woontorens boven de huidige laad- en losruimtes het meest op. Dat ze zo hoog moeten worden, is volgens Kokkeel nodig om de verbouwing te bekostigen. 'Ik begrijp best wel dat mensen eraan moeten wennen', reageert wethouder Gerard van As (Nieuw Elan). 'Maar goed, in heel veel gemeenten is er flinke hoogbouw. Dus waarom zou dat hier niet kunnen? Het is een nieuwe dimensie voor het stadshart.'

Zo moet de nieuwe ingang van winkelcentrum De Aarhof er uit komen te zien | Impressie: Common Affairs

'Nu of nooit'

Decennialang is er nauwelijks wat gedaan aan het winkelcentrum. Ruim een jaar geleden gaf de nieuwe eigenaar SB Real Estate, met op de achtergrond HAL Holding als grote investeerder, al aan dat De Aarhof een mix van winkelen, wonen en cultuur moet worden.

De oppervlakte van het winkelgebied blijft met 9000 vierkante meter ongeveer gelijk, benadrukt Kokkeel nu. Maar alles wordt 'moderner' en de buitenkanten 'groener'.

Het winkelcentrum De Aarhof in Alphen bekeken vanaf de Aarkade | Archieffoto: Studio Alphen

'Het is nu of nooit', vindt Van As. 'Deze nieuwe metamorfose van De Aarhof is fantastisch, daar moeten we met elkaar voor gaan. En we moeten ook een keer dankbaar en blij zijn dat we zo'n mooi stadshart krijgen.' Volgend jaar buigt de Alphense gemeenteraad zich over het plan en de bedoeling is om in 2022 te beginnen met bouwen. Kokkeel: 'Al met al hopen we en vertrouwen we erop dat we het nieuwe winkelcentrum ergens eind 2024 kunnen openen.'

Het plan is dat De Aarhof wordt 'ingepakt' met woningen | Impressie: Common Affairs

